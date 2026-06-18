Entrevista a Maxi Iglesias, que estrena 'Ella, maldita alma': De su "miedo" con la serie a una escena con dudas sobre su emisión

Más de un año y medio después de concluir su rodaje, 'Ella, maldita alma' llega este jueves al prime time de Telecinco a partir de las 23:00 horas como una de sus grandes apuestas para este verano. La serie protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova nos trasladará a una historia de amor prohibido y a un triángulo peligroso entre un sacerdote, su primo y su mujer.

Maxi Iglesias da vida en 'Ella, maldita alma' a Fermín, un joven sacerdote muy querido por los vecinos de La Isleta, que cambia para siempre con la llegada de Isaac, el primo al que considera un hermano, y de Ana, su mujer. Lo que comienza como una inesperada conexión entre dos personas ligadas a compromisos que consideran irrenunciables, -él con su fe, ella con su matrimonio- acabará convirtiéndose en una pasión tan intensa como imposible, obligándoles a elegir entre sus sentimientos y la lealtad hacia quienes más quieren.

Un papel muy diferente a todos los que ha interpretado hasta la fecha. Y por eso, Maxi Iglesias reconoce que tenía muchas ganas de que la serie se estrenara por fin. Además también afirma haber sentido mucho miedo y respeto a la hora de ponerse en la piel de un personaje así.

Con motivo del estreno de 'Ella, maldita alma', Maxi Iglesias atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba El Televisero. Durante la entrevista, el actor confiesa cómo ha llevado la espera hasta que se ha estrenado la ficción y no duda en lanzar un recado a Mediaset por el tardío horario en el que se va a emitir la serie. Por otro lado, el intérprete se abre en canal y confiesa cuál era su relación con la fe antes de meterse en la piel de Fermín y qué nos deparará esta serie y su personaje.

¿Cómo has llevado el año y medio de espera desde que acabasteis el rodaje hasta ahora que ve la luz la serie?

Ay sí, ha sido un año y medio de confiar también de que la gente que se encarga de programación y son los que saben pues confiar en que sea el momento más acertado. Hubo cierta idea antes de navidades que se iba a estrenar en febrero-marzo, lo cual me ilusioné muchísimo. Pero es verdad que me coincidía con la promoción y el estreno de 'Punto Nemo' y por otro lado pensé pues si no se estrena ahora mejor. Pero es verdad que siempre tienes ganas de que se vea lo que haces.

En la presentación has dicho que este proyecto ha sido muy especial y que tenías especial ilusión por que se estrenara, ¿por qué?

Es que ha sido uno de los proyectos que más miedo me ha dado. Recuerdo cuando a primeros de 2024 yo estaba trabajando con la productora, me hablaron de que tenían una petición muy concreta por parte de la cadena para que hiciera una serie y yo en ese momento estaba buscando otro tipo de proyectos como 'Matices', me habían hablado ya de hacer 'Punto Nemo' y de repente surgió esto que era hacer de cura, llegó el verano de 2024 y seguían llamándome para que aceptara. Vinimos aquí a Mediaset que hacía mucho que no pisaba las instalaciones y ya le dieron forma y me animé. Y entonces pusieron como fecha el otoño de 2024 como inicio de rodaje y yo tenía mucho miedo porque al final estás dando vida a un personaje que es un cura y que todo el mundo tiene muy presente un cura. ¿Quién no ha conocido a un cura o ha ido a misa? Es algo muy latente en la sociedad.

Y mucho más ahora con la visita del Papa.

Es verdad, mucho más ahora. Pero es que esto era 2024 y era mucho antes de que llegara el disco de Rosalía. También el año pasado hubo una noticia muy viral de alguien que se dedicaba a las redes sociales y decidió hacerse cura. Ha sido un proceso de muchas cosas que han ido pasando en torno a la iglesia pero con una decisión tomada en 2024 cuando no estaba aún en auge.

Maxi Iglesias en el cartel oficial de 'Ella, maldita alma'

¿Pero qué es lo que te daba tanto respeto y miedo de este personaje y qué es lo que más te atrajo para interpretarlo?

