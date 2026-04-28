Cambio de rumbo en 'La Isla de las Tentaciones 10' por una prematura hoguera de confrontación de una pareja protagonista

Julia y Luis decidieron participar en la décima edición de 'La isla de las tentaciones' para que él aprendiera a darle su sitio a ella. Sin embargo, a la vista de los últimos acontecimientos, eso no está pasando. En la entrega que Telecinco ha emitido este lunes 27 de abril, Julia ha estallado al ver a su novio jugar con las tentadoras, motivo por el cual ha pedido una hoguera de confrontación urgente.

La joven tiene claros sus límites: "Necesito que me demuestre que me da mi lugar, y no lo vas a hacer si estás jugando con un hielo. Eso solo hará que desconfíe más", asegura. Al ver las imágenes de Luis en Villa Montaña, la concursante se ha mostrado muy enfadada: "Me molestan mucho los juegos de besitos, sobre todo por el pecho. Siento que no está respetando al 100% lo que habíamos hablado antes de entrar".

Aunque lo que hizo estallar por completo a Julia en 'La isla de las tentaciones', fue ver las imágenes en las que su novio confiesa que podría llegar a conectar con Nieves, una de las tentadoras: "Yo se lo dije, en el momento en el que viera algo así, me piro". Ante esta situación, Julia decide pedir una hoguera de confrontación para aclarar las cosas con su pareja: "Se acaba la experiencia, necesito que me explica todas las imágenes que he visto".

En la próxima entrega de 'La isla de las tentaciones' veremos la hoguera de confrontación de Luis y Julia

Sandra Barneda comunicó a los chicos que una de sus novias había solicitado una hoguera de confrontación. Cuando Luis se enteró que era la suya la que había hecho esta petición, no podía creérselo. Será en la próxima entrega de 'La isla de las tentaciones' cuando veremos lo que ocurre en dicha hoguera, que estará cargada de reproches y mucha tensión.

Tanto Luis como Julia tienen muchas cosas que decirse tras estar más de una semana y media separados. Además, tendrán que tomar la decisión de si salen juntos de la mano de la República Dominicana o si, por el contrario, salen por separado. Pese a llevar 10 ediciones a sus espaldas, 'La isla de las tentaciones' sigue siendo uno de los realities estrella de Telecinco. Este lunes, se impuso sin problemas con un 13% de share frente a 'MasterChef' en TVE con un 11,9% de cuota de pantalla, la misma que tuvo 'En tierra lejana' en Antena 3.