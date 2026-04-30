'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo, que La 1 de TVE pospone: Victoria, contra las cuerdas y un extraño pacto

Este viernes, 'Valle Salvaje' faltará a su cita diaria con la audiencia tras un obligado parón por culpa del festivo nacional del 1 de mayo, día del Trabajo. De este modo, la serie no regresará a su horario habitual hasta el lunes 4 de mayo.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le pide a su hijo Braulio que actúe con naturalidad y vuelva a ganarse la confianza de su primo y que finja si es necesario.

Dámaso le confiesa a Mercedes que ha llegado la hora de que todo el mundo sepa quién es en realidad y ella le muestra su preocupación porque Victoria se convertirá en una mujer sin honra y él insiste en que Victoria odia tanto a José Luis que estará dispuesta a todo.

Mientras, Victoria le recuerda a Mercedes que si su marido Bernardo regresa al Valle en algún momento y ella ha rehecho su vida con Dámaso será con ella con quién se cebe la gente y le deja claro que está a su disposición y que deben estar juntas en esto.

Atanasio insiste a Matilde de que alguien ha adulterado el bebedizo para provocarle que pueda perder al bebé que espera tras haber pasado una noche delirando y con pesadillas.

Leonor le cuenta a Pepa y Martín lo mal que lo pasó y lo incómodo que fue el interrogatorio de José Luis sobre quién era. Paralelamente, José Luis se encara con Rafael por haber escogido a una desconocida joven para cuidar de la pequeña María.

Por su parte, Luisa no duda en destacar lo extraño que fue que José Luis le cediera el ducado a Rafael si ahora no aprueba ninguna de sus decisiones. Mientras, Leonor no duda en preguntarle a Luisa si ve parecidos entre María y Adriana.

Finalmente, don Hernando se muestra extrañado ante lo dócil que se muestra Victoria después del accidente y expresa su preocupación a José Luis de que esté fingiendo y haya descubierto que intentaron acabar con su vida. Y Bárbara le pide a su tía Victoria que cuente toda la verdad sobre lo que pasó la noche del parto de Adriana y que reconozca por qué la odiaba tanto.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se mostraba en shock tras escuchar a Mercedes reconocer que ama a Dámaso y no iba a permitir que nadie le haga daño.

Pepa y Atanasio se preocupaban por Matilde tras detectar que tiene diferentes rojeces por el cuerpo y él llegaba a sospechar que Victoria haya podido adulterar el bebedizo para acabar con el bebé de la que fue su nuera.

Braulio trataba de hablar con Alejo y su primo le respondía si él también le quiere acusar de ser un asesino y haber matado a su padre. Mientras, Enriqueta le pedía a Amadeo que se modernice con su cocina.

Bárbara creía que hay algo oculto en todo lo de las parteras y le decía a Luisa que tienen que descubrir qué es pero con cautela. Tras ello, Bárbara no dudaba en hablar con su tía Victoria para tratar de sonsacarla algo sobre la noche del parto de Adriana.

Mercedes creía que Dámaso le esconde algo desde el día de su regreso tras el asalto que tuvieron. Y tras ello, el hombre le confesaba a su amada que ha llegado el momento de revelar su verdadera identidad a todo el mundo.