La fuerza del Mundial aúpa a 'Aquí la Tierra' a un récord histórico y afecta a 'De Lunes a Viernes', que resiste en la 2ª opción y vence a Sonsoles

El partido entre Argentina y Egipto, que resultó con remontada épica de la selección albiceleste en el último tramo de los 90 minutos reglamentarios, condicionó enormemente las audiencias desde La 1 de RTVE.

La cadena pública emitió el choque de octavos de final entre las 18:00 y las 20:05 horas, que obtuvo un arrollador 39% de cuota de pantalla y casi 3,8 millones de telespectadores de media, siendo uno de los enfrentamientos más vistos y competitivos del Mundial sin tener en cuenta los disputados por La Roja.

El minuto de oro se registró a las 20:04 horas con un impresionante 48,2% y casi 5,1 millones de seguidores pendientes del desenlace del encuentro y de la clasificación de la Argentina de Messi para cuartos.

¡DE INFARTO! El partido Argentina - Egipto es LO + VISTO del día en TV con un 39% de share y una media de 3.757.000 espectadores en @la1_tve



⚽️ Más de 7.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/cC7fAR6y2q — Dos30' (@Dos30TV) July 8, 2026

Estas cifras propiciaron que 'Aquí la Tierra' disparara sus audiencias. El programa divulgativo, ahora conducido por el meteorólogo y físico Marc Santandreu, se benefició del efecto arrastre y registró un récord desde el año en el que arrancaron las emisiones (2014).

Con un 19,1% de share y más de 1,7 millones de espectadores, el formato firmó su mejor cuota histórica. Un sobresaliente rendimiento que se contagió después al 'Telediario 2' con Pepa Bueno, que aprovechó la inercia y marcó un 17,3%, quedándose muy cerca de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés (17,7%).

¡WOW! #AquíLaTierra aprovecha el arrastre del fútbol y LIDERA en @la1_tve con un 19.1% y una media de 1.743.000 espectadores



🌳 MÁXIMO HISTÓRICO DE SHARE (desde su estreno en 2014)



🌳 Más de 3.3 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lyKESozCRd — Dos30' (@Dos30TV) July 8, 2026

Por otro lado, mención aparte merece 'De Lunes a Viernes' en su segunda entrega en Telecinco. Tras el destacado y alentador debut del lunes (9%), el magacín se enfrentaba a una tarde muy complicada, rivalizando de manera directa contra el Argentina-Egipto.

'De Lunes a Viernes' sufre la incidencia del fútbol pero es 2ª opción y gana a 'Y ahora Sonsoles'

Así, como era de prever, el espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona descendió a un 6% de cuota y 577.000 fieles. Sin embargo, mantuvo los espectadores únicos -en torno a 1,6 millones- y, lo más importante, se posicionó como segunda opción del público en su franja; solo por detrás del fútbol.

Y es que, en estricta competencia, de 18:15 a 19:57 horas, 'Y ahora Sonsoles' se quedó en un 5,7% y 546.000 espectadores en Antena 3. Por tanto, 'De Lunes a Viernes', con ese 6%, se impuso a su rival más inmediato y lideró en lo que respecta a la oferta de las cadenas comerciales (sacando de la ecuación el torneo).

En su 2º día #DeLunesAViernes en la tarde de @telecincoes es 2ª opción de su franja de 18:15 a 19:57 horas con un 6%, 577.000 y 1.594.000 espectadores únicos



📺 En esa franja el #Mundial en #La1 un 39.7%



📺 Y además, en #DaznMundial un 5.6%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/OiAguzlnYA — Dos30' (@Dos30TV) July 8, 2026

Antes, el programa 'El verano se mueve', con Ion Aramendi al frente, anotó máximo desde su estreno con un 7,5% de share y 638.000 seguidores. Por su parte, el dating show 'Amor o lo que surja' de Carlos Lozano siguió estancado en sus exiguos datos en sobremesa con un 6%.