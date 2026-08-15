La Séptima y Rocío Delgado dejan retratado a Juan Soto Ivars por su comentario machista tras su fichaje por la nueva cadena de TDT

Hace dos días, La Séptima sorprendió al anunciar su segundo fichaje tras oficializar la llegada de Javier Ruiz tras dejar 'Mañaneros 360'. Así, la cadena de TDT avanzó el salto de la periodista Rocío Delgado, quién hasta ahora ha conducido las mañanas de TVG, como nueva presentadora de uno de sus formatos diarios.

Tras salir a la luz la noticia, desde sectores de la derecha y la ultraderecha así como la prensa rosa han puesto en el foco en la vida personal de la periodista y su relación con Jesús Cintora en lugar de destacar su valía y su trayectoria profesional después de haber pasado por otros medios como Antena 3 y Telemadrid.

El último en sumarse a esta ola ha sido el periodista Juan Soto Ivars, colaborador habitual de 'Espejo Público' y 'Horizonte'. "Frescura en estado puro", ha escrito el columnista en su cuenta de "X" junto a una captura del vídeo de Rocío Delgado anunciando su fichaje por Las Séptima y una fotografía en la que aparece junto al propio Jesús Cintora.

Tras el revuelo generado, Rocío Delgado no ha dudado en contestarle sin querer "entrar en polémicas". "Lo único que quiero decir es que tu comentario es indiscutiblemente machista. Y además, de mala persona", le ha respondido la periodista desde su cuenta de "X".

Mira, Juan Soto Ivars. No voy a entrar en polémica contigo. Lo único que quiero decir es que tu comentario es indiscutiblemente machista. Y además, de mala persona — Rocío Delgado (@RocioDelgadoP_) August 14, 2026

También la cuenta de La Séptima ha querido sumarse a la defensa de su presentadora dejando retratado a Juan Soto Ivars tras su comentario. "Mejor frescura que olor a cerrado", han destacado desde la nueva cadena de TDT que llegará el 5 de noviembre.

Mejor frescura que olor a cerrado!!! — La Séptima TV (@la_septima_tv) August 14, 2026

Rocío Delgado, el último fichaje de La Séptima

Rocío Delgado es Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra. Durante su etapa universitaria, la periodista entró a trabajar como becaria en 'Antena 3 Noticias' en el área de Sociedad y Cultura. Posteriormente, volvió a los informativos de la cadena de Atresmedia tras licenciarse en 2007.

Fue en 2008 cuando se incorporó a Telemadrid como redactora y reportera del 'Telenoticias Fin de Semana'. Entre 2014 y 2016 se puso al frente del 'Telenoticias 2' hasta que regresó a su puesto como reportera. En 2017 con la llegada de José Pablo López a la dirección general de la cadena retornó informativo de prime time junto a Javi Gómez y posteriormente con Manu Pérez.

En 2020, Rocío Delgado abandonó el 'Telenoticias' para ponerse al frente de los especiales sobre el coronavirus en el access de la cadena autonómica y posteriormente presentó el programa 'Juntos' en sus inicios junto a José Luis Vidal. Posteriormente, volvió al 'Telenoticias 2' y lo compaginó con la conducción del programa 'Desmontando Madrid'.

En 2023 tras haber quedado apartada de la conducción de programas dio el salto a TVE de forma breve como redactora de 'Mañaneros' y posteriormente copresentó junto a Marc Santandreu el programa 'Curiosity' en La 2. Poco después fichó por TVG para ponerse al frente del magacín de fin de semana 'Xuntos en directo'. Y desde 2024 conduce el magacín matinal 'O Termómetro' con buenos datos de audiencia.