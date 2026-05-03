'Supervivientes 2026' informa de una sanción histórica tras la última hora desde Honduras

'Fiesta' ha arrancado este domingo avanzando que había sucedido lo nunca visto en 'Supervivientes 2026' y que después de que los concursantes se hayan saltado las normas del programa, la organización iba a tomar medidas drásticas.

"La organización va a tomar una sanción ejemplar y sin precedentes en el reality que va a cambiar el rumbo de los concursantes. A partir de esta noche nada va a volver a ser igual en Playa Victoria. La han liado literalmente", avanzaba Emma García al arrancar su programa.

Era más adelante durante la tertulia de 'Supervivientes' cuando se daban todos los detalles y se mostraban imágenes inéditas de la gran bronca que han tenido Maica y Gerard por el uso del isotónico.

"Ha habido una monumental bronca entre Maica y Gerard, el motivo un isotónico. Y las consecuencias, se han saltado las normas, han hablado detrás de la valla y después de todo esto se ha liado aún más", avanzaba Emma García dando paso a las imágenes.

En dicho avance de lo que se verá este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' se apreciaba como Maica Benedicto se quejaba ante sus compañeros porque por una vez que quería utilizar el isotónico le habían quitado la olla. "A la puta mierda el hidromiel, el isotónico y lo que haya en la olla", soltaba Claudia tirando al mar todo lo que había en el recipiente.

"Eres muy, muy egoísta", le soltaba Gerard a su amiga Maica. "Egoísta y mal amigo tú", le replicaba ella. "Eres lo peor Maica", insistía el ex participante de 'La isla de las tentaciones' provocando la ira de su amiga. "No me vuelvas a hablar Gerardo en lo que queda de experiencia", le advertía Maica.

Tras ello, Maica se derrumbaba ante Claudia al sentirse completamente traicionada por su amigo. Un enfrentamiento que provocaba que los concursantes de Playa Victoria hablaran con los de Playa Derrota a través de la valla a pesar de estar prohibido.

Poco después, Emma García recibía en el plató a Sandra Barneda para hablar sobre esta sanción y los contenidos de la gala de 'Supervivientes' de este domingo. "Se han vuelto a saltar las normas y la decisión que se ha tomado no se ha visto nunca en ninguna edición. Es algo que complica mucho a la organización e intuyo que los concursantes no van a reaccionar bien", advertía la presentadora.

"Empezamos con esto directamente, es tan fuerte que abrimos el Consejo de los Dioses nada más empezar. Ellos van a conocer todas las consecuencias y eso va a marcar todo el programa y todo lo que queda de 'Supervivientes'", añadía la presentadora de 'Conexión Honduras'.