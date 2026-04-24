'Supervivientes 2026' da un giro histórico a la lista de nominados, que resulta con una expulsión de calado

La octava gala de 'Supervivientes 2026' ha puesto el broche con las nominaciones. Unas nominaciones nunca vistas en la historia del formato que han dejado a cuatro grandes robinsones en la palestra: José Manuel Soto, Almudena Porras, Alba Paul y Toni Elías.

Una vez señalados, el programa ha abierto el televoto en Mediaset Infinity y será dentro de una semana cuando se decida cuál será el próximo concursante fulminado. Una marcha que definirá el futuro del concurso a tenor de los nombres de los nominados. Se avecina otra de las expulsiones más intensas de la presente temporada.

Antes, los concursantes de Playa Victoria y Playa Derrota han participado en el juego de líder. Tras una exigente prueba, Darío Linero y Borja Silva se han podido colgar el collar de líder. Por ello, los dos se han librado de la nominación por la condición de inmune.

Esta vez, como hemos apuntado al principio, la nominación ha sido totalmente distinta y, en lugar de votarse en negativo, los concursantes han poseído el poder de salvar. Aquel que se quedara sin ser salvado por sus compañeros entraba directamente en la palestra. Un cambio de reglas con el que la organización ha pretendido acabar con las estrategias.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

Darío Linero, como líder, ha salvado en primer lugar a Alvar Seguí

Alvar Seguí ha salvado a Alba Paul

Alba Paul ha salvado a Nagore Robles

Nagore Robles ha salvado a Ivonne Reyes

La concursante que no ha obtenido la salvación por parte de su equipo ha sido Almudena, que ha tenido el privilegio de designar directamente quién debía acompañarle. La elegida ha sido Alba Paul.

Así se han producido las nominaciones en Playa Victoria

Borja Silva, como líder, ha salvado en primer lugar a Maica Benedicto

Claudia Chacón ha salvado a Gerard Arias

Maica Benedicto ha salvado a Claudia Chacón

Gerard Arias ha salvado a Aratz Lakuntza

Aratz Lakuntza ha salvado a José Manuel Soto

El concursante que no ha obtenido la salvación por parte de su equipo ha sido Toni Elías, que ha tenido el privilegio de designar directamente quién debía acompañarle. El elegido ha sido José Manuel Soto.

Con todo ello, los supervivientes expuestos al veredicto de los espectadores de 'Supervivientes 2026' durante la octava semana de concurso son José Manuel Soto, Almudena Porras, Alba Paul y Toni Elías. Uno de ellos seguirá los pasos de Ingrid Betancor el próximo jueves en el transcurso de una nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.