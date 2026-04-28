Netflix logra la película más vista en España y 88 países más, con una actriz de Óscar, en apenas cuatro días

Netflix posee la película Nº 1 en 89 países, incluyendo también a España, cuando apenas lleva cuatro días en el catálogo desde su estreno. Se llama 'Depredador dominante' ('Apex') y es un trepidante y angustioso thriller de acción dirigido por el reconocido cineasta islandés Baltasar Kormákur.

El largometraje, con una duración de tan solo 95 minutos, ha irrumpido con mucha fuerza en el gigante del streaming. Se vaticinaba un gran éxito, pero no con una rapidez tan vertiginosa como su trama, que es adrenalina pura para no despegarte de la pantalla y descarnada para dejarte huella.

La actriz Charlize Theron, ganadora del Óscar por 'Monster', encabeza el reparto de esta cinta en la que una aventurera en duelo se convierte en presa mientras recorre en kayak la bella naturaleza australiana, quedando atrapada en el juego mortal de un astuto y sádico asesino en serie.



El actor británico Taron Egerton, protagonista de 'Equipaje de mano' (2024), la tercera película de habla inglesa más vista de la historia de Netflix, también lidera 'Depredador dominante'; metiéndose, en su caso, en el papel del sanguinario villano. El intérprete australiano Eric Bana ('Troya', 'Indomable') completa el elenco artístico principal.

Del director de 'Contraband' (2012), 'Guns' (2013), 'Everest' (2015) o 'La bestia' (2022), la historia versa sobre Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo adentrándose en la naturaleza australiana para encontrar paz interior y enfrentarse a sus propios límites.

Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia cuando descubre que un peligroso y despiadado criminal la acecha tras haberla seleccionado como presa en un agónico juego del gato y el ratón.

Tráiler oficial de 'Depredador dominante', el nuevo éxito de Netflix

'Depredador dominante' ha logrado desbancar del top 1 en nuestro país a '180', un adrenalínico thriller sudafricano que se colocó la anterior semana en la primera posición y que está protagonizado por Prince Grootboom, Noxolo Dlamini y Danica De La Rey.

La cinta narra la historia de Zak, un ex convicto reinsertado en la sociedad que goza de una segunda oportunidad. Sin embargo, un inesperado incidente de tráfico deja a su hijo en estado crítico y este hecho le permite descubrir que el sistema le da la espalda debido a ese oscuro pasado. Él, enfurecido, se adentra en una oscura espiral de confusión emocional y de venganza, poniendo su vida y la de sus allegados en máximo peligro en aras de hacer justicia por su hijo.

Ahora, '180' se encuentra en la tercera posición por detrás de 'Depredador dominante' y de 'Todos los lados de la cama', comedia de Telecinco Cinema protagonizaba por Ernesto Alterio, Pilar Castro y Lucía Caraballo ('Animal') que ha escalado al top 2 tras su reciente lanzamiento en Netflix.