El público dicta sentencia a la nueva serie 'Cochinas' de Prime Video, y hay una opinión y petición repetidas

El pasado viernes, Amazon Prime Video estrenaba 'Cochinas', su nueva serie de producción propia que hace un retrato de la industria del porno de los años 90. Se trata de una comedia irreverente que cuenta con Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel como protagonistas.

Creada por Carlos del Hoyo (responsable de la divertidísima 'Señoras del (H)Ampa') e Irene Bohoyo, la ficción es una producción de Oslodije y se ha situado en el Top 1 de los contenidos más vistos en España tras seis días en la plataforma superando a 'The Boys', la películas 'Venganza', 'Ruta de escape' y la serie 'Invencible', entre otros.

'Cochinas' está compuesta por una temporada de ocho episodios de en torno a los 30 minutos de duración y tal y como recoge Juan Arcones en su crítica en El Televisero busca la conexión con el espectador, pero también su reflexión.

Malena Alterio y Álvaro Mel, al frente del reparto

Malena Alterio ('En fin', 'Que nadie duerma'), Celia Morán y Álvaro Mel ('La fortuna', 'Un cuento perfecto') encabezan el reparto de 'Cochinas' en el que también aparecen otros actores comoRaquel Pérez ('Caída libre', 'Los protegidos: A.D.N.'), Celia de Molina ('Días Mejores), Chani Martín ('Marco', 'Poquita fe'), Esperanza de la Encarnación ('HIT', 'El ministerio del tiempo'), Álvaro Almodóvar ('Mariliendre'), Albert Baró ('Nacho', 'Merlí'), Ana Mencía ('Las señoras del Hampa', 'Todo lo otro'), Josele Román ('Segunda muerte', 'Black Story') y Aina Picarolo (Nina, La casa entre los cactus). También participan en la serie David Castillo, Enrique Asenjo, Jose Luis García-Pérez, Paqui Horcajo, Juanjo Cucalón, Blanca Javaloy, y cuenta con la participación de Daniela Blume.

Malena Alterio interpreta a Nines, la abnegada ama de casa que hace malabares para sacar adelante a su familia, y quien poco a poco se va liberando de sus propios prejuicios, empezando a dejarse llevar por el empoderamiento profesional y el placer sexual. Celia Morán es Chon, una mujer dura y hecha a sí misma que vive su propia liberación sentimental en el viaje que hace junto a Nines para salvar al Dorothy. Álvaro Mel interpreta a Agustín, un chico tímido y despistado que guarda un gran secreto: el sexo no va con él y su liberación pasa por aceptarse a sí mismo, lo que no será fácil.

Así es 'Cochinas'

Malena Alterio, Álvaro Mel y Celia Morán, protagonistas de 'Cochinas'.

Valladolid, 1998. Nines es un ama de casa de aires conservadores que se ve forzada a enfrentarse a todo lo que creía saber sobre sí misma cuando su marido cae en coma, dejando el videoclub familiar a su cargo. Nines descubre que el negocio está en quiebra, y decide especializarse en el único género que les da dinero: el porno.

Lo que le faltaba, rodearse de penes y pezones todo el santo día. Menos mal que tiene la ayuda de Chon, la deslenguada empleada del videoclub, y Agu, un cinéfilo empedernido, para convertir el "Dorothy" en el primer videoclub porno de la ciudad, un lugar que acabará convirtiéndose en el epicentro de un terremoto entre las vecinas del barrio. La liberación sexual ya es imparable.

El veredicto de la audiencia a 'Cochinas' y Malena Alterio

Tras convertirse en una de las series revelación de estos últimos meses, la audiencia ha dejado un veredicto atronador en redes sociales. Y es que son muchos los que han aplaudido la ficción de Prime Video así como a su reparto.

Además, uno de los comentarios más repetidos es pidiendo que haya una segunda temporada. "¡Qué necesarias son las series como Cochinas! No solo por las decenas de mensajes directos e indirectos de cada capítulo, sino por sus interpretaciones y por el toque de nostalgia para los que en aquella época vivíamos entre el fin de la infancia e iniciábamos la adolescencia", comenta un usuario de X.

"Lo único malo que tiene la serie de #cochinas es que es muy corta. Menudo chute de nostalgia y feminisimo. Recomendadísima si no te importa ver gente desnuda", recalca otra. "Cochinas es una de las sorpresas del año. Perfecta para verla del tirón con una Malena Alterio más cachonda que nunca en un personaje que te hará soltar más de una carcajada", defiende otro espectador.



.@CarlosDelHoyo9 es único haciendo comedia del costumbrismo cañí. La dupla con Malena Alterio se consolida brillante, pero aquí todas las interpretaciones quedan para el recuerdo.

