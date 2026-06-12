Maica Benedicto anuncia el destino del premio de 200.000 euros de 'Supervivientes', que sufrirá un palo de Hacienda

Maica Benedicto se ha hecho con el premio de 200.000 euros y el título de ganadora de 'Supervivientes 2026' al imponerse a Alba Paul en el televoto final de la edición. Un duelo entre dos mujeres que no se veía desde el año 2011. La victoria de una chica no se producía tampoco en cinco años; concretamente desde 2021 con Olga Moreno.

Cuando Jorge Javier Vázquez anunció su coronación, la joven se quedó petrificada. Ojiplática, boquiabierta y sin poder mediar palabra -más que gritar de júbilo-, Maica se alzó con el cheque y, entre los aplausos y vítores de sus excompañeros y del público de las gradas, se aferró a él con ahínco.

Posteriormente, en una breve entrevista para Mediaset Infinity, la plataforma del grupo de comunicación, Maica Benedicto dejó sus primeras impresiones: "Lo hemos conseguido, amores. No me lo puedo creer, estoy en shock. Gracias porque sin vosotros no hubiera sido posible". "Al fin, amores; al fin lo hemos conseguido. Es que estoy en shock", reiteró.

Además, también avanzó en qué va a invertir el suculento premio económico que le arrebató a Alba Paul, su adversaria final, en un televoto express que se saldó con un 59,25% frente a un 40,75%. "Con este premio me encantaría crear mi propia marca personal", declaró.

Recordemos que, antes de su incursión en la televisión de la mano de 'Gran Hermano 19', formato de telerrealidad que le elevó al 'estrellato', la joven murciana se había dedicado principalmente al mundo del modelaje y la bioquímica.

No obstante, ese no sería el único destino del dinero: "Me gustaría poder dar una entrada para una casa en la ciudad que me lo dio todo y que me ha hecho llegar hasta aquí junto a vosotros, Madrid". Consciente del inasequible precio de la vivienda, Maica Benedicto se conforma con sufragar, al menos, una señal.

Y es que, aunque a priori parece una cantidad muy elevada, lo cierto es que los 200.000 euros se quedarán en poco más de 120.000 una vez saldadas las responsabilidades fiscales. La Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid se llevarán casi 80.000 euros.

Un mordisco que merma considerablemente la cuantía ganada por la concursante en una final que se ha convertido en la menos vista de la historia de 'Supervivientes'. La gala cosechó un 18,3% de cuota de pantalla y 1,1 millones de telespectadores. Datos excelentes para el estado de crisis de Telecinco, pero alejados de las últimas finales: 22,1% en 2024 o 25,9% en 2025.