La 1 de RTVE, ante un gran cambio de programación, levanta 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' esta semana

La 1 de RTVE modificará sustancialmente su programación este próximo viernes 1 de mayo con motivo del festivo nacional por el Día de los Trabajadores. Y, tal y como ya se ha oficializado a través de sus respectivos avances, las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' sufrirán ese importante cambio de oferta.

Ambas ficciones, producidas en colaboración con Bambú, quedarán fuera de la parrilla vespertina del viernes como suele suceder en cada fecha marcada en rojo en el calendario. Por tanto, sus seguidores tendrán que conformarse con solo cuatro capítulos esta semana.

Para suplir el parón de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', punta de lanza de La 1 de RTVE en la tarde, se recurrirá, como también es habitual, al comodín del cine. De momento, la cadena no ha concretado qué largometrajes ofrecerá, pero lo que es seguro es que ocuparán el hueco de sendos seriales.

A falta de que la corporación confirme su programación completa del viernes, queda en duda qué sucederá con el resto de ofertas vespertinas -'Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'- y con los formatos de mañana -'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'-.

Los antecedentes permiten intuir que tanto el magacín conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró como el capitaneado por Jesús Cintora también descansarán este viernes 1 de mayo al igual que lo van a hacer las series 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'.

El interrogante reside en la franja matinal fundamentalmente. Ha habido festivos en los que RTVE ha optado por mantener o el programa de Silvia Intxaurrondo o el de Javier Ruiz y Adela González; dos grandes e imprescindibles activos del daytime de La 1. Por tanto, está por ver qué estrategia piensa seguir el canal.