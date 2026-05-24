Los 31 estrenos que ver esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Disney+ del 25 al 31 de mayo

Después del fin de semana llegamos a la última semana de mayo con importantes estrenos tanto de series como de películas en todas las plataformas de streaming. Ahí tenemos la llegada de la esperadísima temporada 2 de 'Asesinato para principiantes' protagonizada por Emma Myers, a la que conocemos de la serie 'Miércoles'. O también se estrena el documental definitivo sobre la figura de Rafa Nadal, hablando sin tapujos sobre su laureada carrera tenística, contando cosas que nunca ha contado en ninguna otra entrevista.

Además, podremos ver a Nicolas Cage poniéndose el traje de un Spider-Man bastante diferente al que estamos acostumbrados, en su nueva serie para Prime Video. La plataforma también estrena la nueva película de Channing Tatum, 'Roofman. Un ladrón en el tejado', que está basada en una sorprendente historia real. En Movistar Plus quizá lo que más destaque sea la nueva serie 'Secret Service' con Gemma Aterton como protagonista. Y no hay que dejar de lado la primera película de John Travolta como director, que estrena en exclusiva Apple TV, tras su breve paso por el Festival de Cannes.

Estrenos en Netflix

Asesino para principiantes (Temporada 2)

Sinopsis: Pip intenta mantenerse al margen de nuevas investigaciones y recomponer los daños colaterales del pasado. Sin embargo, cuando Jamie, hermano de Connor, desaparece en vísperas del juicio contra Max Hastings, la protagonista se verá arrastrada de nuevo a una carrera contra reloj.

Pip, a la que da vida Emma Myers (sí, la misma de 'Miércoles'), regresa en esta nueva temporada de uno de los éxitos literarios más importantes de los últimos años en el terreno juvenil: la saga 'Asesinato para principiantes', creada por Holly Jackson. Esta segunda temporada adaptará el segundo de los libros, 'Desaparición para expertos', y promete seguir en la misma línea que los episodios que vimos en 2024 en Netflix. "Estoy más que emocionada de que podamos continuar con la historia de Pip y, esta vez, estoy escribiendo en la serie. Le debemos todo a los dedicados fans, ¡y no puedo esperar a reunirme con mi familia!", contó la autora en un comunicado de la plataforma para anunciar la renovación de la serie. Aunque no fue un boom instantáneo, los fans de los libros abrazaron esta nueva adaptación.

Fecha de estreno: 27 de mayo

Rafa

Sinopsis: Detrás de los títulos, los récords y las victorias, hay una historia que nunca se había contado así. La serie ofrece imágenes de archivo inéditas y un acceso exclusivo al campeón, a su familia y a su círculo más cercano durante su último año en el circuito ATP en 2024. A lo largo de cuatro episodios, la serie construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte.

'Rafa' recorre la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal con una ambición cinematográfica, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda. Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024, la docuserie no solo muestra la evolución de un campeón, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. Una historia que va más allá del tenis para adentrarse en la vida, la historia y el legado, de un icono irrepetible.

La docuserie cuenta con la participación de algunas de las figuras más relevantes del tenis mundial, como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, así como con el testimonio de su equipo, familia y entorno cercano, ofreciendo una mirada completa y sin precedentes sobre la figura de Nadal, su huella en el deporte y su impacto más allá de la competición. "Llegó un día en que dije, bueno, cuando dices que hay un límite entre lo que es correcto o incorrecto, pues ahora soy yo quien decide cuándo tomar antiinflamatorios, cuándo no tomarlos, cuántos tomo o cuántos no tomo. Y prácticamente ni se enteraban", confiesa en el documental.

"Desde mi punto de vista, o era eso o no jugaba al tenis. Así que cuando digo que hay un límite entre lo que es correcto e incorrecto, es porque al final sé que es perjudicial para mi cuerpo. De hecho, como dije, tengo dos perforaciones en los intestinos por haber tomado tantos antiinflamatorios. Pero si no hubiera sido así, mi carrera habría sido completamente diferente".

Fecha de estreno: 29 de mayo

Estrenos en Prime Video

Spider-Noir

Sinopsis: La historia sigue a Ben Reilly, un experimentado investigador privado en mala racha en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentarse a su pasado tras una tragedia profundamente personal, mientras la ciudad cuenta con un único superhéroe.

El mundo de Spider-Man es bastante curioso en cuanto a los derechos. Porque, por un lado, Marvel puede usar a Peter Parker en cine y proyectos derivados. Pero Sony usa a varios de sus villanos en películas como 'Morbius', 'Venom' o 'Madame Web'. Y es que ahora le llega el turno a otra de esas variantes del personaje, conocido ahora como Spider-Noir, y que pudimos verle en el cine con la voz de Nicolas Cage en la magnífica 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Gracias a la buena acogida de la película (y del personaje de Nicolas Cage), Amazon le ha dado la oportunidad de seguir dando vida a Ben Reilly (así se llama su alter-ego) en una serie a su altura, que llegará con 8 episodios este próximo 27 de mayo.

