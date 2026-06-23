Atresmedia anuncia la despedida de 'La noche de Aimar' en la programación este miércoles, con su cierre de temporada en La Sexta

Aimar Bretos tiene todo preparado para cerrar la primera temporada de 'La noche de Aimar' en La Sexta por todo lo alto con dos invitados estelares. Será este miércoles 24 de junio cuando el periodista se despida de la audiencia a las 23:00 horas tras ocho entregas, y los encargados de poner el broche final a su primera etapa en la cadena serán los actores Alberto San Juan y María Galiana.

Tras causar baja en la programación de La Sexta durante la semana pasada para ceder su franja a 'El Objetivo' de Ana Pastor, el espacio de entrevistas íntimas liderada por el presentador de la Cadena SER regresa este miércoles para firmar sus dos últimos cara a cara del curso televisivo. Cabe destacar que el formato, producido en colaboración con Newtral, ha promediado hasta la fecha un ajustado 4,9% de cuota de pantalla y 378.000 espectadores.

María Galiana y Alberto San Juan, los últimos invitados de Aimar Bretos en 'La noche de Aimar'

María Galiana visitará 'La noche de Aimar' este miércoles más de un mes después de su paso por 'La Revuelta' en TVE, donde también acudió para promocionar 'Yo solo quiero irme a Francia', la obra de teatro que representa actualmente. Sin embargo, además de repasar su trayectoria, en su cara a cara con Aimar Bretos abordará temáticas como el feminismo, el proceso de envejecer ante las cámaras y su pasado como maestra.

"Siempre se ha dicho 'detrás de un gran hombre hay una gran mujer'... Una gran esclava, diría yo.



📺 @LaNocheDeAimar mañana a las 23:00h. pic.twitter.com/rrDIjyXpsO — laSexta (@laSextaTV) June 23, 2026

"Se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Una gran esclava, diría yo", sentencia la actriz de 'Cuéntame cómo pasó' en un clip promocional compartido por La Sexta de cara a la última entrega de la temporada, que avanza el tono que seguirá la entrevista de la veterana intérprete, sin cortarse sobre la brecha que enfrentó cuando decidió que quería dedicarse a la interpretación.

El segundo invitado encargado de cerrar la temporada de 'La noche de Aimar' este miércoles es Alberto San Juan, que acudirá a su cita con el periodista para desvelar todos los detalles de su nueva película 'La Luz'. A su vez, el intérprete se sincerará de lleno sobre cuestiones políticas y religiosas durante la entrevista, analizando la difícil situación que atraviesa la izquierda española o el papel de la iglesia española, tomando la reciente visita del Papa como ejemplo para su radiografía personal de la sociedad de nuetro país.

Queda esperar a los datos de su última entrega para descubrir con qué cifra cerrará su primer curso en La Sexta, donde el periodista aterrizó a finales de abril como uno de los grandes fichajes enmarcados en el 20 aniversario de la cadena. Por el momento, su máximo de temporada tuvo lugar con la entrevista a El Gran Wyoming y María del Monte, que alcanzó un 7,7% de share y 609.000 espectadores.