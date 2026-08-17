Reformulación en los programas diarios de La Sexta: Los cambios que afectan a 'Al Rojo Vivo' y 'Más Vale Tarde' en la nueva temporada

La Sexta comenzará septiembre con cambios en algunos de sus formatos diarios. Así, la cadena aprovechará el inicio de la temporada para introducir novedades significativas en dos de sus programas estrella: 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde'.

Según avanza Yotele, desde Atresmedia se trabaja en la renovación de los programas que conducen Antonio García Ferreras e Iñaki López, y según el citado medio se señala como causa su bajada de audiencia, después de que ambos formatos se hayan visto superados por sus rivales en TVE y también por Cuatro en el caso del formato matinal.

No obstante, fuentes de Atresmedia niegan a El Televisero que estos cambios que se producirán en algunos de los formatos diarios de La Sexta respondan a esa caída de audiencia de la cadena. Así, aseguran que son los típicas variaciones que se hacen en televisión con el paso del tiempo en cada programa, como ya han realizado en otras ocasiones con Antena 3 siendo líderes de audiencia.

Aún así, estas modificaciones coinciden justo cuando RTVE también se ve obligada a hacer una reformulación de caras en sus programas tras la salida de Javier Ruiz para su fichaje por La Séptima. Con ello, La Sexta podría buscar también reconquistar a espectadores que ha perdido en este último año y medio.

Como decimos, uno de los programas que prepara novedades para septiembre es 'Al rojo vivo'. El formato contará con una renovación total de su plató, su decorado y su imagen gráfica. Además, también se trabaja en la incorporación de nuevos expertos y analistas a su equipo de colaboradores y se estudia el cambio de algunas dinámicas y contenidos.

Unos cambios que llegan después de que 'Al rojo vivo' haya sido uno de los formatos que más ha pagado el subidón de audiencias que ha experimentado La 1 desde que estrenó 'Mañaneros 360' con el fichaje de Javier Ruiz. Por si fuera poco, en los últimos meses, 'En boca de todos' con Nacho Abad también ha conquistado la audiencia superando ya con asiduidad a su rival tras convertirse en uno de los principales azotes del gobierno de Pedro Sánchez.

Como muestra de esta pérdida de audiencia, 'Al rojo vivo' obtuvo el pasado viernes en 6,2%, a casi cuatro puntos de 'En boca de todos', que marcó un 9,7% en Cuatro con David Aleman como presentador. Mientras que 'Mañaneros 360' sigue fuerte con Aida Bao como relevo temporal de Javier Ruiz tras anotar un 15,3%.

'Más vale tarde' cambiará de plató y podría sumar alguna nueva cara

Por su parte, 'Más vale tarde' estrenará nueva etapa en las tardes de La Sexta tras la marcha de Cristina Pardo a Antena 3 para liderar 'La mesa', un nuevo espacio semanal que combinará actualidad y entretenimiento en el prime time. Así, no se descarta que la cadena incorpore a algún otro rostro de la cadena o haga algún fichaje externo para acompañar a Iñaki López al frente del programa.

Al igual que ocurrirá con 'Al rojo vivo', 'Más vale tarde' también se mudará de plató y renovará su imagen. Cabe decir que aunque 'Más vale tarde' ha resistido mejor, el programa de tarde también ha visto como su gran rival, 'Malas Lenguas' le ha superado con su emisión en La 2. Asimismo, Xuso Jones y su 'Lo sabe, no lo sabe' también ha recortado distancias llegando a liderar también en alguna ocasión por delante de La Sexta.

Asimismo, según el citado medio, desde Atresmedia no se descarta que los cambios en La Sexta afecten también a otros espacios de la cadena. Así, esta reformulación podría llegar también a 'La Sexta Xplica', el programa que conduce José Yélamo en el prime time de los sábados después de vivir una dura batalla por la audiencia frente a 'Malas Lenguas Noche', que regresa el sábado a La 2 tras su parón con Jesús Cintora como presentador.