Esta intervención de Juan Carlos Rivero en RTVE que se escuchó en el Portugal-España del Mundial causa revuelo

Ya es habitual que en cada retransmisión de RTVE que corre a cargo de Juan Carlos Rivero en el Mundial 2026 las redes se llenen de comentarios y críticas hacia el periodista. Y es que el presentador suele cometer algunos errores a la hora de dirigirse a un futbolista, cambiándole de nombre o confundiéndole con otro. Y eso es lo que pasó este lunes en el Portugal-España de octavos de final.

Pero esta vez el desliz es aún más sonado, teniendo en cuenta que Juan Carlos Rivero equivocó el nombre del portero portugués con otro jugador que murió hace un año en un accidente de coche. Así, al nombrar a Diogo Costa, el comentarista de RTVE lo llamó Diogo Jota, el futbolista portugués fallecido en un accidente de tráfico el pasado 2025 junto a su hermano André.

Todo se produjo en el minuto 63 del partido cuando Portugal movía el balón desde atrás y acababa en el portero. "Estamos con este 0-0, Semedo atrás para Diego Jota", comentó entonces Juan Carlos Rivero confundiendo sin darse cuenta el nombre del portero con el fallecido jugador.

Una confusión que no dejaron escapar los espectadores en redes sociales. Así, una parte del público ha puesto nuevamente en el disparadero a Juan Carlos Rivero, llegando a reclamar incluso a la cadena pública estatal que deje de contar con él como comentarista del Mundial, siendo asimismo el narrador principal de los partidos de España.

Críticas a Juan Carlos Rivero tras su garrafal error al confundir al portero en el Portugal-España en TVE

Y es que la audiencia manifiesta su "hartazgo" con que en las retransmisiones de TVE Juan Carlos Rivero cometa frecuentemente errores de bulto al confundir jugadores o incluso países. Ya en el primer partido de España cometió un fallo al decir que el encuentro se jugó en Cabo Verde. "Comienza el Campeonato del Mundo para la Selección Española, lo hace en Atlanta, en Cabo Verde", pronunció entonces.

Juan Carlos Rivero llamando Diogo Jota a Diogo Costa 💀💀💀 https://t.co/fZziU4zzO1 — offensiveprank (@offensiveprank) July 6, 2026

Así, como decimos, las redes sociales se llenaron de duras críticas y feroces comentarios como "qué tiene que pasar para quitarle" o "como comentarista es nefasto", entre muchos otros.

Juan Carlos Rivero acaba de resucitar a Diego Jota. https://t.co/5zw81DIQea — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 6, 2026

Otra más, que tipo más lamentable tenéis en plantilla @rtve https://t.co/z3Bgp8pHu5 — Manu (@Manu_SVQ94) July 6, 2026

Me está bajando la tensión, socorro https://t.co/NGErc1eoK5 — Yago (@yaagogarcia_) July 6, 2026

Que tiene que pasar para quitar a este tío?? https://t.co/OLLkHoyfSU — Víctor Carrasco (@VictorCarras7) July 6, 2026

Esto es lamentable eh https://t.co/kCZ0Qa9mqF — JOSETE (@Josecito_zgz) July 6, 2026

Entre lo de llamar al portero de Portugal “Diogo Jota” y esto, ayer Juan Carlos Rivero tuvo una noche para la historia de la narración deportiva pic.twitter.com/0XJOSGAvVh — Tage (@Tagelca) July 7, 2026

Como comentarista es nefasto — Sabi (@SabiSL) July 6, 2026

Escuchar a este tipo pudiendo ponerte DAZN es un ejercicio de puro masoquismo, un sufrimiento innecesario. — Alvaro de Simon (@Alvaro_desimon) July 7, 2026

Éste señor debería dimitir ya mismo.

Ésto 👇 es un vergüenza y una falta de respeto hacia los familiares. https://t.co/SHbHuqDye0 — Ioana (@Popy20072012) July 6, 2026

No tiene sentido que el tío lleve 30 años narrando y encima en televisión pública, es el peor que he visto en mi vida. https://t.co/DfXx2eKmr2 — Carletto (@carlos96sanz) July 7, 2026

Esq ya no hace gracia, da pereza y vergüenza ajena https://t.co/VHakfkExGR — Soldado de Lalo (@SoldadodeLalo) July 7, 2026