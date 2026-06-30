El cineasta Álex de la Iglesia irrumpe en 'La Revuelta' con un impactante cambio físico tras perder 40 kilos en total

Álex de la Iglesia ha regresado a 'La Revuelta' este martes para hacer un repaso de sus proyectos más recientes en la gran pantalla, entre ellos su participación en 'Minions y monstruos', donde ha protagonizado su debut en el cine de animación prestando su voz. Y durante su reencuentro con David Broncano, el director de cine ha sorprendido reapareciendo sobre el escenario con un drástico cambio físico.

Con Candela Peña a su lado, que ha sido la encargada de arrancar la emisión esta martes con su sección, el humorista ha recibido al cineasta entre aplausos del público sin poder evitar comentar su drástico cambio físico. "¿Qué me decís? 40 kilos menos", ha señalado el invitado, que ha reaparecido en el espacio de TVE presumiendo de una notoria bajada de peso.

Álex de la Iglesia reaparece en 'La Revuelta' con 40 kilos menos: "Soy como Ariana Grande"

"Soy como Ariana Grande: no cenar, no pan, no pasta, no arroz, no patata, no vida...", ha continuado explicando Álex de la Iglesia con tono de broma cuando la colaboradora le ha preguntado si "ha hecho trampa" a la hora de perder kilos, haciendo clara referencia al extendido uso de ozempic en este tipo de cambios. "Enhorabuena Álex, buen trabajo", se ha limitado a señalar David Broncano aplaudiendo su estricta dieta.

Enhorabuena por conseguir tu objetivo, @alexdelaIglesia 👏



40 kilos se dice rápido, la virgen



Como dijo Yung Beef, "la salud es lo más importante" #LaRevuelta pic.twitter.com/J3tx4BKZsM — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 30, 2026

Así, el cineasta se ha mostrado más que feliz por este cambio, bromeando sobre cómo le ha cambiado la vida. "Estoy contento, de pronto puedes andar, puedes salir de un taxi... Con la edad me vuelvo cada vez más insustancial", ha señalado el invitado, asegurando que su dificultad para subir escaleras entre otras tareas entorpecía y retrasaba en muchas ocasiones el trabajo de su equipo durante los rodajes.

Más adelante, cuando 'La Revuelta' trataba de arrancar con el escueto hueco que suelen destinar a motivos promocionales, el director se ha visto obligado a poner el grito en el cielo tras visionar el tráiler de 'Minions y monstruos'. "¡Habéis puesto el tráiler en el que no salgo!", ha denunciado el invitado. "Salen todos los personajes menos yo, hay otro en el que sí salgo yo", ha insistido. "Nos han hecho el lío", ha tratado de justificarse el presentador.

Y cuando ha llegado el momento de enfrentarse a las preguntas clásicas del programa, Álex de la Iglesia no ha dudado en desvelar el precio que pagó tras su primera visita al sincerarse en la pregunta del sexo. "Fui profundamente criticado por mi familia, porque dije 20 veces incluyéndome a mí mismo", ha confesado el director de cine entre risas del presentador antes de sincerarse sobre su patrimonio.

"He ganado dinero pero me lo he gastado, soy bastante manos rotas. Tengo una oficina, una casa y un pequeño chalet en Guadarrama", ha asegurado sobre su patrimonio sin ofrecer ninguna cifra pero enumerando sus propiedades. En el terreno del sexo, el director ha lamentado una bajada con respecto a su visita en 2024.

"Ha bajado el tema con la ansiedad y todas las movidas. Fíjate lo que ha hecho por las parejas en España Instagram, te distrae un montón, tienes que dejarlo y estar un rato con los ojos cerrados para que el subidón se te pase", ha explicado Álex de la Iglesia. "Lo reducimos a la mitad, 10, pero ahora con el veranito yo creo que 15. Estoy intentando llegar a una negociación, es un poco extraño", terminaba señalando con tono positivo.