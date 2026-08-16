'En Tierra Lejana', avance semanal del lunes 17 y martes 18 de agosto: Un intento de suicidio, un tiroteo y la huida de Alya

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 durante todo el verano a partir de las 23:15 horas tras las reposiciones de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 17 y martes 18 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 17 de agosto

A pesar de la explosión del coche, Kaya consigue sacar a Nadim antes de que sea demasiado tarde y ambos sobreviven al accidente. Los dos son trasladados al hospital, donde también se encuentra el pequeño Cihan Deniz después de la caída por las escaleras. Alya no permite que Sadakat lo visite, ya que considera que ella es responsable de lo ocurrido.

Demir culpa a Kaya por el estado en el que ha quedado su padre y lo amenaza. Más tarde, al encontrar a Zerrin hablando a escondidas por teléfono con Kaya, le quita el móvil y le reprocha que siga en contacto con el hombre que intentó acabar con la vida de su padre.

Después de todo lo ocurrido, Cihan le dice a Sadakat que debería abandonar la mansión y trasladarse a otra casa de la familia. Ella se niega, así que Cihan le deja claro que, si no acepta, será él quien se marche.

Con la situación algo más tranquila, Alya también plantea la posibilidad de irse con Deniz. No quiere que Cihan siga enfrentándose a su madre por culpa de ellos y teme que la situación termine haciéndole más daño. Finalmente, Sadakat cede y acepta que Mine y su hijo no vivan en la mansión para evitar que Cihan, Alya y Deniz se marchen. Cihan le pide que sea ella quien se lo comunique a Mine, que reacciona con furia al enterarse.

Por otro lado, Şahin cumple su promesa y le pide matrimonio a Nare. Ella acepta ahora que se ha demostrado que Ecmel no fue el responsable de la muerte de Boran.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 18 de agosto

Mine retoma la búsqueda del secreto que Ugur le habló de Cihan y, finalmente, encuentra la sala del hospital que puede abrir con la llave que él le entregó. Allí descubre una nota en la que se revela que Ecmel es el padre de Boran, junto con varios documentos que demuestran que es cierto.

Kaya le pide matrimonio a Ipek delante de Zerrin, que observa la escena completamente destrozada. Incapaz de soportarlo, Zerrin se dirige a un puente con la intención de quitarse la vida, pero Demir llega a tiempo para detenerla. Él le confiesa que piensa matar a Kaya por lo que le ha hecho a su padre y a ella.

Durante la pedida de mano, Demir planea disparar a Kaya desde lejos, pero al ver a Zerrin completamente abatida decide no hacerlo. Más tarde, vuelve a intentarlo en la universidad, donde encuentra a Kaya con Ipek y le apunta con una pistola desde lejos. Zerrin vuelve a interponerse y le ofrece quedarse con él para siempre junto al hijo que espera, a cambio de que deje vivir a Kaya.

Mientras tanto, Şahin recoge a Nare para ir a casarse. Alya, que conoce sus planes y acepta que estén juntos, se despide de ellos, pero Cihan la sorprende en ese momento. Poco después, Ecmel recupera la libertad.

Alya y Cihan se dirigen a impedir la boda de Nare y Şahin, pero antes de llegar Alya reconoce entre la gente a un hombre que resulta ser Hamada. Descubren así que el hombre que habían encontrado muerto anteriormente no era él, sino un señuelo. Cuando Cihan intenta detenerlo, Hamada sale corriendo y comienza una persecución. Cihan le pide a Alya que llame a Nare para que no siga adelante con la boda, pero no consiguen avisarla a tiempo. Nare y Şahin terminan casándose sin saber que Hamada sigue con vida.

Mientras Cihan sigue persiguiendo a Hamada, los hombres de Ecmel aparecen y comienzan a dispararle. Finalmente consiguen alcanzarlo y lo matan antes de que pueda contar quién ordenó realmente el asesinato de Boran. De esta forma, la verdad vuelve a quedar en el aire.

Poco después, Mine reúne a Sadakat y Alya y les cuenta que ha descubierto que Ecmel es el verdadero padre de Boran. Sin embargo, les asegura que guardará el secreto con la condición de que Alya se marche a Canadá. Sadakat, ahora que Ecmel ha salido de prisión, apoya la decisión y le pide que se vaya con su hijo. Además, promete que hará todo lo posible para mantenerlos a salvo.

Alya finalmente llega al aeropuerto dispuesta a marcharse con Deniz, pero Cihan aparece antes de que puedan irse. Allí intenta convencerla de que no abandone el país y, finalmente, le confiesa que la quiere.