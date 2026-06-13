'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 15 y martes 16 de junio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 15 de junio

El matrimonio de Zerrin y Demir sigue provocando tensiones. Şahin no oculta su enfado y recrimina a su madre haber permitido la boda. Por su parte, Demir mantiene una conversación sincera con Zerrin y le deja claro que no espera nada de ella como esposa. Le confiesa que se casó por venganza y que, desde la muerte de Şeyda, no ha sido capaz de acercarse a ninguna otra mujer.

Cihan le cuenta a Alya lo que ocurrió el día de su boda con Meryem. Cuando su padre fue atacado muriendo de camino al hospital, Cihan descubrió que detrás del asesinato estaba la familia de Süleyman, un antiguo enemigo de los Albora. La situación se agravó cuando Boran se tomó la justicia por su mano y acabó con su vida. A partir de ese momento, la familia de Meryem se negó a seguir adelante con la boda y ella terminó marchándose a Alemania con su padre, mientras que Boran salió del país rumbo a Canadá.

Nare decide que ha llegado el momento de divorciarse de Oskan, aunque Sadakat se opone frontalmente. Además, Nare también cuestiona a Cihan cuando este asegura que Meryem fue el único amor de su vida, algo que ella no parece creer.

Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Kaya se presenta en casa de Demir y pide hablar con él delante de Zerrin. Allí lo felicita por la boda y, acto seguido, arroja al suelo el anillo que simbolizaba su relación con ella. El gesto deja a Zerrin completamente destrozada.

Cihan recibe información que podría cambiar el rumbo de la guerra contra Demir. Un proveedor revela que está implicado en el tráfico de armas y drogas, lo que permite preparar una operación para interceptar uno de sus cargamentos.

Şahin asegura a Cihan que no piensa colaborar con Demir, y este le advierte de que cualquier traición rompería definitivamente la relación entre ambos. A cambio de su lealtad, le promete entregarle la parte de las tierras.

Alya en 'En tierra lejana'

Avance de 'En tierra lejana' del martes 16 de junio

Şahin deja claro a Nare que no piensa renunciar a sus planes y que seguirá disputándole a Cihan el liderazgo de los Albora. Sin embargo, ella le recuerda que Cihan siempre será el líder.

Oskan sigue negándose a concederle el divorcio a Nare y llega a pedirle a Sadakat que la obligue a regresar con él. Por otro lado, Fidan tampoco confía en las promesas de los Albora y duda de que Şahin vaya a recibir realmente las tierras que le han prometido.

Alya le explica a Ugur que se ha involucrado demasiado en su vida personal y que prefiere que sigan siendo únicamente compañeros de trabajo.

Şahin comunica a Ecmel que no tiene intención de colaborar con Demir. Al mismo tiempo, Sadakat descubre que Cihan ha entregado las tierras a Şahin tal y como le prometió y enfurece al sentirse traicionada por su propio hijo.

Alya continúa recibiendo insistentes llamadas de alguien con quien no quiere hablar. Cihan empieza a sospechar que ocurre algo, aunque ella evita darle explicaciones.

La guerra entre Cihan y Demir también da un paso más. Los hombres de Cihan interceptan uno de los cargamentos de Demir y, cuando este acude a reclamarlo, le ofrecen recuperarlo a cambio de cederles el control del hospital.

Cihan consigue que Ugur sea despedido. La noticia inquieta a Sadakat, que teme que el médico termine revelando secretos del pasado.

Y sus temores no tardan en hacerse realidad. Antes de marcharse, Ugur se reúne con Alya y le revela que Boran y Cihan no comparten padre y el verdadero padre de Boran es Ecmel.

En shock por la noticia, Alya decide marcharse de la mansión junto a Deniz. Sin embargo, su huida termina repentinamente cuando sufren un accidente de tráfico.

Si todo eso no fuera suficiente, finalmente se descubre quién estaba detrás de las misteriosas llamadas que Alya llevaba tiempo recibiendo. Se trata de su madre, Fikriye, que aparece inesperadamente en la mansión de los Albora dispuesta a reencontrarse con su hija.