Juan Echanove impugnó en 'La noche de Aimar' los motivos de su salida forzosa de 'Cuéntame' 9 años después

La Sexta ha contado en la última entrega de 'La Noche de Aimar' con Juan Echanove, como uno de los entrevistados de Aimar Bretos. Entre otros temas, salió a relucir la salida del actor de la serie 'Cuéntame cómo pasó' en mayo de 2017, donde interpretó al hermano de Imanol Arias. Al ser preguntado por esta polémica, recordó una anécdota para dar su punto de vista.

"¿Fue muy jodida la salida de 'Cuéntame'?", le preguntó Aimar Bretos. Él, con sinceridad, contestó: "No fue jodido, pero no lo pasé bien. Recuerdo a Juan Luis Galiardo cuando se estaba muriendo de cáncer en su casa. Estaba sentado en un sofá y llegaba su hija María por el pasillo. Al verla llorar le dijo: 'María, más dramas, no'. Por eso no estoy dispuesto a sobreactuar un drama de mi propia vida", deja claro Juan Echanove, antes de proceder a explicar cómo se gestó su marcha de la exitosa serie de TVE.

"Sencillamente las cosas no se hicieron bien, pero es un criterio muy particular. En ningún momento me arrepiento de haber hecho la serie y decidí no dar mi opinión. Y es una de las pocas veces que voy a hablar de 'Cuéntame', aquí contigo. Estoy muy agradecido a esa serie. Doce años yendo a Pinto a grabar", aseguró el intérprete.

La reflexión de Juan Echanove sobre lo que supuso su salida de 'Cuéntame'

Pero el presentador fue más allá y quiso saber si se creyó "los motivos argumentales" que se dieron para prescindir de su personaje. A lo que él contestó: "No es que no me lo crea, es que 'motivos argumentales', ¡caray con las palabras!". En su opinión, "Los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada, no de un día para otro y te dicen: 'Oye, que te vamos a matar'". Y es que, "como dicen en mi pueblo": "Eso no es un motivo argumental, eso es una putada. Pero se acepta con naturalidad y deportividad", se explayó Juan Echanove.

Antes de pasar a otro tema, el actor zanjó el asunto con una reflexión: "Gracias a que yo dejé de trabajar en 'Cuéntame', he hecho una cantidad de trabajos después que, sin duda alguna, es el tramo más interesante de mi vida. No solamente audiovisual, es que además el hecho de poder dedicarme en la intensidad en la que ahora me dedico al teatro, eso realmente me pone en relación con la decisión que yo tomé hace más de 47 años de ser actor".

Aunque sin duda, el momento más emotivo de la entrevista fue cuando Aimar Bretos le puso un audio de Ricardo Gómez, su sobrino en 'Cuéntame' y con el compartió años de rodaje. A día de hoy, ambos mantienen una estrella amistado, por lo que Juan Echanove no pudo evitar emocionarse al escuchar la voz del joven actor.

El emotivo mensaje de Ricardo Gómez a Juan Echanove

"He vivido infinidad de cosas con Juan. Le conozco desde que tenía siete años: giras de teatro, viajes, noches de hotel… Lo que más he aprendido es a despertarme cada día y a disfrutar de la vida. Esa sensación de sentirme un disfrutón la he aprendido de él como de nadie. Si hay algo que quiero destacar es la manera que tiene de mirar al teatro, de subir al escenario y de moverse entre el todo y la nada", pronunció Ricardo Gómez en su mensaje de voz.

Entre lágrimas, aunque con sentido del humor, Juan Echanove se sinceró: "Me ha emocionado el niño de los cojones". Tras esto, revivió cómo fue su primer encuentro con el actor en el set de 'Cuéntame': "Eran tres niños que jugaban por los pasillos al fútbol y estaban tocando los cojones con la pelotea. Abrí la puerta del camerino y les dije: 'No sois niños, sois actores y estamos descansando'", recordó entre risas.

El actor definió a su compañero como uno de sus "mejores amigos" y aprovechó para compartir una bonita anécdota que tiene con él. Tras abandonar la serie de TVE después de 12 años en ella, atravesó un momento muy complicado. Al llegar a su casa, se encontró una enorme caja acompañada de una carta firmada por Ricardo Gómez. "Dentro había doce botellas de whisky, una por cada año trabajando. Es uno de los regalos más bonitos que me han hecho en la vida", sentenció emocionado.