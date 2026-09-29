Atresmedia emprende medidas y levanta uno de los mayores tropiezos de La Sexta en audiencias en esta temporada

La Sexta cambia su programación este martes por la noche para acoger un especial de 'La Sexta Noticias' después de 'El Intermedio' de El Gran Wyoming. Esta edición del informativo abordará el 'Decreto Maricarmen' que han acordado PSOE y Sumar en el Consejo de Ministros y su repercusión en las calles; con la acampada en la Puerta del Sol como epicentro de la contestación social contra la crisis de la vivienda.

Así, la cadena secundaria de Atresmedia seguirá los mismos pasos que RTVE con La 2, que también ofrecerá un informativo extraordinario en simulcast con el Canal 24 horas que estará conducido por Pepa Bueno desde plató y por Xabier Fortes desde el kilómetro 0 de la capital, donde el asentamiento parece que se mantendrá. En consecuencia, la idea primigenia de ofrecer cine, a través de la firma 'El Taquillazo', queda anulada.

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Esta apuesta por la marca 'La Sexta Noticias' en prime time no era, a priori, la primera opción en La Sexta, pues, al comienzo del día, se indicaba en EPG un especial de 'El Objetivo'. Sin embargo, a lo largo de la mañana se ha cambiado de opinión y se ha optado por confiar la cobertura a los servicios informativos del canal, con Rodrigo Blázquez al frente junto a Ana Pastor.

🚨 PROGRAMACIÓN ESPECIAL 🚨



🟢 Especial laSexta Noticias sobre la crisis de la vivienda y con la mirada puesta en los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros.



📺 A partir de las 23:05, con @RodrigoBlazquez y @_anapastor_ pic.twitter.com/puOl5SnMJC — laSexta (@laSextaTV) September 29, 2026

El giro en la hoja de ruta supondrá que 'Congelados', el concurso presentado por Ángel Llácer, quede relegado a altas horas de la madrugada. Ya en su inicial apuesta por el cine el formato iba a ser retirado del prime time y desplazado al late night. Sin embargo, con el nuevo planteamiento de noche, este espacio no dará comienzo hasta las 01:30 horas -una vez concluya ese especial de 'La Sexta Noticias'- y finalizará a las 03:00 horas de la madrugada. En definitiva, será condenado a un horario aún más intempestivo.

Su relegamiento, que será definitivo, es consecuencia de sus malos resultados de audiencia en sus dos primeras entregas en la franja de máxima audiencia. El estreno obtuvo un pobre 3,7% de cuota de pantalla y la segunda emisión retrocedió a un insostenible 2,3%; casi cuadruplicado por 'Código 10' en Cuatro, su rival más directo. Por eso, no es de extrañar que Atresmedia haya tirado la toalla con una paciencia de solo dos semanas.

Así será la programación nocturna de La Sexta este martes: