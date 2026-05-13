María Galiana da que hablar con sus palabras sobre José Sacristán, al que sitúa dentro de la "sociedad patriarcal"

Aunque María Galiana dedicó la mayor parte de su vida a la docencia, para muchos es considerada 'La abuela de España' tras haber dado vida durante más de 20 años a la abuela Herminia en la serie 'Cuéntame cómo pasó'. A sus 91 años, la actriz continúa al pie del cañón y prueba de ello es que acaba de estrenar su nueva obra de teatro, 'Yo solo quiero irme a Francia', con la que recorrerá toda España.

Por tal motivo, ha sido entrevistada en la Cadena SER, donde ha hecho gala de su sinceridad, educación y elegancia. María Galiana ha confesado ser una gran admiradora de José Sacristán, quien a sus 88 años también continúa triunfando sobre las tablas. Sin embargo, y pese a esta admiración, no ha dudado en hacerle un pequeño reproche. Y es que, según ella, el actor sigue anclado en la generación de hombres de antaño.

Haciendo referencia a la conocida como "sociedad patriarcal", la actriz sevillana ha explicado que "él se dedica maravillosamente al teatro", pero "todas las demás cosas él no las hace. Él no pone lavadoras, ni hace comidas, ni pone el lavavajillas porque le es completamente ajeno". Un dardo a su compañero de profesión, pero que también lo es para muchos hombres de su generación, quienes a día de hoy siguen considerando que las tareas domésticas son cosas de mujeres.

Además, María Galiana ha reconocido la labor de su mujer, Amparo, de la que ha dicho: "Tiene una mujer maravillosa a su lado, que encima es como su manager". Pero no solo eso sino que gracias a la actriz hemos conocido que José Sacristán "no tiene ni móvil": "Él vive en el mejor de los mundos. Yo lo envidio muchísimo. Bueno, por lo independiente que es y, aparte, por hacer su trabajo, que es su función, y además de escribir, que las escribe".

A sus 91 años, María Galiana tiene un 2026 repleto de proyectos

Pese a esto, ha insistido en que "aparte de ese trabajo artístico e intelectual, de trabajo material no hace nada y claro, debe disfrutar muchísimo del tiempo libre. Yo también lo disfruto, pero menos porque soy mujer", ha sentenciado. De esta forma pone de manifiesto la diferencia que hay entre ambos. Su nueva obra de teatro se suma a una película y a tres próximos proyectos por estrenar en este 2026. Está claro que, afortunadamente, nos queda María Galiana para rato.

Hace unas semanas, la actriz visitó el programa 'La Revuelta', donde reconoció seguir al pie del cañón para dejar a sus hijos y nietos una mejor herencia: "Estoy en vida repartiendo a mis hijos. He vendido una casa que tenía en la playa, para que cuando me muera tengan ellos un poquito más de dónde tirar". Y es que para ella, su familia es lo más importante, y así lo dejó claro: "Se portan muy bien, son maravillosos".

Haciendo gala de su sentido del humor, María Galiana también respondió a la pregunta clásica de Broncano sobre relaciones sexuales en el último mes. "¿30 días o 30 años?", soltó ella, provocando las risas del público. Aunque sí que confesó que "cuando yo estaba en el colegio, que estaba en el colegio religioso, se podía pecar de palabra y obra, y de pensamiento. Yo de palabra y obra no, pero de pensamiento… Es una posibilidad", sentenció.