María Galiana, 91 años, revive su etapa en 'Cuéntame cómo pasó' y reniega de la serie de TVE: "No me ha parecido buena"

Para muchos, María Galiana sigue siendo "la abuela de España", gracias a su papel de Herminia en 'Cuéntame cómo pasó'. A lo largo de 23 temporadas, la actriz dio vida a la abuela de la familia Alcántara, por eso no es de extrañar que, cada vez que concede una entrevista, la pregunten por la ficción histórica de TVE. Aunque sus últimas declaraciones han disgustado a los seguidores de la serie.

Durante una amena charla con el periodista José Manuel Peña en el videopodcast 'Silla de Enea', María Galiana, que a sus 91 años tiene una lucidez y una vitalidad impresionante, ha dado su sincera opinión sobre 'Cuéntame'. En un momento dado, el presentador le recuerda el enorme cariño que los seguidores de la serie siguen profesando a Herminia, pese a que va a hacer dos años que acabó su emisión en La 1.

Es entonces cuando, entre risas, la actriz sevillana confiesa que no se parece en nada a su personaje: "Yo me parezco a la abuela de 'Cuéntame' como un huevo a una castaña, pero nada, nada, nada". Incluso se ha definido como un "puercoespín" para dejar claro lo alejada que está de Herminia. "Lo cual significa que soy una actriz extraordinaria. Yo tengo un don, que no todo el mundo tiene", asegura.

Aunque la revelación más sorprendente es cuando confiesa que jamás ha visto 'Cuéntame': "Nadie se puede imaginar que yo no vea nunca la televisión a partir de las 10 y media de la noche. Por lo tanto, yo mi serie no la he visto nunca, porque yo a las 11 conmigo no se puede contar". "¿Repetida sí, no?", ha querido saber el conductor del videopodcast.

María Galiana: "'Cuéntame' no me ha parecido una buena serie"

Era entonces cuando María Galiana hizo la segunda gran confesión de la entrevista: "No nos oye nadie, ¿no? A mí no me ha parecido una serie buena. Series buenas, las americanas, vamos a dejarnos de tonterías", suelta, entre risas. Aunque pone en valor la gran importancia que ha tenido la serie de TVE: "'Cuéntame' ha tenido unos puntos extraordinarios que han dado con la tecla de lo que la gente quería ver y ha explotado muy bien la nostalgia".

En su opinión, eso ha sido lo que ha hecho "que la gente se enganchara, algunos por curiosidad y otros por nostalgia. Por lo demás, yo no le veo la gracia francamente". De todas formas, reconoce que "a mí no me gustan las series. No veo nunca series, de ningún tipo. Primero porque son muy tardes, y segundo porque tengo mis aficiones. Soy muy aficionada a los deportes".

María Galiana era maestra cuando, en 1999 le llegó la oportunidad de protagonizar la película 'Solas', por la cual ganó el Goya a la mejor interpretación femenina. En el 2000, cuando tenía 65 años, se jubiló como profesora de Historia e Historia del Arte y, poco después, le dieron la gran oportunidad laboral de su vida: meterse en la piel de la abuela Herminia en 'Cuéntame cómo pasó'. "Yo no he dejado jamás de dar clase. Ser actriz fue un chollo que me salió, pero no tengo vocación, ni siquiera ahora", confesó hace tiempo en la revista 'Lecturas'.

También se sinceró sobre su papel en la serie de TVE hace un mes durante una entrevista con Aimar Bretos para su programa de La Sexta. "La fama es impresionante y veo con mucho cariño que me consideran la abuela de España, pero la verdad que en esos 22 años de 'Cuéntame' me hubiera gustado hacer otros papeles también", confesó la actriz en 'La Noche de Aimar'.

"Los productores teatrales no se pensaban que yo era una actriz seria y capacitada, como era una abuela tan buena y querible… la gente sigue pensando que yo soy así, y no", afirmó María Galiana en el citado programa. De hecho, explicó que ella es "muy seca y nada cariñosa", pero, eso sí, "muy leal".