Me daba mucho respeto porque estamos hablando de la empresa que más seguidores tiene y va a haber mucha gente que opine. Y cuando haces algo que es muy visible y hay asociaciones que se encargan de ese ámbito ya sea alumnos y profesorado, si hacemos una serie de médicos, si hacemos una serie de abogados o de policías. Yo me acuerdo cuando hice 'Desaparecidos' también con Telecinco que tuvimos mucho cuidado con toda la parte procedimental porque había muchos mecanismos que hace la policía nacional y nosotros no podíamos quizás representarlo igual.

Y en este caso igual. Pero no es algo que esté en mi responsabilidad. Yo me estoy ciñendo a contar una historia que está escrita por unos guiones aprobados por un departamento que a su vez trabaja para otro departamento. A mí me lo han dado y yo voy a actuarlo como los directores consideran que debo actuarlo.

Hay una tendencia que en inglés se llama el "hot priest" y que se pudo ver en series como 'Fleabag' o 'El pájaro espino' y en 'La Promesa' o 'La Señora'. Y aquí das vida a un cura sexy que además es muy para el pueblo parece.

Pero más que la figura en sí es la corriente esa de la que se está hablando ahora de las nuevas generaciones que están bebiendo mucho de la palabra de Dios con mucho fervor. Es verdad que esas series han existido, a mí me encantó Fleabag y de hecho fue uno de los motivos por los que decidí hacer esta serie porque a mí el cura de Fleabag me encantó que se planteara desde ahí. Parece que siempre miramos de reojo lo que se hace en otros países y fue una manera de pensar: por qué no hacerlo aquí.

No sé si tenías ganas de desprenderte un poco de la imagen del galán y te daba miedo que este personaje, pese a ser cura, se convirtiera también en un objeto de deseo.

No. O sea yo os reto a que veáis los carteles de la serie, que por cierto están ligeramente retocados y no sé muy bien por qué porque a mí nadie me ha dado a aprobar estas imágenes, no me gustan los retoques, yo ahora mismo voy sin maquillar. No me gusta el maquillaje ni en las mujeres ni en los hombres. Pero si es cierto que hay algo en las miradas y es muy complejo que cuando tienes una mirada se anule esa mirada. Y yo lo que vengo diciendo ahora últimamente es que hay personas que son encantadoras y tienen cierto físico y dices 'qué majo o qué maja'. Sin embargo, si tienes cierto físico y eres encantador, cuidado, porque entonces ya estás encantado de haberte conocido y cuidado con las miradas porque entonces ya estás queriendo algo. Entonces aquí el cura no está encantado de haberse conocido y hay que anular esa imagen.

Pero al final es cierto que al público parece que le llama mucho la atención los curas y les desea. Hay muchos ejemplos en series y películas y, de hecho, está el calendario de los curas que se vende en Roma.

Hay que tener mucho cuidado porque obviamente tienes cierto físico agraciado como tenemos Martiño y yo. Al final es un tema de estadística, tenemos los ojos claros y ¿qué es lo que abunda más en la sociedad? Los ojos oscuros. Pero si vemos las miradas de los personajes, dicen mucho. Por ejemplo, en el caso de Fermín, su mirada es muy diferente a la de otros galanes a los que he interpretado.

¿Crees que tu físico entonces es como una barrera y cuesta que confíen en ti más allá de ese físico?

No voy a decir que es un problema porque puede parecer que me quiero victimizar y ni muchísimo menos porque mi físico me ha dado muchas oportunidades, de hecho posiblemente lo que más, pero también te quita de cosas. Entonces es verdad que lo que tienes que saber es si el personaje lo puede jugar a favor o no. Hay muchas referencias en esta serie de 'ay, el cura guapo' porque juega en esa contra y es como un duelo entre lo que tiene que opinar la gente y a lo que él se tiene que enfrentar.

