'Supervivientes' expulsa a Ingrid Betancor, que sufre un ataque de ansiedad tras el giro posterior en su futuro

Telecinco ha ofrecido este jueves, 23 de abril, la octava gala de 'Supervivientes 2026', en la que hemos conocido la identidad del nuevo concursante expulsado de la edición entre los tres nominados que han llegado al proceso final: Gerard Arias, Almudena Porras e Ingrid Betancor.

Tras las nominaciones de la semana anterior, quedaron expuestos al juicio de los espectadores Claudia Chacón, Gerard Arias, Almudena Porras e Ingrid Betancor. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi al frente, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, liberando así al más votado. Resultó ser Claudia por segunda semana consecutiva.

Por ende, la eliminación se ha debatido entre Gerard, Ingrid y Almudena, en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado Gerard Arias al poseer el porcentaje más elevado. Así, se confirma que el grave conflicto con Claudia no ha erosionado el apoyo de su público.

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre Ingrid Betancor y Almudena Porras. Aquella que obtuviera el menor número de votos abandonaba 'Supervivientes 2026'. Y esa persona que ha dicho adiós ha sido Ingrid, que ha cosechado menor respaldo (43,7%) que Almudena (56,3%).

Sin embargo, en esta ocasión, la expulsión no ha supuesto un billete directo a España como ha ocurrido con otros robinsones. El reality ha puesto en marcha una segunda oportunidad mediante el regreso de 'Zona Parásito'. En ese lugar, una plataforma minúscula sobre el mar, Ingrid podrá continuar la experiencia.

Y no estará sola, pues 'Supervivientes' ha propuesto a Marisa Jara aspirar a ser concursante oficial. La ex modelo ha aceptado y, por tanto, tendrá que convivir con la periodista deportiva en esa nueva localización. En cuanto Ingrid Betancor ha conocido esta noticia, ha entrado en un ataque de ansiedad porque se imaginaba reencontrándose pronto con su familia y especialmente con sus hijos.

Ingrid llega a Zona Parásita y se reencuentra con Marisa 💣



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Posteriormente, Jorge Javier Vázquez ha aclarado la situación de ambas: no podrán salir de la plataforma, comerán lo que les ofrezcan los compañeros y el domingo se abrirá una votación express en la que los espectadores podrán decidir quién de las dos vuelve a España y quién se reincorpora a la aventura como concursante de pleno derecho.