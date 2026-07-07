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Baile de presentadores en la parrilla de Telecinco este verano: Estos serán los sustitutos de Ana Terradillos, Patricia Pardo y Emma García

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Ana Terradillos, Patricia Pardo y Emma García dejarán en agosto sus puestos en 'La mirada crítica', 'Vamos a ver' y 'Fiesta' y ya sabemos quiénes serán sus sustitutos

Ana Terradillos, Patricia Pardo y Emma García
Ana Terradillos, Patricia Pardo y Emma García | Telecinco

Con la llegada del mes de julio son muchos los rostros que ya se han tomado unas vacaciones. Algunos directamente han dicho adiós a sus programas hasta el regreso en septiembre y otros están siendo sustituidos por otros presentadores. Es lo que sucederá con Ana Terradillos en 'La mirada crítica', Patricia Pardo en 'Vamos a ver' y Emma García en 'Fiesta'.

Así, después de que Ana Rosa Quintana se marchara de vacaciones y Telecinco optara por repetir la misma estrategia del pasado año apostando por emitir 'La mirada crítica' de 9:00 a 10:30 horas y 'Vamos a ver' de 10:30 a 13:30 horas, en agosto se producirán los relevos en ambos formatos.

Por un lado, Ana Terradillos volverá a dejar su puesto en manos de José Luis Vidal, su habitual sustituto. Mientras que las vacaciones de Patricia Pardo serán suplidas por una dupla de presentadores: Jano Mecha y Verónica Dulanto. Ambos tomarán el relevo de la presentadora a partir del 3 de agosto según ha avanzado Poco Pasa TV.

Frank Blanco regresa a Telecinco como sustituto de Emma García en 'Fiesta'

Frank Blanco en 'Tardear'
Frank Blanco en 'Tardear'

Mientras, 'Fiesta' se mantendrá durante todo el verano en la programación vespertina de los sábados y domingos haciendo tándem con 'El show de Paz'. Eso sí, como es habitual, en el mes de agosto, Emma García se tomará un merecido descanso y dejará el programa en manos de otro rostro inesperado.

Y es que después de que el año pasado fueran César Muñoz, Álex Blanquer y Terelu Campos quienes tomaran las riendas de 'Fiesta de verano' y de que en las últimas vacaciones fuera Cristina Lasvignes la que tomara el relevo; este verano será Frank Blanco el que se ponga al frente del formato según adelanta el citado medio.

De esta manera, Frank Blanco regresará a Telecinco casi un año después de la cancelación de 'Tardear' y de haberse quedado sin proyectos. Además, el presentador conoce a la perfección el programa pues ya se encargó de conducirlo entre 2023 y 2025 en las vacaciones de Emma García junto a María Verdoy y Verónica Dulanto. También en 2022 se encargó de conducir el programa 'Ya es verano' en esa misma franja horaria.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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