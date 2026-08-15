El comunicado de Maxi Iglesias sobre el final de 'Ella, maldita alma' dejando un claro recado a Mediaset por sus audiencias

Telecinco emitió este jueves el último capítulo de 'Ella, maldita alma', la serie protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova. Un episodio que sirvió para poner fin a todas las tramas de la serie creada por Aurora Guerra ('El secreto de Puente Viejo', 'Escándalo, relato de una obsesión') y basada en un relato del escritor Manuel Rivas.

Antes de la emisión del capítulo final de la serie producida por Plano a Plano, Maxi Iglesias quiso dedicar un mensaje de agradecimiento a toda la audiencia que ha visto la ficción en Telecinco a pesar de los horarios tardíos. Así, además el actor ha aprovechado para lanzar un recado a Mediaset por ese maltrato en la emisión de la ficción al no arrancar los episodios hasta pasadas las 23:15 horas.

Por otro lado, el actor que ha dado vida a Fermín, ha querido también agradecer a todo el público que ha visto 'Ella, maldita alma' en Movistar Plus, que incluyó la ficción a su catálogo hace unas semanas otorgando así una nueva ventana de emisión.

"Quiero dar las gracias a toda la gente que a pesar de la hora de emisión, se la ha visto enterita y además me han transmitido su ilusión por cada episodio. Personalmente, al inicio de su andadura en abierto, pensé que a esas horas no iba a verla ni Dios. Ya que la serie no sólo va de su palabra, también de otros muchos temas, con el amor y devoción a su figura de fondo, habéis sido unas cuantas personas que sí os ha interesado y habéis sido FIELES", ha empezado señalando el actor en su cuenta de Instagram.

"Contento también, porque en @movistarplus con todo su contenido disponible está entre lo mas visto, pudiéndose elegir el día y hora que se quiera para verla. Muy orgulloso de que Fermin os haya entretenido con este personaje nada favorecedor (para eso ya está el primo guapo 😜) y haya generado debate y conversaciones veraniegas.. Como diría el productor que confío en mi para este proyecto (porque poca gente hubiera apostado por mí para hacer de cura ..) : Sed buenos 🙏🏼", ha terminado diciendo.

Audiencias de 'Ella, maldita alma'

Como decimos, 'Ella, maldita alma' puso final a todas sus tramas este jueves y la serie cierra su periplo en abierto con una media del 7% y 495.000 espectadores siendo su máximo el día de su estreno con un 9,2% y 669.000 seguidores y su mínimo un 4,4% y 411.000 espectadores.

Se trata por tanto de la serie menos vista de Telecinco en los últimos años quedando por debajo de lo cosechado por 'Pura Sangre', que cerró con una media del 8,7% y 673.000 espectadores, así como por 'La Agencia' (8,7% y 649.000) y la segunda temporada de 'la Favorita 1922' (8,6% y 700.000 espectadores)

Capítulo 1 (18 de junio): 9.2% y 669.000

Capítulo 2 (25 de junio): 6.8% y 543.000

Capítulo 3 (2 de julio): 6.9% y 524.000

Capítulo 4 (9 de julio): 4.4% y 411.000

Capítulo 5 (16 de julio): 7.8% y 510.000

Capítulo 6 (23 de julio): 6.4% y 404.000

Capítulo 7 (30 de julio): 7.5% y 494.000

Capítulo 8 (6 de agosto): 6.9% y 428.000

Capítulo 9 (13 de agosto): 7.5% y 474.000

Así fue el final de 'Ella, maldita alma'

El capítulo final de 'Ella, maldita alma' comenzó con Fermín (Maxi Iglesias) abandonando los calabozos después de que Ana (Karina Kololchykova) confesara que la noche de la muerte de Mariela la pasó con ella. Y es que el párroco había optado por callarse sus pecados aunque eso supusiera poder ser declarado culpable de asesinato.

Con la ayuda de su primo Isaac (Martiño Rivas) y Ana así como por Teresa (Lisi Linder) y fundamentalmente por Dolores (Ana Ruiz), Fermín consigue poco a poco ganarse de nuevo la confianza de sus feligreses. Aunque su enfrentamiento con Amalia (Susana Córdoba) siguió en lo más alto a raíz de la expropiación de La Caleta.

Paralelamente, Dolores decidió que ya no podía soportar el miedo con el que lleva años conviviendo y daba un paso que ponía contra las cuerdas a Oliva y reabría viejas heridas en La Caleta tras denunciarle por maltrato a la guardia civil con la ayuda de Fermín. Asimismo, también salió a la luz que él fue el responsable del desastre medioambiental en La Isleta por los vertidos de crudo.

Por su parte, Mateo (Paco Márquez) terminaba confesando a Clara (María de Nati) la verdad sobre la muerte de Riako (Juanpe Avomo) y la joven se disponía a abandonar el pueblo, no sin antes ir a denunciar a su ex novio como el verdadero asesino de su pareja. Convencida de que todavía podía evitar la condena de su hijo, Amalia tomaba una medida desesperada y terminaba provocando un accidente que acabó derivando en la muerte del propio Mateo. Los dramáticos acontecimientos que sacuden a la familia llevaban también a Ramiro (Antonio Gil) a dejar de guardar silencio con respecto a la muerte de Mariela.

Mientras, Isaac no podía aguantar más los remordimientos tras haber acabado con la vida de su padre inyectándole aire en las venas con una jeringuilla después de que su progenitor le confesara por fin que fue él quién acabó con la vida de su madre y que la mujer no había desaparecido como siempre le había dicho. Tras ello, el primo de Fermín se subía a la azotea con la intención de acabar con su vida y dejar así que su mujer y su primo pudieran ser felices juntos sin él.

Pero finalmente, Fermín decidió apartarse y dejar que el amor que había sentido por Ana se quedara en un recuerdo del pasado y optó por marcharse como misionero a la guerra de Ucrania. Mientras, Ana e Isaac comenzaron una nueva vida lejos de La Isleta junto a su hijo.