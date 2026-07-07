RTVE anuncia que 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora abandona hoy la parrilla de La 1, que levanta 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' también

'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' desaparecerán en su totalidad de la programación de La 1 de RTVE este martes 7 de julio. Las ficciones diarias y los programas que les suceden cancelarán sus emisiones a consecuencia de la cobertura especial en torno al Argentina-Egipto del Mundial FIFA 2026.

Y no serán las únicas ofertas regulares que caigan de la parrilla, pues 'Directo al grano', el magacín presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, también se queda fuera de emisión debido, en este caso, al Tour de Francia, fijado entre las 15:50 y las 17:45 horas. En ese momento, la retransmisión liderada por Carlos de Andrés y Perico Delgado cederá el relevo al previo del partido.

El encuentro entre la selección de Leo Messi y la egipcia arrancará a las 18:00 horas y concluirá al filo de las 20:00 en caso de no recurrir a la prórroga o a la tanda de penaltis. Si es así y todo se dirime en los 90' reglamentarios, La 1 de RTVE retomará su oferta de entretenimiento propia con 'Aquí la Tierra' a partir de las 20:25 horas; justo después de un breve post partido bajo la marca 'Camino a Nueva York' que se ofrecerá de 20:00 a 20:25 horas.

El formato divulgativo, ahora conducido por Marc Santandreu en sustitución de Jacob Petrus, sí conservará su presencia en la programación vespertina de La 1 de TVE, emitiéndose con total normalidad hasta el inicio de la segunda edición del 'Telediario' de Pepa Bueno.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE este martes

15:50 horas - Ciclismo Tour de Francia

17:45 horas - Copa del Mundo FIFA 2026

18:00 horas - Argentina vs Egipto

20:00 horas - 'Camino a Nueva York'

20:25 horas - 'Aquí la Tierra'

21:00 horas - 'Telediario 2'

Conviene puntualizar que, tras dos días de parón, 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora reanudarán su emisión este miércoles 8 de julio, ofreciéndose ya sin problemas en lo que resta de semana. No ocurrirá lo mismo con 'Directo al grano', que regresará este miércoles pero suspenderá nuevamente su emisión el jueves 9 por el Tour de Francia.