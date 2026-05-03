Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 4 al 8 de mayo: Dos desapariciones, la verdad del parto de Adriana y el secreto de Victoria

Tras su parón del pasado viernes por ser festivo nacional por el día del Trabajo, 'Valle Salvaje' vuelve a la normalidad esta semana con cinco nuevos episodios de lunes a viernes.

Te adelantamos todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos con varios secretos a punto de revelarse:

Avance del capítulo 407 de 'Valle Salvaje' del lunes 4 de mayo

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le pide a su hijo Braulio que actúe con naturalidad y vuelva a ganarse la confianza de su primo y que finja si es necesario.

Dámaso le confiesa a Mercedes que ha llegado la hora de que todo el mundo sepa quién es en realidad y ella le muestra su preocupación porque Victoria se convertirá en una mujer sin honra y él insiste en que Victoria odia tanto a José Luis que estará dispuesta a todo.

Mientras, Victoria le recuerda a Mercedes que si su marido Bernardo regresa al Valle en algún momento y ella ha rehecho su vida con Dámaso será con ella con quién se cebe la gente y le deja claro que está a su disposición y que deben estar juntas en esto.

Atanasio insiste a Matilde de que alguien ha adulterado el bebedizo para provocarle que pueda perder al bebé que espera tras haber pasado una noche delirando y con pesadillas.

Leonor le cuenta a Pepa y Martín lo mal que lo pasó y lo incómodo que fue el interrogatorio de José Luis sobre quién era. Paralelamente, José Luis se encara con Rafael por haber escogido a una desconocida joven para cuidar de la pequeña María.

Por su parte, Luisa no duda en destacar lo extraño que fue que José Luis le cediera el ducado a Rafael si ahora no aprueba ninguna de sus decisiones. Mientras, Leonor no duda en preguntarle a Luisa si ve parecidos entre María y Adriana.

Finalmente, don Hernando se extraña ante lo dócil que se muestra Victoria después del accidente y expresa su preocupación a José Luis de que esté fingiendo y haya descubierto que intentaron acabar con su vida. Y Bárbara le pide a su tía Victoria que cuente toda la verdad sobre lo que pasó la noche del parto de Adriana y que reconozca por qué la odiaba tanto.

Avance del capítulo 408 de 'Valle Salvaje' del martes 5 de mayo

Enriqueta vuelve a presionar a Alejo que, atormentado por la culpa, lucha contra la tentación de confesar.

Mientras, Leonor trata de sacar información sobre el parto de Adriana, llegando a preguntar hasta a Pedrito. ¿A qué se debe su incesante curiosidad?

Avance del capítulo 409 de 'Valle Salvaje' del miércoles 6 de mayo

Hernando le pide a José Luis que olvide sus problemas con el duque y se centre en averiguar qué ocultan Dámaso y Victoria.

En la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde viven su felicidad, en un momento de intimidad, mientras, en palacio, una horrible verdad cambiará para siempre el destino de la pareja.

Avance del capítulo 410 de 'Valle Salvaje' del jueves 7 de mayo

Varias triquiñuelas en la cocina le valen a Amadeo una respuesta por parte de Braulio y del mismísimo don Hernando, para pasmo de todos.

Además, Leonor recibe los consejos de Enriqueta, que por fin consigue quebrar a Alejo. ¿Es el fin del más pequeño de los Gálvez de Aguirre?

Avance del capítulo 411 de 'Valle Salvaje' del viernes 8 de mayo

Alejo confiesa haber matado a Domingo en defensa propia, pero oculta algo más. Más tarde, Enriqueta lo acorrala con preguntas sobre Evaristo y Luisa escucha lo peor.

En cuanto a María y Leonor, nadie las encuentra por palacio. ¿Qué les habrá pasado?