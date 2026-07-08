La fuerza del Mundial aúpa a 'Aquí la Tierra' a un récord histórico y afecta a 'De Lunes a Viernes', que resiste en la 2ª opción y vence a Sonsoles

El partido entre Argentina y Egipto, que resultó con remontada épica de la selección albiceleste en el último tramo de los 90 minutos reglamentarios, condicionó enormemente las audiencias desde La 1 de RTVE.
La cadena pública emitió el choque de octavos de final entre las 18:00 y las 20:05 horas, que obtuvo un arrollador 39% de cuota de pantalla y casi 3,8 millones de telespectadores de media, siendo uno de los enfrentamientos más vistos y competitivos del Mundial sin tener en cuenta los disputados por La Roja.
El minuto de oro se registró a las 20:04 horas con un impresionante 48,2% y casi 5,1 millones de seguidores pendientes del desenlace del encuentro y de la clasificación de la Argentina de Messi para cuartos.
Estas cifras propiciaron que 'Aquí la Tierra' disparara sus audiencias. El programa divulgativo, ahora conducido por el meteorólogo y físico Marc Santandreu, se benefició del efecto arrastre y registró un récord desde el año en el que arrancaron las emisiones (2014).
Con un 19,1% de share y más de 1,7 millones de espectadores, el formato firmó su mejor cuota histórica. Un sobresaliente rendimiento que se contagió después al 'Telediario 2' con Pepa Bueno, que aprovechó la inercia y marcó un 17,3%, quedándose muy cerca de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés (17,7%).
Por otro lado, mención aparte merece 'De Lunes a Viernes' en su segunda entrega en Telecinco. Tras el destacado y alentador debut del lunes (9%), el magacín se enfrentaba a una tarde muy complicada, rivalizando de manera directa contra el Argentina-Egipto.
'De Lunes a Viernes' sufre la incidencia del fútbol pero es 2ª opción y gana a 'Y ahora Sonsoles'
Así, como era de prever, el espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona descendió a un 6% de cuota y 577.000 fieles. Sin embargo, mantuvo los espectadores únicos -en torno a 1,6 millones- y, lo más importante, se posicionó como segunda opción del público en su franja; solo por detrás del fútbol.
Y es que, en estricta competencia, de 18:15 a 19:57 horas, 'Y ahora Sonsoles' se quedó en un 5,7% y 546.000 espectadores en Antena 3. Por tanto, 'De Lunes a Viernes', con ese 6%, se impuso a su rival más inmediato y lideró en lo que respecta a la oferta de las cadenas comerciales (sacando de la ecuación el torneo).
Antes, el programa 'El verano se mueve', con Ion Aramendi al frente, anotó máximo desde su estreno con un 7,5% de share y 638.000 seguidores. Por su parte, el dating show 'Amor o lo que surja' de Carlos Lozano siguió estancado en sus exiguos datos en sobremesa con un 6%.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.