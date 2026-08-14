TVE reajusta su programación del domingo: recorta la duración del 'Telediario' y adelanta la película por este evento deportivo

Este domingo, La 1 de TVE se verá obligada a reajustar su programación de tarde por la retransmisión del último encuentro del Real Madrid antes de su debut en la Liga 2026/2027. Un partido que afectará de lleno al 'Telediario 1' y a la habitual película que emite la cadena pública en su sobremesa.

Así, el 'Telediario', que estas semanas de agosto están presentando Lluis Guilera y Marina Ribel mientras Marc Sala disfruta de sus vacaciones y Lourdes Maldonado sustituye a Alejandra Herranz en el 'Telediario 1', arrancará a las 14:55 horas y recortará su duración y concluirá en torno a las 15:20 horas. Es decir perderá en torno a 20 minutos con respecto a su duración habitual.

Justo después, La 1 ofrecerá 'Teledeporte 1' y 'La suerte en tus manos' para poder arrancar la emisión de 'Sesión de tarde' a las 15:30 horas. Con ello, la cinta de sobremesa adelantará en media hora su arranque para concluir justo antes de comenzar la retransmisión del partido. En concreto, este domingo TVE emitirá la película 'Sin rastro' protagonizada por Amanda Seyfried.

A las 16:55 horas comenzará la retransmisión del encuentro entre el Schalke 04 y el Real Madrid. El encuentro se disputará en el Veltins-Arena. Un estadio que los blancos conocen a la perfección pues ya han ganado allí en Champions en dos ocasiones. Será además la última oportunidad de José Mourinho para afianzar el nuevo Real Madrid antes de su debut en La Liga el próximo 22 de agosto frente al Espanyol.

Tras el partido, en torno a las 18:50 horas, La 1 retomará 'Sesión de tarde' con la película 'Mira cómo corren' con Sam Rockwell y Saoirse Ronan como protagonistas. Y para concluir la tarde, la cadena pública emitirá una nueva entrega de 'Aquí la tierra' con Marc Santandreu a partir de las 20:25 horas.

Así queda la programación de La 1 este domingo: