María Galiana, 91 años, habla por primera vez del peaje que le supuso 'Cuéntame' en 'La noche de Aimar' en laSexta

María Galiana ha sido una de las protagonistas de la entrega final con la que 'La noche de Aimar' ha despedido su primera temporada en La Sexta este miércoles. Y la actriz de 91 años no ha dudado en sincerarse sobre algunos de los episodios más duros de su vida, como la pérdida de su marido, la muerte súbita de uno de sus hijos. A su vez, ha confesado la única pega de su paso por 'Cuéntame cómo pasó'.

"La protagonista es una mujer que ha pasado muy malos tratos con su marido, ha sido un fracaso tremendo en su relación y ha estado siempre con la ilusión de irse a Francia", ha comenzado explicando la veterana intérprete sobre el trasfondo de la obra que se encuentra representando actualmente, 'Yo solo quiero irme a Francia'.

María Galiana se emociona al recordad a su marido en 'La noche de Aimar: "Se me saltan las lágrimas"

Así, María Galiana se ha esforzado por ensalzar el crudo relato que la obra ofrece sobre la profunda desigualdad que se respiraba en aquella época. "El título, que parece frívolo, significa en realidad mucho. Porque para una mujer en esa época, que quería separarse de su marido, que tenía la necesidad de hacerlo, irse a Francia era la libertad", ha explicado la actriz.

María Galiana y el feminismo:



💬 “Feminista no, he sido siempre muy independiente”.



💬 “He hecho siempre lo que me ha dado la gana”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/XDD9Bc33Z8 — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) June 24, 2026

"Yo lo he sido siempre, no feminista, sino muy independiente", ha aclarado entonces la invitada cuando Aimar Bretos se la preguntado si, con el paso de los años, ha tenido que "educarse" en feminismo. "He tenido una gran suerte con mi marido, porque bueno... Es una expresión un poco burda, pero he hecho siempre lo que me ha dado la gana", ha confesado la intérprete con una sonrisa.

La emoción de María Galiana al recordar a su marido.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/r31y9LMvk4 — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) June 24, 2026

Y al recordar el apoyo incondicional que fue siempre su marido, que no dudó en apoyarla cuando decidió tomar una excedencia de su puesto de profesora para apostar por su carrera, María Galiana no ha podido contenerse. "Se me saltan las lágrimas, no lo puedo remediar. Solamente ver la cara de mi marido cuando me dieron el Goya... Merecía la pena, totalmente", ha asegurado visiblemente emocionada.

"No he tenido que luchar nada, simplemente he vivido mi vida", ha insistido sobre los obstáculos que ha enfrentado como mujer en la industria, sincerándose también sobre cómo "normalizó" uno de los episodios más duros de su vida: la muerte súbita de uno de sus hijos con tan solo dos meses de vida. "Es tremendo, pero lo aceptas", comenzaba resumiendo.

María Galiana perdió a uno de sus hijos al poco tiempo de nacer:



💬 “Es tremendo, pero lo aceptas”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/O6WOZwu6hr — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) June 24, 2026

"Cuando murió este niño, que fue mi segundo, y comuniqué eso lo que me dijo mi abuela fue 'angelitos al cielo y ropita al arca'... Era lo que se decía, lo normal era decir 'he tenido 7 hijos, me viven 5", ha recordado la actriz, reflexionando sobre el escenario tan normalizado que era la mortalidad infantil en la época de sus abuelas. "Yo recuerdo que me conformé, pensando que tú no tienes que ser distinto. Creo que me educaron, y lo conservo, en esa fortaleza de hacerle frente a las cosas malas", ha asegurado.

Y a la hora de pronunciarse sobre 'Cuéntame cómo pasó', la actriz no ha dudado en reconocer que a la popular serie le debe "la fama y ser considerada la abuela de España", pero no se ha cortado al destapar las puertas que le cerró. "En esos 22 años que hemos estado grabando me hubiese gustado hacer otros papeles también, siempre lo digo. Papeles de teatro maravillosos, me hubiera encantado hacerlos", ha explicado.

"Me parece que los productores teatrales que me veían en televisión no pensaban que yo fuese una actriz verdaderamente seria y con capacidad dramática. Porque claro, como era tan buena... Una abuela tan querible, que la gente sigue pensando que soy así", ha lamentado María Galiana, reflexionando sobre el negativo impacto que tuvo el ser "encasillada" como una actriz de televisión de un solo papel.

¿Qué ha supuesto ‘Cuéntame’ para María Galiana?#LaNochedeAimar pic.twitter.com/x70CsdmsIf — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) June 24, 2026

Más tarde, cuando Aimar Bretos ha recordado las declaraciones de José Sacristán, que aseguró "no poner lavadoras ni tener móvil porque se lo puede permitir", la actriz ha terminado poniendo el grito en el cielo por la desigualdad aún presente. "Es la sociedad la que funciona así, la dichosa sociedad patriarcal en la que estamos inmersos y en la que vivimos", ha señalado antes de rememorar algunos de los comentarios que recibió durante sus inicios en el teatro.

"Cuando yo empecé me preguntaban '¿y qué dice tú marido?' y yo les decía 'si fuera mi marido el que se iba a dedicar ¿le preguntaríais que dice tu mujer? No, porque considerarías que su mujer lo que quisiera en el mundo es que él triunfara", recordaba. "Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Una gran esclava diría yo", ha terminado sentenciando.