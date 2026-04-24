'La Isla de Las Tentaciones 10' estrena su debate en Mediaset: Cómo y dónde ver y lista completa de colaboradores

Tras emitir seis entregas de 'La isla de las tentaciones 10', el reality estrena este viernes su primer debate. Y como ya es habitual, Mediaset ha decidido que 'El debate de las tentaciones' sea exclusivo para los suscriptores de Mediaset Infinity.

De esta manera, cada viernes, los usuarios de Mediaset Infinity podrán ver gratis y en abierto desde las 13:00 horas 'El debate de las tentaciones' con Sandra Barneda al frente y con todo el contenido inédito que no se ve en las galas que emite Telecinco en el prime time del lunes y en el access del martes y miércoles.

En la primera entrega de 'El debate de las tentaciones', Sandra Barneda cuenta en el plató con las cinco protagonistas (Ainhoa, Julia, Leila, Mar y Yuli). Las cinco concursantes se enfrentan a una hoguera con más de 15 minutos de imágenes inéditas que no se han podido ver hasta ahora.

Por si fuera poco, en este primer debate de 'La isla de las tentaciones 10' también está presente como invitada, Nerea. La concursante, que fue expulsada por los tentadores y tentadoras junto a su pareja José como castigo por la indisciplina de las parejas al saltarse continuamente las normas, abordará cómo vivió su salida de la experiencia y verá imágenes inéditas de su pareja, Jose, con Claudia, una de las solteras VIP.

Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones'

Además, el programa ofrecerá sus primeros avances exclusivos, con la reacción de Atamán en la primera hoguera de los chicos y de la primera hoguera de las chicas que se podrá disfrutar íntegra en la entrega que Telecinco emitirá de 'La isla de las tentaciones' el próximo lunes 27 de abril a partir de las 21:45 horas.

Y como ya es habitual, Sandra Barneda contará en 'El debate de las tentaciones' con un nutrido equipo de colaboradores con ex concursantes de diferentes ediciones como Lucía Sánchez, Sandra Barrios, Manuel González, Marta Peñate, Andrea Sabatini y Naomi Asensi así como por Kiko Jiménez y la experta en terapia de pareja Arantxa Coca.