Al final en la serie es muy curioso porque el más bueno y el que más se preocupa por todo el mundo es el que más va a sufrir. En esta serie se habla de muchas cosas como maltrato y corrupción, pero bajo la fachada de que tipo tan apuesto como es el personaje de Oliva, que está de buen ver, en realidad se esconde el mayor cabrón que hay. Y sin embargo el cura, que no ha roto nunca un plato, desde el principio van a por él. Es una serie que habla mucho de las contradicciones, que es algo que también está muy de moda y por eso me gusta tanto 'Ella, maldita alma'.

¿Tu personaje es alguien que tiene muchos conflictos?

Sí, tiene muchos conflictos porque de toda la gente que ha querido ocuparse y estar pendiente se le van a ir poniendo en su contra por sus sentimientos y porque él aunque por activa y por pasiva trata de evitarlo durante ese proceso hay mucha gente que ya empieza a sospechar. Hay un momento en el primer capítulo que ya ellos llegan y la alcaldesa está mirando por la ventana y enseguida empiezan a hablar de las miradas entre Fermín y Ana. Ya sabemos cómo son las cosas en los pueblos y esto está en la serie.

Con 'Ella, maldita alma' vuelves a trabajar en la televisión lineal con lo que eso supone, que al día siguiente hay unas audiencias. ¿Cómo llevas esa presión? ¿Eres de los que se levanta y lo mira y se preocupa si va mal?

Con veinte años sí, lo mirábamos todos. Estábamos rodando y mirábamos las audiencias del día anterior. Pero ahora ya no. Es que no es mi lugar habitual de trabajo y no dependo de eso. Al final en este caso la serie ya está hecha y a mí ya me han pagado.

Además parece que no hay posibilidad de renovación porque es una serie cerrada.

Bueno, lo ha dicho Aurora Guerra (la creadora), siempre hay una posibilidad. Han pasado cosas muy locas. Por ejemplo, 'La casa de papel' ya estaba cerrada antes de que lo petara a nivel mundial.

¿Pero cómo vas a llevarlo el viernes, vas a ir a buscar el dato o vas a seguir como si nada?

Sinceramente, estrenando una serie a las 11 de la noche no sé yo que cifra vamos a hacer. Cuando a mí en 2024 me dijeron que Telecinco quería hacer una serie con un cura yo no estaba pensando en la audiencia, yo pensaba que en mi reel de actor iba a tener escenas con una sotana y que voy a poder enseñar a otros productores, que a las doce de la noche no van a estar viendo la televisión, de lo que soy capaz.

¿Pero y el hecho de que se emita semanalmente no te resulta satisfactorio de saber que hay alguien que cada semana os ve?

Me parece tan complicado acertar para un público general... Al final no se puede agradar a todo el mundo que vea la serie ni lo pretendo. Yo solo quería agradar a Manuel Villanueva que fue quién pensó en mí y le encargó a César Benítez de Plano a plano (la productora) que contara conmigo para este personaje y César con quién yo ya había trabajado en 'Valeria', 'Toy Boy' y 'Desaparecidos' y fue quién me encomendó esto porque creía que era para mí. Luego ya el público que diga lo que quiera. Hay muchos que piensan que yo de cura ni de coña, pues vale, haré de otras cosas.

Maxi, ¿y tú relación con la fe cómo es? ¿No sé si has tenido que hacer un trabajo extra para encarnar este personaje y cómo ha sido el proceso?

He hecho un trabajo de entender y sobre todo de respeto porque conozco gente que es muy devota y muy creyente y al final estamos en Telecinco, que va a opinar, nunca mejor dicho, todo Dios. Habrá a quién le guste y a quién no.

¿Pero te preparaste el personaje yendo más a misa o leyendo la biblia para meterte en la piel de un cura?

Sí, sí. Estábamos grabando 'Matices' en Salamanca y fui a varias iglesias. Luego en Zamora también fui a otras iglesias. Y por otro trabajo estaba sacándome la licencia de piloto en Alicante y fui a misa en Alicante. Quería tener la oportunidad de ver a diferentes personas hablando de lo mismo pero transmitiéndolo de otra manera y eso he intentado coger en Fermín: coger mi propia versión. Luego, he visto muchos vídeos en YouTube sobre todo de gente en Latinoamérica que tiene un contacto más de a pie de calle para transmitir la palabra de Dios. Y entonces hice un popurrí de todo, más luego lo que quería la cadena y lo que querían los directores de ese Fermín más costumbrista.

