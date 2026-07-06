La medida de programación de RTVE con 'La Revuelta' hoy lunes, tras ocupar su franja el Portugal-España del Mundial

Tras cerrar la semana saltando una vez más a la noche de los viernes en La 1, 'La Revuelta' regresa este lunes para afrontar su última semana de emisiones en TVE. Si bien Pablo Motos se despidió de la audiencia el pasado miércoles colgando el cartel de cerrado por vacaciones en 'El Hormiguero', David Broncano tendrá que acudir a sus citas habituales esta semana, atrasando su horario de emisión de este lunes a las 23:00 horas con motivo del partido entre Portugal y España. Y el viernes pasado, el espacio de entrevistas quedó reservado para Carminho.

La visita de la artista al espacio de TVE el pasado viernes se tradujo en un 7,8% de share y 685.000 espectadores, mientras que 'Tu cara me suena: Calentando motores' consiguió un 12,5% de share y 1.095.000 espectadores en Antena 3 y 'De Viernes: Express' un 6,5% de cuota de pantalla y 565.000 seguidores en Telecinco.

Manuel Turizo, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 6 de julio 'La Revuelta' como invitado? Con 'El Hormiguero' y 'El Intermedio' cerrados por vacaciones, David Broncano competirá este lunes y el resto de días de la semana contra reposiciones de los espacios de Pablo Motos y el Gran Wyoming, así como nuevas entregas de 'First Dates' en Telecinco. Por su parte, el humorista recibirá una vez más a Manuel Turizo.

Manuel Turizo se reencontrará con David Broncano este lunes para presentar su último sencilo 'La Guaracha (Oh oh oh), el cual estrenó el pasado 2 de julio. Se trata de la tercera ocasión en la que el artista colombiano pasa por el espacio de TVE, aprovechando su reciente visita España tras el lanzamiento de su último álbum de estudio.

Y es que, el viejo amigo del programa aprovechará para continuar con la promoción de 'Apambichao' en 'La Revuelta', su último disco que incluye colaboraciones con Maluma entre otros artistas internacionales.

Así queda el prime time de La 1 de TVE este lunes, 6 de julio