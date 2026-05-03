Movistar Plus+ suprime nueve canales de su plataforma, con el apagón de una cadena de forma permanente

La parrilla de Movistar Plus+ sufre un nuevo terremoto con la despedida de nueve de sus canales deportivos. Y aunque este suele ser un movimiento habitual del operador a estas alturas de temporada, cuando elimina todos esos diales adicionales únicamente lanzados para mejorar la experiencia de los clientes que pagan por el mejor fútbol, en este caso habrá un canal que desaparecerá para siempre.

Como cada año sobre estas fechas, la plataforma elimina de su parrilla todos esos canales que operan durante la Liga de Campeones en los meses con mayor frecuencia de partidos de fútbol y encuentros importantes. Así, de forma temporal, desaparecen los ocho canales desde el Dial 182 al 189, (Campeones 6, Campeones 7, Campeones 8, Campeones 9, Campeones 10, Campeones 11, Campeones 12 y Campeones 13), al menos hasta la próxima temporada.

Movistar Plus+ despide los canales de la Liga de Campeones hasta la próxima temporada y fulmina Golf 2 por M+

Aún así, en Movistar Plus+ permanecen otros 7 canales destinados a la Champions League y otras competiciones internacionales para los abonados al fútbol, con Liga de Campeones (Dial 60) , Liga de Campeones 2 (Dial 61), Liga de Campeones 3 (Dial 62), Liga de Campeones 4 (Dial 180), Liga de Campeones 5 (Dial 181), Liga de Campeones HDR (Dial 442) y Liga de Campeones 2 HDR (Dial 443).

Sin embargo, el canal deportivo que se despide para siempre de la oferta de la plataforma es Golf 2 por M+, el canal que se ganó un hueco en la parrilla el 31 de marzo de 2023, iniciando sus emisiones el 5 de abril de ese año. El canal, que desde esta semana cesa sus retransmisiones de forma definitiva, ocupaba el dial 68 y contaba con programación diaria para todos los abonados. Sin embargo, este lunes desapareció sin mayor explicación del listado de diales.

Por lo que los abonados al paquete de Deportes Total de Movistar Plus+ tendrán que recurrir a Golf por M+ en el dial 67 para disfrutar de este deporte ante la desaparición del segundo canal. Se trata de una reorganización que tal vez responde al estreno de nuevos canales de baloncesto que llegarán a la plataforma bajo el nombre de Baloncesto por M+ próximamente.