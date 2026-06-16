Telecinco presenta 'Ella, maldita alma', serie recortada a una única temporada con "muchos elementos para conquistar a la audiencia"

Tras casi dos años guardada en el cajón, Telecinco estrenará este jueves 'Ella, maldita alma' a partir de las 23:00 horas tras 'First Dates' siendo su primera gran apuesta para este final de temporada y arranque del verano. La ficción protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova es la adaptación del relato corto de Manuel Rivas por parte de Aurora Guerra ('El secreto de Puente Viejo', 'Escándalo. Retrato de una obsesión').

Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España se ha mostrado feliz por poder estrenar la serie por fin en la rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. "Cuando estrenamos una serie es una sensación de bastante alegría, es como un nacimiento. En este caso se ha tardado en parir a la criatura", revelaba el directivo.

Al preguntarle por la estrategia de emisión y el hecho de estrenar 'Ella, maldita alma' en verano junto a 'Romi' rompiendo así la estrategia de apostar por una ficción por temporada, el directivo ha echado balones fuera asegurando que son temas de programación. "No es mi responsabilidad, lo mío es producir y después donde se coloca en la parrilla depende de programación", respondía de primeras. "Pero me alegro muchísimo de que se estrene ahora, creo que es un buen momento, y aunque la trama es bastante intensa el hecho de que se desarrolle en Conil y en Cádiz le viene bien ir en verano", añadía.

"Yo tengo mucha fe, nunca mejor dicho, en que la serie va a funcionar. Tiene muchos elementos para conquistar a la audiencia y esperemos que el público esté el jueves con nosotros a las 23:00 horas", terminaba diciendo el directivo sobre los datos que esperan para la serie.

No obstante, funcione o no la ficción, 'Ella, maldita alma' es una serie cerrada de nueve episodios. Al respecto, desde Mediaset han explicado que en un principio se había valorado hacer dos temporadas más cortas pero se acabó desechando la idea. "En realidad se encargó dos temporadas, pero cuando estábamos en producción pensábamos que el esfuerzo para preparar una segunda temporada iba a ser titánico. Tras ver los materiales que teníamos decidimos acabar la serie y rehacerla para que concluyera con 9 episodios", revelaba Barrois.

Parte de la culpa de la complejidad de sacar adelante una producción como esta la tuvo el hecho de que se rodó íntegramente en escenarios naturales durante seis meses. "No hay ni un solo plató. Otro de los personajes protagonistas es Cádiz. Cuando tomamos la decisión de adaptar este relato teníamos claro que queríamos un escenario luminoso y cuando me enseñaron las imágenes de Conil lo tuvimos claro", confesaba el directivo.

El reto de adaptar un relato corto ambientado en los años 40

Los protagonistas de 'Ella, maldita alma' junto a sus directores Javier Quintas e Iñaki Mercero

Por su parte, Aurora Guerra, la creadora de la ficción ha querido poner en valor el reto al que se enfrentaron con la adaptación del relato corto de Manuel Rivas. "Era un reto porque le admiro mucho y era adaptar algo de un grande. Pero además su relato era de nueve páginas y estaba ambientado en los años 40. Nosotros no queríamos simplificar la serie en la historia de un cura que se enrolla con una seglar", explicaba.

En ese sentido, la creadora destacaba todas las tramas que están presentes en la ficción producida por Plano a Plano. "Tuvimos que meter un montón de secundarios con tramas como el trato a los migrantes, la ecología, la sobre construcción en las costas, la corrupción política, entre otros temas", relataba. "Es el drama en estado puro, hasta donde se puede llegar por amor y hasta donde se puede traicionar a la fe y a uno mismo", definía.

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova encabezan el reparto de 'Ella, maldita alma', en el que también figuran otros actores como Carmen Daza, Nacho Fresneda, Ana Ruiz, María de Nati, Susana Córdoba, Antonio Gil, Paco Marín, Juanpe Avomo y Paco Márquez, entre otros intérpretes.

Producida en colaboración con Plano a Plano y creada por Aurora Guerra, la serie cuenta con César Benítez, Álvaro Benítez, Emilio Amaré y Arantxa Écija al frente de la producción ejecutiva y con la dirección de Iñaki Mercero y Javier Quintas.

Así es 'Ella, maldita alma'

Rodada en diversas localizaciones naturales de la costa gaditana, 'Ella, maldita alma' narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia y que es, sin saberlo, el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso.

Al mismo tiempo, la serie dibuja un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un amplio abanico de personajes, sus relaciones, motivaciones e inquietudes; las peculiaridades de La Isleta, la localidad imaginaria en la que se desarrolla; una trama de intriga ligada al poder local; y referencias a cuestiones contemporáneas como la guerra de Ucrania o la multiculturalidad.