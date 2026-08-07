David hace historia en la nueva etapa de 'Pasapalabra' con este nuevo récord en 'AlaZ' tras el tropiezo de Javier

'Pasapalabra' ya ha conseguido un nuevo récord dentro de esta nueva etapa marcada por la desaparición de 'El Rosco' y la llegada de 'AlaZ', la nueva prueba final. Y ha sido precisamente en esta prueba donde David Trigo ha conseguido aumentar la racha de victorias consecutivas por primera vez desde su estreno hace 35 programas.

Así, el concursante ha logrado imponerse a Javier Alonso con tres victorias, obligándolo a disputar la silla azul del programa.Precisamente debido a que esta nueva mecánica ha estado marcada, desde su llegada el pasado 19 de junio, por una gran igualdad entre sus concursantes, este 'sorpasso' de David tiene especial importancia.

Si bien en los tiempos de 'El Rosco' era más habitual que un aspirante enlazase más victorias que el otro, en esta caso ambos contrincantes se han mantenido a raya durante el primer mes de vida del reto, firmando también numerosos empates.

David consigue una racha histórica en 'AlaZ' y obliga a Javier Alonso a jugarse su continuidad en 'Pasapalabra'

Así, la cadena de victorias de David en 'AlaZ' sitúa a su contrincante, Javier Alonso, en su etapa más difícil de 'Pasapalabra', pues el concursante lleva sin anotar un triunfo desde el pasado 31 de julio, por lo que se ha visto obligado a regresar a la silla azul del programa para luchar por su continuidad en el concurso de Antena 3. Sin embargo, continúa siendo el contrincante con mayor recorrido en esta nueva etapa, pues acumula ya 116 programas.

Por otro lado, David Trigo suma ya 87, pero la principal diferencia de ambos reside en el bote que por el momento tienen acumulado. Mientras que Javier supera ya los 86.000 euros, David ha elevado su premio hasta los 42.000 euros gracias a sus recientes victorias, que han supuesto un nuevo récord para 'AlaZ'.

Cabe destacar que el concursante de 'Pasapalabra' ha llegado a la prueba definitiva en la mayoría de las entregas con ventaja de tiempo, lo que le ha permitido escoger el orden de las letras en la nueva prueba final del programa. Así, el joven ha mantenido siempre la misma estrategia, comenzando por la A y avanzando hasta la Z, un "truco" que podría explicar su racha sin precedentes.

Es importante destacar que, pese a que tres victorias consecutivas en 'Alaz' puede parecer un número sin importancia teniendo como precedente la dinámica de 'El Rosco', teniendo en cuenta la cantidad de empates y el número de victorias tan equitativo que Javier Alonso y David han firmado durante semanas, se trata de un dato muy significativo en la historia de la prueba sustituta.