La Sexta anuncia una programación especial: Retira hoy 'La noche de Aimar' para ceder su franja a 'El Objetivo' de Ana Pastor

Si hace unas semanas fue Marc Giró y su 'Cara al show' el que se cayó de la parrilla de La Sexta por la emisión de un especial de 'El Objetivo' tras la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto blanqueo de capitales dentro del caso de Plus Ultra; este miércoles será 'La noche de Aimar' quién deje su hueco en la parrilla a otro especial.

Así, tal y como ha anunciado La Sexta en su cuenta de "X", finalmente la cadena de Atresmedia ha decidido levantar la emisión del programa de Aimar Bretos en el prime time de este miércoles, 17 de junio y ofrecer en su lugar un nuevo especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor sobre la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez.

De esta manera, La Sexta vuelve a demostrar que es una cadena ligada a la actualidad y a la que no le tiembla el pulso a la hora de cancelar alguno de sus programas para ofrecer especiales informativos siempre que ocurran hechos de gran calado mediático e interés.

Lo llamativo en esta ocasión es que la fecha fijada para la declaración de Zapatero ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ya se sabía con antelación. Y aun así, La Sexta llevaba días anunciando que este miércoles emitiría una nueva entrega de 'La noche de Aimar' con las entrevistas a los actores Alberto San Juan y María Galiana.

Dos entrevistas que tendrán que esperar y cuya promoción ha desaparecido también de las redes sociales del programa ante el cambio de última hora en la programación de la cadena de Atresmedia. Es de esperar que 'La noche de Aimar' retome su emisión la próxima semana si la actualidad lo permite.

🚨🚨 PROGRAMACIÓN ESPECIAL



Este miércoles, especial @ObjetivoLaSexta: Zapatero, ante el juez



📺 A partir de las 23.00h



❌ No hay @LaNochedeAimar pic.twitter.com/vg7GYUT6PB — laSexta (@laSextaTV) June 16, 2026

Con este cambio, 'El Objetivo' de Ana Pastor se enfrentará a una nueva entrega del concurso '¡Salta!' en Antena 3, a 'Viajeros Cuatro' en Cuatro y al último debate final de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. Aunque su gran rival será sin lugar a dudas el partido del Mundial entre Inglaterra-Croacia que emitirá La 1 a partir de las 22:00 horas y posteriormente 'La Revuelta' de Broncano.

El programa de Ana Pastor repasará todas las claves de una de las citas políticas y judiciales más relevantes de la semana y la última hora de una jornada marcada por la comparecencia de Zapatero ante el juez.

Así queda el prime time de La Sexta este miércoles, 17 de junio: