'La Promesa', avance del capítulo del martes 18 de agosto: el ultimátum de Ángela y la estrategema de Manuel con Ciro

Después de una semana convulsa con solo dos episodios de estreno, 'La Promesa' volverá a la normalidad esta próxima semana con cinco nuevos episodios en La 1 tras el parón del miércoles y ofrecer dos capítulos especiales recopilatorios el jueves y viernes.

De hecho, este lunes la serie ha vuelto a estrenar un nuevo episodio. Y en el capítulo de este martes, Jacobo se contiene en el último momento y no golpea a Adriano. Este se lo cuenta a Martina: los enamorados se sienten perdidos, no saben qué hacer. Manuel intenta convencer a Julieta de que no se marche de La Promesa. Le recuerda el pacto de afrontar juntos las dificultades. La joven teme que Ciro use su amor para hundirlo.

Curro trata de que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo, pero ella se niega: prefiere lidiar con un escándalo antes que deber nada a un padre que la repudia. Julio encarga a Simona y Candela un postre dificilísimo y con poco tiempo. ¡Solo por fastidiar! Samuel asegura a Carlo que el beso con María fue un impulso y que ella se apartó, pero Carlo no le cree. Manuel pretende mandar a Ciro unos días fuera para que Julieta descanse de él.

Ángela pide a Máximo hablar como adultos y le exige, sin rodeos, que se marche de La Promesa. ¿Aceptará sin rechistar? Lorenzo espolea a Ciro a visitar personalmente las empresas reticentes a comprar el manual: si se las gana, podrán robar a Manuel sin dejar rastro.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 885 emitido este lunes 17 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Julio le pedía al marqués que le deje dirigir la cocina y Alonso aceptaba sin saber que, con esa decisión, estaba condenando a las cocineras. Julieta le contaba a Manuel que Lorenzo casi la golpea, y él se enfrentaba al capitán. María se ha dado cuenta de la tristeza de Carlo y le prometía que se casarán pronto. Máximo exigía a Alonso que despida a Cristóbal, pero tras escucharle, Alonso tomaba una decisión: no lo hará.

Petra le confesaba a Pía que en el pasado le hizo algo malo a Tomasa. Curro intentaba propiciar un acercamiento entre Ángela y Máximo, pero el duque lo echaba por tierra con sus comentarios. Carlo se encaraba con Samuel acusándolo de haberle mentido: sigue queriendo a María, y lo peor es que ella quiere al cura.

Máximo, finalmente, cedía y aceptaba reconocer a Ángela, pero a su ritmo. Sin embargo, ella no quiere que lo haga. Julieta le decía a Manuel que se está planteando marcharse para que Ciro vaya tras ella y lo deje a él en paz. Por su parte, Jacobo le pedía explicaciones a Adriano tras descubrir su traición con Martina y estaba a punto de golpearle.