'Pasapalabra' y 'AlaZ', en peligro: MC&F, apoyada por Mediaset, toma acciones legales para detener su emisión al aproximarse a 'El Rosco'

Cuando el intrincado conflicto en torno a 'Pasapalabra' y 'El Rosco' parecía relativamente sofocado, ahora sabemos que, en realidad, no ha hecho más que empezar tras las informaciones a las que ha tenido acceso El Televisero en las últimas horas.

La compañía holandesa MC&F, reconocida como propietaria del juego de 'El Rosco' en la reciente sentencia firme del Tribunal Supremo, va a emprender acciones legales, secundadas por Mediaset España, contra ITV Studios y Atresmedia como empresa receptora de ese fallo judicial condenatorio que le prohíbe la emisión del abecedario circular en forma y fondo.

Y es que el grupo de comunicación italiano ve claro que Antena 3 y la factoría británica ITV no han ejecutado realmente la sentencia del alto tribunal porque 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', en emisión desde el pasado 19 de junio, contraviene los fundamentos jurídicos y los hechos incontrovertibles recogidos en la misma.

Por tanto, la empresa licenciataria (MC&F) pone en marcha todos los mecanismos legales a su alcance, contando con el respaldo absoluto de Mediaset. El objetivo prioritario con estos próximos pasos será paralizar "cuanto antes" la emisión de 'Pasapalabra' con 'AlaZ' debido a las grandes similitudes que mantiene con 'El Rosco' tal y como señalan fuentes cercanas al grupo.

Para poner contexto a este complejo litigio, recordamos que la resolución del Supremo, con la que se avaló la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona dictada en 2022, expuso en hechos relevantes los siguientes puntos, asociados exclusivamente a la definición de 'El Rosco':

Que 'El Rosco' consiste en "un juego de preguntas de conocimientos generales que requiere de dos (o más) contendientes que compiten en un número determinado de preguntas, con las letras del abecedario colocadas en orden alfabético", a partir de unas definiciones. Que "los concursantes compiten uno contra otro, permaneciendo de pie uno junto a otro, de tal modo que el que gana, respondiendo a un mayor número de preguntas en el menor número de segundos, se enfrenta al campeón del programa anterior, que vuelve a la ronda final". Que desde el punto de vista gráfico "el formato se caracteriza porque el abecedario que sirve de guía a las respuestas se superpone en la pantalla en forma circular, como un anillo o 'rosco' luminoso, mostrado en la pantalla rodeando la cabeza de cada uno de los concursantes". Que el formato prevé que "las letras cambien del color azul al verde si el concursante ha respondido correctamente a la pregunta correspondiente, al color amarillo (o, en la última versión del programa, permaneciendo en azul) si el concursante decide pasar a la siguiente pregunta, reservándose el derecho a contestarla más tarde, o al color rojo si hay un error". Que cada concursante "tiene un número limitado de segundos para completar su Rosco, preferiblemente 100 segundos, aunque el tiempo puede variar dependiendo de los segundos adicionales que el concursante pueda ganar a través de otros juegos, pruebas o rondas anteriores al juego final 'El Rosco'".

Todas estas características reconocidas por la Justicia son las que hacen único y exclusivo a 'El Rosco', estimado como un espacio televisivo individualizado. Por tanto, no estamos hablando únicamente de un obligado cese de la representación geométrica de la prueba, sino de la dinámica de la misma. En ese caso, Atresmedia e ITV no pueden incurrir en "un acto de reproducción, distribución o comunicación de todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego basado en dicho formato; así como a cualquier otro acto no autorizado de explotación económica directa o indirecta".

Ante este escenario jurídico, según hemos podido saber en Mediaset se consideraría que, con 'AlaZ', Antena 3 está cometiendo una especie de usurpación y un acto de competencia desleal porque se estarían utilizando todos los elementos que la sentencia prohíbe expresamente; tanto a nivel de mecánica -lo más importante- y gestión del tiempo como en lo relativo a la escenografía. Las semejanzas o los puntos en común de 'AlaZ' con 'El Rosco' serían notables a pesar de que el juego en origen ('DellAZetZ'), un formato ofrecido hasta 2024 en una televisión estatal de Suiza, no se desarrolla exactamente así.

Siendo fieles a dicho formato suizo -valoran las fuentes consultadas- 'AlaZ' debería ser una distribución lineal (que sí se respeta) pero también una prueba autoconclusiva a diferencia de 'El Rosco', con un concursante distinto por entrega y sin posibilidad de continuidad, y con un único contendiente; nunca dos al unísono. Además, el tiempo para responder a las preguntas es de 180 segundos invariables y no se acumula tiempo extra. En otro orden de cosas, el rol del presentador (en este caso Roberto Leal) sigue siendo protagonista cuando, en realidad, en el formato suizo tiene un papel mucho más neutro.

En conclusión, fuentes próximas a Mediaset sostienen que 'AlaZ' es una prolongación irregular de 'El Rosco' porque, si bien, mantiene inalterable el clímax narrativo sin cambios en la atmósfera. Salvo la representación lineal y la introducción de una pista y del número de palabras que contiene la respuesta, se sostiene que la estructura, la dinámica y los recursos narrativos son prácticamente idénticos a pesar de que la sentencia declara -volvamos a refrescarla- la privación de la "reproducción, distribución o comunicación de todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego basado en dicho formato".

En ese sentido, se plantea también la iniciación de un procedimiento legal de MC&F contra la emisora suiza en el que se han basado Atresmedia e ITV para fabricar 'AlaZ', porque el plagio existiría "en origen" aunque, después, Atresmedia haya procurado, en su trabajo de adaptación, que las distinciones sean menos perceptibles aún con el empleo de "mínimas diferencias" o "pequeños matices" para "defender" que la nueva prueba final es una cosa distinta a 'El Rosco' cuando sustancialmente "es igual" y, ante todo, para que la impresión visual de la audiencia no varíe, como así ha ocurrido.

Con todo, asistiríamos a una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de MC&F como titular del formato 'El Rosco'; con afectación, por extensión, a ellos mismos, pues ahora son los vigentes poseedores del reto. Por eso, el primer paso en el que se trabaja ahora, como así ha podido contrastar El Televisero, es en detener la emisión de 'AlaZ' por quebrantar la condena, utilizando una de las vías más rápidas (sin descartarse otras): la presentación de una demanda de ejecución inmediata de la sentencia del Supremo, pues con este nuevo juego seguiría sin cumplirse el veredicto definitivo de los magistrados.

Otros pasos, que se irán ejecutando próximamente y que también ha conocido este portal, tendrán que ver con la explotación de 'El Rosco' o de pruebas similares a éste fuera de nuestras fronteras, como ocurre por ejemplo en Argentina.

Por otro lado, El Televisero también ha accedido al estado en el que se encuentra la producción del nuevo programa con 'El Rosco' en Telecinco. La cadena asegura que este proceso se encuentra en una fase embrionaria, aunque sí se está trabajando en ello para que llegue a la programación lo antes posible. Eso sí, con una línea maestra muy firme en Mediaset: se quiere preparar un "buen programa", sin caer en precipitaciones, que atraiga a los espectadores y que, además, no degenere en conflictos legales con ITV Studios en lo relativo a las pruebas nuevas que tendrán que concebir antes de 'El Rosco'.