La actriz María Galiana se dirige a Miguel Ángel Revilla ante su negativa a asistir a 'La Revuelta' de Broncano

María Galiana ha regresado a 'La Revuelta' este martes para presentar su obra de teatro 'Yo solo quiero irme a Francia', que tras una exitosa gira por nuestro país hace parada en Madrid a finales de este mes. Sin embargo, la veterana actriz ha sorprendido durante su reencuentro con David Broncano lanzando un inesperado dardo a Miguel Ángel Revilla que ha terminado con un mensaje dirigido al cántabro.

Nada más llegar al escenario, cuando Broncano le ha preguntado por sus habituales regalos, la intérprete ha lamentado no tener nada preparado para esta visita. "Me cuesta mucho trabajo, pero vamos. Yo no quisiera ponerme tan vista como el ex presidente de Cantabria... Que no para de ir a la televisión", ha esgrimido entonces la actriz de 91 años dejando algo confuso al presentador.

María Galiana se dirige a Miguel Ángel Revilla desde 'La Revuelta'

"¿Revilla? Aquí no viene, le hemos invitado muchas veces pero no, claro tiene allí...", señalaba entonces David Broncano poniendo de nuevo el foco en la persistente negativa del cántabro a acudir a 'La Revuelta', mientras que María Galiana ha dirigido su crítica precisamente a su excesiva presencia en el cartel de invitados de 'El Hormiguero', firmando numerosas apariciones en cada temporada. "Porque no le habrá cogido a tiempo", se ha limitado a señalar la invitada.

María Galiana, en contra de los aforamientos



«Hay cada aforado por ahí suelto...que habría que desaforarlo para que respondieran de las cosas malas que han pasado» #LaRevuelta pic.twitter.com/mlfINNwbQW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 28, 2026

Así, el humorista no ha perdido la oportunidad de pedir a la protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' que ejerza como celestina para conseguir que el ex presidente de Cantabria acuda al programa. "Mándale un mensaje tú que eres una persona muy respetada", ha sugerido el presentador antes de que Galiana se dirigiese a la cámara con un aluvión de halagos para el político tras asestarle un dardo.

"Mire Miguel Ángel, eres muy simpático, lo haces muy bien, tienes un don de palabra extraordinario. Generalmente piensas también de una manera muy clara y muy natural. Eres capaz de decirle las verdades al rey emérito, cosa que me parece extraordinaria", ha señalado María Galiana sin terminar su invitación al cántabro, pues David Broncano ha terminado cortándola.

"Le denunció el rey Juan Carlos eh, pero tú no le puedes denunciar a él", ha recordado el jienense perdiendo el hilo de la invitación, lo que ha llevado a la actriz a criticar que no se pueda juzgar a los diputados que cometen delitos por su condición de aforados. "Yo no soy nada partidaria de que haya gente aforada, aquí todos tenemos que responder ante la justicia", ha sentenciado entre aplausos la actriz.