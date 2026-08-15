'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 16 de agosto: la boda de Ferit y Seyran y una amenaza de muerte en Antena 3

Antena 3 se prepara para despedirse de 'Una nueva vida'. La serie turca vive sus capítulos finales y este domingo 16 de agosto ofrecerá un nuevo episodio a partir de las 22:10 horas.

Hay que recordar que el final de la serie otomana protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu se emitirá previsiblemente a finales de agosto o primeros de septiembre en función de la estrategia que sigue Atresmedia. No obstante, su último capítulo se puede ver ya en atresplayer.

Por lo pronto, Antena 3 ya calienta motores y promociona el estreno de 'El secreto', su nueva apuesta por la ficción turca y que está llamada a ser el relevo de 'Una nueva vida' en el último prime time de la semana.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Sefika se disculpa con Suna por haberla acusado de asesinar a su hija. Además, decide volver a trabajar en la mansión.

Ferit no quiere invitados en su boda para evitar que vaya Abidin, ya que Karam planea matarle.

Abidin descubre que Ferit le intentaba proteger y decide enfrentarse a Karam, pero cuando ambos están a solas, Ferit aparece junto a un equipo de la policía.

Seyran cree que Ferit la ha dejado plantada en el altar, pero al volver a la mansión, él lo tiene todo preparado para celebrar su boda.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Abidin y Suna decidían irse juntos y él prometía protegerla con su vida. Tras comunicar su familia sus planes de marcharse a Londres, Seyran y sus padres estaban muy tristes con la noticia, pero decidían apoyarla en su decisión.

Mientras tanto, Ferit se daba cuenta de que Seyran nunca quiso traicionarle con la marca, sino que fue todo lo contrario. Tras este acercamiento Ferit le pedía matrimonio a la mujer que quiere, y desde un orfanato le proponía adoptar para formar una familia, mientras Seyran aceptaba el compromiso.

Por su lado, Los Korhan descubrían que siguen en peligro por culpa de Karam. Además, él estaba compinchado con Serpil, la sobrina de Ifakat. Asimismo, Abidin y Ferit intentaban descubrir dónde se escondía Karam, mientras se alegraban de haberse reconciliado y volver a tener una relación tan buena como antes.