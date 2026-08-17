Telecinco se moviliza ante el batacazo del programa de Luján Argüelles y cambia su programación del martes

Telecinco no está dispuesta a seguir agravando su crisis de audiencia y ha tomado medidas con respecto a su programación de prime time. Así, la cadena de Mediaset ha decidido relegar la última entrega de 'El camino de la verdad', el docu-reality de Luján Argüelles al late night y apostar por emitir cine en prime time para tratar de mejorar sus datos.

Este movimiento llega después de que el pasado sábado Telecinco acertara con su estrategia de emitir la película "Mañana es hoy" con Carmen Machi y Javier Gutiérrez y liderara la noche con un buen 11,3%. Quizás por ello y aprovechando que se ha quedado sin ofertas para el prime time, la cadena ha optado por rellenar toda su programación nocturna por el cine.

De esta manera, este martes Telecinco ofrecerá dentro de Cine 5 Estrellas la película "¡Pisándonos los tacones!" protagonizada por Sofía Vergara y Reese Witherspoon a partir de las 23:00 horas. Mientras que el desenlace de 'El camino de la verdad' no comenzará hasta las 00:40 horas.

Cabe recordar que hace dos semanas, Telecinco ya tomó medidas y optó por ofrecer doble entrega de estreno de 'El camino de la verdad' para aligerar su emisión. Estos movimientos llegan después de que el docu-reality sobre el viaje de convivencia y autodescubrimiento de parejas de padres e hijos recorriendo el Camino de Santiago haya resultado ser uno de los grandes fiascos de este verano.

El estreno de 'El camino de la verdad' ya dejó datos poco halagüeños pues el formato empezó con un pobre 7,1% y 507.000 espectadores. Su segunda entrega ya bajó al 6% y 428.000 espectadores. Pero lo peor vino la semana pasada cuando su doble entrega anotó mínimo de temporada con un 5% y 525.000 espectadores.

Por ello, Telecinco ha decidido recurrir al cine para tratar de reflotar las audiencias del prime time. Y es que además del martes, está previsto que la cadena también emita nuevas películas el miércoles y el jueves ocupando los huecos que dejaron los finales de 'Sandokán' y 'Ella, maldita alma' respectivamente.

Audiencias de 'El camino de la verdad':

Programa 1 (21/07/2026): 7,1% y 507.000

Programa 2 (28/07/2026): 6% y 428.000

Programa 3 (04/08/2026): 5,9% y 381.000

Programa 4 (04/08/2026): 5,9% y 183.000

Programas 5 y 6 (11/08/2026): 5% y 252.000 espectadores

Así queda la programación de Telecinco este martes 18 de agosto: