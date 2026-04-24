'Supervivientes 2026' anunció un severo castigo a José Manuel Soto y a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo que, en realidad, se hizo extensible a todos los concursantes. Y todo, después de que ambos supervivientes se saltaran las normas de obligado cumplimiento.

La inspectora de playa pilló al cantante masticando en plena conversación con Alvar en la valla que divide las dos localizaciones: Derrota y Victoria. La trabajadora del equipo le instó a mostrar la lengua y, efectivamente, había comida en el interior de la boca. "No os podéis pasar comida por la valla", les recriminó. "Es una cosa mínima", se defendió Soto.

José Manuel Soto, pillado por la inspectora de 'Supervivientes'

Pues bien, este asunto se abordó en la Palapa durante la gala 8. "Espero que no perjudique al equipo porque ha sido una cosa pequeñita, pero asumiré las consecuencias", dijo de entrada José Manuel Soto. "Me parece injusto que vaya a ser Soto el que pague cualquier consecuencia. Si hay alguien que la tiene que pagar, soy yo, que era mi café y yo se lo ofrecí sabiendo las consecuencias que tenía", replicó Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que simplemente tuvo un gesto de nobleza y humanidad con su compañero.

Después se descubrió que no solo fue café, sino también un trozo de coco, y que la sanción iba a ser generalizada. Nadie iba a escapar de ella. "Después de que Alvar y Soto hayan utilizado la ventana entre playas para el traspaso ilegítimo de comida, la organización de 'Supervivientes' ha tomado una drástica decisión: clausurar la ventana hasta nuevo orden. Ni os veréis ni os podréis comunicar", anunció Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier comunica el castigo decidido por la dirección de 'Supervivientes 2026'

Varios concursantes afilan el colmillo contra José Manuel Soto y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo

Tras conocerse la penitencia, Darío Linero, Nagore Robles, Almudena Porras, Ivonne Reyes, Claudia Chacón o Gerard Arias se echaron encima de Alvar Seguí y José Manuel Soto por tener que sufrir ellos las consecuencias de su vulneración de las reglas. La polémica está servida y, a buen seguro, esto generará conflictos en los próximos días.

"Aquí todos nos equivocamos, todos cometemos errores y nadie es perfecto. Pensaba que no nos iban a ver, aunque aquí se ve todo, y que no tenía tanta importancia", se excusó el artista andaluz. Aun así, los compañeros sacaron las uñas y no se mostraron comprensivos.