'Sueños de Libertad', avance del capítulo 627 del lunes 17 de agosto: el retorcido plan de Beatriz y el enfado de Fina

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales con la vuelta de Bianca y lo que puede suponer para la relación de Marta y Fina y el vuelco en las relaciones de Andrés y Valentina y Tasio y Paula.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Valentina siguen afianzando su relación tras pasar la noche juntos y la dependienta va poco a poco superando sus miedos. Y pese a los intentos de la dependienta por que nadie la pille en la casa, Marta descubre que Valentina ha dormido con su hermano.

A Tasio le siguen persiguiendo las pesadillas y ahora sueña con que Paula le confiese a don Agustín que él fue el culpable de la muerte de Brossard. Pese a que le deja claro a su novia que confía en ella no puede parar de tener miedo de que alguien descubra toda la verdad.

Pablo y Nieves también parecen retomar su matrimonio con normalidad cuando él recibe una llamada inesperada. El director de la Caja de Ahorros de Tarragona, Manuel Castañeda está en Toledo por trabajo y quiere reunirse con él para poder hablar de negocios.

Claudia le cuenta a Valentina que ha retomado su relación con Miguel al igual que él hace con su hermana Mabel. Paralelamente, Miguel acude a visitar a la dependienta para ver cómo ha pasado la noche, y al comprobar que sigue mejorando decide darle el alta. Tras ello, el doctor da el paso y le da su primer beso sorprendiendo a la joven y demostrando que quiere seguir dando avances con ella.

En la tienda, las clientas siguen sin comprar los perfumes De la Reina aumentando la preocupación de todos los socios, mientras Andrés y Marta proponen una campaña publicitaria en prensa, radio y televisión y contratar a la actriz Aurora Redondo. Pero la propuesta no convence ni a Gabriel ni a Pablo. Por otro lado, Marta y Fina vuelven a tener otro desencuentro cuando la De La Reina le revela a su pareja los planes de doña Clara de crear una fundación con el nombre de Pelayo, y la fotógrafa le pide que le cuenta cómo su hijo la amenazó.

Gabriel se disculpa con Beatriz tras dejarla plantada con su cita para poder acudir al recital de Julia y le explica los motivos que le llevaron a cambiar de decisión. Sin embargo, Beatriz sigue desconfiando de Begoña, pues cree que mientras ella siga cerca su relación con Gabriel no va a funcionar y empieza a tramar algo para conseguir que Begoña y Andrés retomen su relación.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', los problemas de Salva y Mabel sacudían su relación tras la actitud de él en la cena familiar y tras haberle ocultado que no quería llevar a cabo el negocio del restaurante. Ambos se sinceraban sobre sus sentimientos, produciéndose una nueva discusión entre ellos.

Damián y Digna invitaban a Begoña y a Julia a cenar en un restaurante de Toledo para celebrar las buenas noticias, pero Begoña tenía que hablar con Gabriel y él le ponía una serie de condiciones a su mujer para aceptar que acudiera a dicha cena.

Bianca se la jugaba a Marta y le revelaba sus planes con la herencia de Pelayo a doña Clara. Tras ello, la mujer le hacía una inesperada propuesta a su nuera. Por su parte, Miguel y Claudia decidían aclarar su situación y los malentendidos tras la ruptura. Y ella le dejaba claro que le eligió sabiendo todos sus problemas.

Gabriel trataba de recompensar a Beatriz tras dejarla plantada con su cita por acudir finalmente a la actuación de Julia, pero ella se mostraba muy dolida con él y también le confesaba a Begoña que su relación con su pareja no pasa por un buen momento.

Paula tomaba una decisión sobre su relación con Tasio después de haberle hecho cómplice del secreto sobre la muerte de Brossard. Y finalmente, Valentina y Andrés daban un paso más en su relación y terminaban acostándose, dando rienda suelta a su pasión.