Está en @PrimeVideoES



⭐️⭐️⭐️⭐️• pic.twitter.com/oyCCQHs5dE — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) April 28, 2026

¡Qué necesarias son las series como #Cochinas! No solo por las decenas de mensajes directos e indirectos de cada capítulo, sino por sus interpretaciones y por el toque de nostalgia para los que en aquella época vivíamos entre el fin de la infancia e iniciábamos la adolescencia. https://t.co/q1CznacSNc — Eduardø (@eduarixi) April 26, 2026

Qué maravilla COCHINAS (Prime Video). Revolución sexual en un videoclub de los 90. Mucha gracia, picardía y poco pudor. Una Malena Alterio inmensa rodeada de un gran reparto y bien de cinefilia pop, como en la anterior creación de Carlos Del Hoyo, Señoras del (h)AMPA. (B)rabo 👏 pic.twitter.com/qwIh9kcDKl — Pedro J. García (@fuertecito) April 24, 2026

Lo único malo que tiene la serie de #cochinas es que es muy corta. Menudo chute de nostalgia y feminisimo. Recomendadísima si no te importa ver gente desnuda 🤭 — Tyane (@Tyane_sims) April 28, 2026

#Cochinas es una de las sorpresas del año.

Perfecta para verla del tirón con una Malena Alterio más cachonda que nunca en un personaje que te hará soltar más de una carcajada.

Videoclub porno, Valladolid y los noventa como costumbrismo absoluto.

Genial y reivindicativa.

Top. pic.twitter.com/VHCMeTfmTm — Guilty Remnant (@MikelMetal) April 27, 2026

Tenéis que ver #Cochinas. Es de lo mejor que vais a ver este año. #LaRevuelta — JuanMa Fernández - (MONTERO) (@juanmafdez) March 24, 2026

Que maravilla la serie #Cochinas — MarioG (@MarioG_91) April 27, 2026

Acabo de terminar #Cochinas y es BUENÍSIMA. Me la he visto del tirón, y me la volvería a meter por el culo ahora mismo. Mis felicitaciones 😮‍💨 pic.twitter.com/9CTwEtZQzY — bárbara gay CASAS PARA TODOS (@sanxisco) April 27, 2026

Me he visto hoy enterita #Cochinas. Qué preciosidad de serie. Qué narrativa tan especial. @CarlosDelHoyo9 (fan desde #SeñorasDelhAMPA) e #IreneBohoyo han escrito una JOYA llena de alma, corazón y fantasía. #MalenAlterio en estado de gracia. El arte, el montaje, la foto... TODO!!! pic.twitter.com/cMTtWarM3X — Diego Cabrales (@diegales96) April 26, 2026

Qué disfrute con #Cochinas

Una comedia sin pudor y mordaz que utiliza el porno para retratar a la sociedad de finales de los 90 y hablar de la liberación sexual. Toca todos los palos sin caer en clichés, divirtiendo y lo más importante, con mensajes que calan. Menudo cast 🙌❤️ pic.twitter.com/qqQDWxtZ6G — JC López (@JC_LOSEZ) April 26, 2026

A veces las sorpresas aparecen por el lugar más inesperado como la brillante #Cochinas en @PrimeVideoES que es como si Jose Luis Cuerda hubiera hecho una serie sobre la ascensión del porno en Valladolid. Canalla y punzante https://t.co/3vuL23iQSc — Lorenzo Mejino (@lmejino) April 26, 2026

#Cochinas de Carlos del Hoyo (2026) tan versátil como simpática, totalmente previsible y un argumento subido de tono, pero [...] que no se ha inventado ya? Cumple su función y gustosamente, ojalá una segunda temporada, las cosas con Malena Alterio SIEMPRE FUNCIONAN. — Borja (@borjaxviii) April 27, 2026

Qué disfrute con #Cochinas

Una comedia sin pudor y mordaz que utiliza el porno para retratar a la sociedad de finales de los 90 y hablar de la liberación sexual. Toca todos los palos sin caer en clichés, divirtiendo y lo más importante, con mensajes que calan. Menudo cast 🙌❤️ pic.twitter.com/qqQDWxtZ6G — JC López (@JC_LOSEZ) April 26, 2026

Me ha encantado #Cochinas por sus mensajes, la capacidad creativa y la elección de su reparto.

Muy recomendable — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) April 26, 2026

#Cochinas se define en 3 palabras : Original , divertida y atrevida! — Fran Campos Guerrero (@Fran87bcn) April 25, 2026

Pues me ha encantado #cochinas , ojalá haya segunda temporada. — Iván Gabela 🦄⭐ (@Ivangabela89) April 25, 2026