Pero una de las cosas interesantes alrededor de este proyecto es que se estrenará tanto en color como en blanco y negro para que la audiencia decida qué proyecto quiere ver. Algo similar hizo Marvel con su especial de Halloween sobre el hombre lobo protagonizado por Diego Luna.

Fecha de estreno: 27 de mayo

Roofman. Un ladrón en el tejado

Sinopsis: La historia real de Jeffrey Manchester, un criminal que asaltó 45 McDonald's entrando por un agujero que hacía en el techo en medio de la noche. Tras ser arrestado, escapó de prisión y vivió escondido en una tienda de Toys R Us durante aproximadamente seis meses.

Derek Cianfrance es el director y guionista encargado de la última locura de Channing Tatum: la historia real de uno de los ladrones más pintorescos de la historia reciente de Estados Unidos. Este hombre, Jeffrey Manchester, tenía la estrategia muy estudiada: entraba de madrugada por el tejado del restaurante, se escondía en uno de los baños y esperaba a que llegase el primer turno, a los que apuntaba con un rifle calibre 22 y les pedía que abrieran la caja fuerte. Le pillaron, se escapó y se refugió en un Toys R Us. Actualmente el propio Manchester se encuentra encarcelado en la Prisión Central de Raleigh, Carolina del Norte, donde cumple condena por secuestro y otros delitos. Se intentó fugar dos veces más sin éxito en 2009 y 2017, y su fecha de salida de prisión está marcada en el calendario en 20236.

Fecha de estreno: 30 de mayo

Estrenos en Movistar Plus

Secret service

Sinopsis: Kate Henderson lo tiene todo: una vida familiar estable, un matrimonio sólido y una carrera aparentemente discreta como funcionaria. Pero esa es solo la superficie. En realidad, es una de las agentes más importantes del MI6, responsable de la Oficina de Rusia. Cuando una operación encubierta revela que un alto político británico podría ser un activo ruso preparado para alcanzar el poder, Kate se ve arrastrada a una carrera contrarreloj para desenmascararlo. A medida que la amenaza crece –y un asesinato brutal expone su investigación– Kate deberá moverse en un terreno donde nadie es fiable, ni siquiera su entorno más cercano. Con su reputación en juego, su familia en riesgo y el futuro del país en equilibrio, cada decisión puede ser la última.

En el reparto de esta nueva serie de espías que llega a Movistar Plus+ nos encontramos como protagonista a Gemma Arterton ('Quantum of Solace'), como Kate Henderson, la jefa de la Oficina de Rusia del MI6; Rafe Spall ('The English'), como Stuart, el marido de Kate; Mark Stanley ('Happy Valley'), Aoife Hinds ('Normal People') y Avi Nash ('Silo'). "Lo que me encanta de esta historia es que no es James Bond. No es glamuroso. Es muy doméstico: volvemos a la casa de Kate, conocemos a su familia, a su esposo, a sus dos hijos adolescentes. Ella es muy competente en el trabajo y luego es un completo desastre cuando llega a casa. Así es realmente ser un agente de campo", comentó la actriz protagonista en la presentación de la serie. 'Secret Service' adapta la novela de mismo título escrita por Tom Bradby, la cual se publicó en 2019.

Fecha de estreno: 28 de mayo

Robot salvaje

Sinopsis: El épico viaje de un robot -la unidad 7134 de Roz,'Roz' para abreviar- que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano.

La historia del robot Roz se ha convertido en una de las películas de animación mas laureadas de la historia. Fue una de las grandes favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película de Animación, aunque muchos defendieron que debería haberse colado también en la categoría de Mejor Película. Su nivel visual es apabullante, y su historia conmovedora. Desde la banda sonora hasta la construcción de personajes. Y aunque se pueda hacer un poco larga hacia el final del metraje, 'Robot Salvaje' fue uno de los grandes éxitos de 2024. ¡Y qué decir de su gran reparto de voces! Lupita N'yongo, Pedro Pascal, Kit Connor...