Maxi Iglesias interpreta a Fermín en 'Ella, maldita alma'

¿Cuál de todos los votos del sacerdocio te costaría a ti más cumplir?

Es difícil pero yo creo que la castidad, ¿no? Es que me parece muy complicado. Valoro por ejemplo mucho la figura de los pastores en EEUU que pueden vivir con su familia y aun así lo transmiten. Yo no me veo como sacerdote. Creo que es el personaje más alejado a mí en cuanto a ocupación de todos los que he hecho. Porque por ejemplo de surfero como he hecho en 'Todo lo que nunca fuimos' pues me encantaría vivir su vida de surfer, pero de cura no.

¿Tu personaje ya sabemos que peca, pero tú tienes algún pecado confesable?

Sí, ahora mismo no lo sé, pero yo creo que sí. Y con respecto al personaje, Fermín es alguien que quiere hacerlo todo bajo el manual de su empresa y cuando llega su primo al que ama y su mujer Ana pues se le empieza a complicar todo. Y luego es verdad que el pueblo está sumido en muchas cosas que hace que al final haya un estrés dentro de él porque está encarando al pueblo y sabe que cada uno está pasando por sus propios problemas.

Martiño y tú venís de series como 'El internado' o 'Física o química' en las que había muchas escenas de sexo y de mostrar cuerpos. ¿Aquí también va a haber mucho sexo o es algo más de amor y de insinuar?

Solo hay que ver el título de la serie. Pero aun así yo no sé si al final lo habrán dejado en montaje o no, pero propusimos un momento muy íntimo del cura en la ducha. Más que nada para mostrar cómo es en el momento más íntimo. Fue una propuesta mía y un pacto que hice con el director, pero luego no sabíamos si la cadena lo iba a cortar o no porque es algo muy concreto. Es una serie que habla mucho del alma. En uno de los trailers se ve como el personaje de Ana Ruiz le dice 'tiene una prima muy guapa' y es que somos célibes pero no ciegos.

Por ejemplo en estas dos semanas me he visto toda la taquilla de lo que hay al mismo tiempo que 'Todo lo que nunca fuimos' y por ejemplo he ido a ver 'La luz' de Alberto San Juan que es también de un cura y me ha encantado. Ahí es más un tono de thriller y dramático pero también se habla desde ese punto de vista. Aquí 'Ella, maldita alma' es una serie para Telecinco, y quizás no edulcorar o maquillar, pero quizás no se puede mostrar de forma tan brutal. Que en 'La Luz' tampoco. Aquí podemos enseñar todo lo que un público general esté preparado para ver sin que ellos con un mando decidan a qué hora se ponen ese contenido.

Maxi Iglesias en la presentación de la serie de Telecinco

¿Tienes nuevos proyectos entre manos?

Sí, he terminado de rodar ahora en Donosti 'Si te he visto no me acuerdo' que es la comedia romántica más divertida que he hecho nunca, es una comedia que se ríe de otras comedias románticas. Tengo pendiente de estreno 'Nuda propiedad' después de verano si todo va bien. Y ahora estoy haciendo otra película en Barcelona.

¿Y en verano vas a descansar o te toca trabajar?

Pues parece ser que... Es que no lo puedo decir. Solo puedo decir que me han vuelto a llamar para un marrón.

¿Vas a hacer un reality?

No, no, un reality no. Yo si no hubiera cámaras lo he dicho siempre, si no hubiera cámaras yo haría un curso de cocina, si no hubiera cámaras yo me iría a una isla como hice con 'Punto Nemo' y si no hubiera cámaras yo me haría un viaje por Asia. Yo creo que las cámaras condicionan mucho, por eso hago ficción porque interpreto a un personaje. Pero yo soy yo mismo. Y cuando se guioniza, se ficciona o se achucha para que te tengas que llevar mal con alguien...