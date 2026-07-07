Con la llegada del mes de julio son muchos los rostros que ya se han tomado unas vacaciones. Algunos directamente han dicho adiós a sus programas hasta el regreso en septiembre y otros están siendo sustituidos por otros presentadores. Es lo que sucederá con Ana Terradillos en 'La mirada crítica', Patricia Pardo en 'Vamos a ver' y Emma García en 'Fiesta'.

Así, después de que Ana Rosa Quintana se marchara de vacaciones y Telecinco optara por repetir la misma estrategia del pasado año apostando por emitir 'La mirada crítica' de 9:00 a 10:30 horas y 'Vamos a ver' de 10:30 a 13:30 horas, en agosto se producirán los relevos en ambos formatos.

Por un lado, Ana Terradillos volverá a dejar su puesto en manos de José Luis Vidal, su habitual sustituto. Mientras que las vacaciones de Patricia Pardo serán suplidas por una dupla de presentadores: Jano Mecha y Verónica Dulanto. Ambos tomarán el relevo de la presentadora a partir del 3 de agosto según ha avanzado Poco Pasa TV.

Frank Blanco regresa a Telecinco como sustituto de Emma García en 'Fiesta'

Frank Blanco en 'Tardear'

Mientras, 'Fiesta' se mantendrá durante todo el verano en la programación vespertina de los sábados y domingos haciendo tándem con 'El show de Paz'. Eso sí, como es habitual, en el mes de agosto, Emma García se tomará un merecido descanso y dejará el programa en manos de otro rostro inesperado.

Y es que después de que el año pasado fueran César Muñoz, Álex Blanquer y Terelu Campos quienes tomaran las riendas de 'Fiesta de verano' y de que en las últimas vacaciones fuera Cristina Lasvignes la que tomara el relevo; este verano será Frank Blanco el que se ponga al frente del formato según adelanta el citado medio.

De esta manera, Frank Blanco regresará a Telecinco casi un año después de la cancelación de 'Tardear' y de haberse quedado sin proyectos. Además, el presentador conoce a la perfección el programa pues ya se encargó de conducirlo entre 2023 y 2025 en las vacaciones de Emma García junto a María Verdoy y Verónica Dulanto. También en 2022 se encargó de conducir el programa 'Ya es verano' en esa misma franja horaria.