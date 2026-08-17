'Valle Salvaje', avance del capítulo 467 del martes 18 de agosto: Rafael descubre toda la verdad sobre los bebés

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Amadeo, Francisco y Pepa no dudan en cuestionar a Martín como mayordomo justo cuando él aparece en escena. Mientras, Martín asegura a Francisco que ha pillado la gran mentira de su padre.

Victoria le advierte a Luisa de que tener al hijo de Adriana en la Casa Grande es un problema de injundia y que se están arriesgando a que alguien lo encuentre. Pero la criada asegura que no quiere liar más las cosas.

Braulio le propone a Manuela hacer algo juntos y que ella decida el plan. Sin embargo, ella le sorprende al decir que ya tiene planes con Alejo dejándole en shock. Tras ello, el joven trata de saber que hay entre ella y su primo.

Paralelamente, Manuela propone a Alejo que viajen por separado a Burgos y a mitad de camino se reencuentren para evitar levantar sospechas en palacio. Y Don Hernando advierte de que las cosas pueden ir a peor.

Mercedes anuncia a Victoria que Dámaso está muy molesto tras descubrir que ha llegado un pedido de trigo a palacio. Paralelamente, Dámaso se reúne con las dos mujeres para advertirlas de lo que ha descubierto por el pueblo.

Rafael trata de saber cuáles son los planes de Atanasio y si dejará su puesto de secretario si su negocio de las colonias junto a Nicolás prospera. Mientras, Enriqueta advierte a Matilde para que se haga valer en su negocio frente a Nicolás.

Finalmente, Dámaso sorprende a Victoria y a Mercedes con la llegada de don Juan, el de los obradores, poniendo a Victoria contra las cuerdas.

Y Rosalía asegura que necesita llevarse a su hija y que Rafael merece saber la verdad y que tienen que contar toda la verdad para evitar que las parteras puedan volver a robar a alguno de sus bebés y que su paciencia tiene un límite. Y Luisa decide hablar con Rafael.

Mercedes en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le dejaba claro a Victoria que no teme a nada ni a nadie y que conociendo a José Luis sabe que su silencio es porque está tramando algo.

Atanasio y Nicolás le mostraban a Mercedes y a Enriqueta el resultado de la colonia que han creado. Pero parece que a Enriqueta no le hacía demasiada gracia ni la colonia ni la actitud de Nicolás.

José Luis le aseguraba a don Hernando que no quiere declararle la guerra a su hijo pero tampoco estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y no luchar por lo que es suyo.

Mercedes trataba de hacerle ver a Dámaso que nadie está tratando de engañarle pero él se encaraba y le respondía que sabe que Rafael no les necesita y que está haciendo sus negocios por su cuenta y que su sobrino está jugando sucio y que o se lo toma en serio o todo va a acabar fatal.

Martín empezaba a sospechar que Amadeo se inventó lo de su enfermedad para conseguir que su hijo Francisco regresara al Valle de inmediato tras su espantada.

Dámaso llegaba a la cabaña de las parteras y le advertía a Pura de que les da tres días para que tengan preparado al hijo de Adriana para llevárselo. Mientras, Luisa le decía a Bárbara de que no deberían dejar a solas a Victoria con el bebé.