"Esa era la gran pregunta, cómo interpretar a una robot sin sentimientos, pero interpretarla con sentimientos. Como actriz, a menudo me contratan para ser apasionada, pero en este caso traté de ser estar alerta y no caer en emociones que el personaje todavía no se ha ganado. Roz pasa de no tener conocimientos emocionales a tener algo de inteligencia emocional, pero no es consciente de su propia emocionalidad. Así que se trataba de permanecer fiel a su literalidad, pero al mismo tiempo tiene un objetivo que, es completar su tarea de ser una madre para el ganso, así que se adapta", comentó Lupita, que da voz al robot protagonista, en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 28 de mayo

Núremberg

Sinopsis: Basada en hechos reales, la trama explora el duelo psicológico entre ambos personajes, destacando las tensiones morales y humanas que surgen en un escenario marcado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

Con las actuaciones magistrales de Russell Crowe como Hermann Göring, el sucesor de Hitler, y Rami Malek en el papel del psiquiatra Douglas Kelley, esta película lleva al espectador al corazón de los históricos juicios de Núremberg. Uno de los momentos que más definió nuestra historia reciente. Y Russell Crowe sonaba con fuerza para ser nominado a los grandes premios pero, en algún momento de la carrera, se olvidaron de él, que entrega una de sus mejores actuaciones. "La gente dice que el filme es oportuno, pero si se hubiese hecho hace diez años, seguiría siéndolo. Y dentro de diez años, también lo sería. Esa es precisamente la cuestión [...]. Cuando interpretas a un 'villano', lo peor que puedes hacer es tocar una sola nota. Con Göring, la música es de acordes grandes, desordenados, ambas manos sobre el teclado", comentó el actor australiano en una entrevista con The Rake.

Fecha de estreno: 29 de mayo

Estrenos en AppleTV

Ven a volar conmigo

Sinopsis: En la edad dorada de la aviación, un joven entusiasta de los aviones, Jeff, y su madre se embarcan en una odisea sin billete de vuelta con destino a Hollywood, un simple vuelo que se transformará en el viaje de sus vidas. Entre comidas de aerolínea, encantadoras azafatas, paradas inesperadas, compañeros de viaje insospechados y un emocionante atisbo de lo que oculta la primera clase, se desarrolla un trayecto mágico que marcará el rumbo futuro del muchacho.

John Travolta vuelve a estar de moda. No solo por sus ya icónicas boinas durante el festival de Cannes (donde recibió la Palma Honorífica a toda su carrera), sino porque dirige y escribe su primera película. Y ojo, basada en su novela. Aunque las críticas han sido voraces, la historia parece ser bastante inofensiva y un canto a ese tipo de películas blandas de los años 90 (en las que Travolta se hizo experto, con ejemplos como 'Michael'). Además, una de las protagonistas es su propia hija, Ella Bleu Travolta, de la que dijo en Jimmy Fallon que era "una auténtica estrella".

Fecha de estreno: 29 de mayo

Ciudad de las estrellas

Sinopsis: La Unión Soviética se convierte en la primera nación en poner a un hombre en la luna. Esta vez, la historia se cuenta desde detrás del Telón de Acero, mostrando las vidas de los cosmonautas, los ingenieros y los agentes de inteligencia que formaban parte del programa espacial soviético, y los riesgos que todos tomaron para hacer avanzar a la humanidad.

Rhys Ifans protagoniza este spin-off de una de las series insignia de AppleTV: 'Para toda la Humanidad'. Esta serie planteaba que los soviéticos hubieran llegado a la Luna antes que los estadounidenses. Ahora llega esta nueva producción en la que conocemos esa historia desde el punto de vista de los rusos. Un tipo de proyecto que bien podría haber firmado gente como Isaac Asimov o Phillip K. Dick en los años 70. 'Para toda la Humanidad' solo ha coleccionado buenas críticas desde su estreno, y este nuevo título promete lo mismo.

"Intento creer en una visión idealista de lo que espero que sea el futuro. Y el haber crecido como un fan de 'Star Trek', el futuro que yo quería, sin duda ha influido en esa manera de ver el mundo. Allí se mostraba un futuro en el que yo creía y al que le sigo teniendo mucho cariño. Cuando uno echa un vistazo en las obras de ciencia ficción, en general, todo lo que tiene que ver con el futuro son distopías. ¡El futuro siempre es una mierda! Me encanta 'Blade Runner,' me encanta 'Alien', pero no querría vivir en esos sitios. 'Star Trek' era uno de los pocos universos que dijo: '¿Sabéis qué? Todo se solucionará. Ya veremos cómo. Y todo irá a mejor. Puede que no vaya a ser fácil, quizás el camino hasta llegar a ese punto sea duro, pero, al final, será genial'. Yo crecí con esa visión inspiradora de la ciencia ficción y todavía la conservo, así que en los proyectos que hago intento reflejar ese optimismo", comentó su creador, Ronald D. Moore, en una entrevista para Playstation.

Fecha de estreno: 29 de mayo

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