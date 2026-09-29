TVE anuncia un maratón de 'La Promesa' con triple capítulo de estreno en la programación de La 1 de este miércoles

'La Promesa' acogerá esta semana el "acontecimiento del año" con la boda de Curro y Ángela... pero ¿tendrá un final feliz? Este es el gran interrogante que ya plantea RTVE y que la audiencia podrá resolver este miércoles 30 de septiembre en un día extraordinario para la ficción de Bambú, pues habrá hasta tres capítulos de estreno.

Tal y como se indica en la guía oficial de programación de La 1, por la tarde, en su horario habitual (18:35 horas), se ofrecerá el episodio 917, que funcionará de antesala de la emisión especial que se ha diseñado para la noche, cuando se lanzarán las entregas 918 y 919 tras 'La Revuelta' de David Broncano.

Estos dos últimos capítulos, que obligarán al público a mantenerse en vela hasta bien entrada la madrugada (01:15 horas), albergarán el enlace y un descubrimiento previo que puede acabar dinamitando o directamente frustrando ese casamiento: Curro hallará fortuitamente la carta que Pía Adarre escribió confesando que Leocadia fue la verdadera asesina de Jana. Así, horas antes de la ceremonia, Curro se enterará de una arrolladora verdad: la autora del crimen de su hermana es, en realidad, la madre de su prometida y su futura suegra.

El hallazgo le atravesará por completo, hasta el punto de que marchará de La Promesa ante el desconcierto de todos sus habitantes. Ángela, presa de los nervios, no podrá creer que Curro haya desaparecido la noche antes de su boda. Finalmente, el joven aparecerá en el último momento, pero, antes de entrar a la iglesia, tendrá unas palabras con Pía. Le contará que ha encontrado la carta y la confrontará por cómo ha sido capaz de ocultarle durante tanto tiempo este secreto tan terrible. La doncella arrancará a llorar, pero, pese a ser su madrina, Curro no dudará en echarla de La Promesa con una frase demoledora: "Eres la mayor decepción de mi vida".

Tras esta gran discusión, Samuel oficiará una emotiva homilía. Sin embargo, cuando llegue el instante clave del "sí, quiero", la mirada de Curro, llena de odio e ira, chocará con la de Leocadia y se bloqueará. Permanecerá callado sin responder a la gran pregunta; un silencio que dejará a todos con la respiración contenida. El tiempo se suspenderá: Curro no podrá aceptar casarse con la hija de la asesina de su hermana Jana. ¿Cómo reaccionará? ¿Se enfrentará a la señora de Figueroa y la desenmascarará en plena ceremonia? ¿Se casará con Ángela finalmente o huirá del templo? ¿Le confesará toda la verdad a su prometida?

Todos estos enigmas se resolverán, como decimos, este miércoles 30 de septiembre en un triple capítulo de estreno de 'La Promesa': el primero, en la tarde en su franja original; y los dos posteriores, en un evento en prime time después de 'La Revuelta'.

Así quedan los horarios de 'La Promesa' en La 1 este miércoles 30 de septiembre:

18:35 horas - 'La Promesa' (Capítulo 917)

23:00 horas - 'La Promesa' (Capítulo 918)

00:05 horas - 'La Promesa' (Capítulo 919)

✴.·´¯`·.·★ 🎀𝓛𝓵𝓮𝓰𝓪 𝓵𝓪 𝓫𝓸𝓭𝓪 𝓶𝓪𝓼 𝓮𝓼𝓹𝓮𝓻𝓪𝓭𝓪🎀 ★·.·`¯´·.✴, la de Curro y Ángela.



🎀 El evento del año en @lapromesa_tve, este miércoles 30 de septiembre después de 'La Revuelta' en @La1_tve.https://t.co/0Vnxvc0VWP #LaPromesa… pic.twitter.com/dooCcWJ5xN — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 28, 2026







