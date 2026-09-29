'MasterChef Celebrity Legends' pone nombre a su cuarta expulsada en TVE tras una noche llena de boicots

Tras la expulsión de Pocholo Martínez-Bordiú la semana pasada, TVE ha emitido este lunes la cuarta entrega de 'MasterChef Celebrity Legends' en la que ha dicho a su cuarto aspirante en una noche marcada por el célebre juego de rol de los 'Lobos' con numerosos boicots y traiciones.

Así, nada más llegar a las cocinas, los aspirantes se han encontrado con el juego de los 'Lobos' en el que los aldeanos tenían que tratar de descubrir a los lobos entre sus compañeros. Si se cazaba a un lobo, este tenía que dejar de cocinar y subir a la galería sin poder optar al premio del pin de la inmunidad infiel. En el caso de que alguien acusara injustamente a alguien esa persona se llevaría el delantal negro.

En este primer reto, Manu Baqueiro, subcampeón de 'MasterChef Celebrity' ejercía de maestro de ceremonias enseñando las reglas del juego. Por su parte, el chef Jordi Roca (tres estrellas Michelin) arrojaba un poco de luz en este desafío culinario en el que tenían que preparar polenta, un plato típico italiano, dulce o salado.

Durante el cocinado, Edu Soto que era el ladrón decidía robarle la carta de Lobo a Anabel Alonso y finalmente era desenmascarado como lobo. También se quedaba sin poder cocinar al ser cazado Santiago Segura. Mientras que otros de los lobos del equipo conseguían fastidiar algunas de las elaboraciones de sus compañeros.

Tras la cata, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz anunciaban que seis concursantes habían cocinado muy buenos platos: Anabel Alonso, Bibiana Fernández, David Bustamante, Paz Vega, Mala Rodríguez y María Escoté. Y de todos las dos mejores eran las dos últimas siendo la diseñadora la que conseguía ser la mejor llevándose así el pin de la inmunidad infiel.

El equipo azul gana la prueba de exteriores y Marina Rivers y Paz Vega son cazadas como "lobos"

Después, 'MasterChef Celebrity Legends' viajaba hasta Santander para su cuarta prueba por equipos. Ha sido un cocinado bastante especial porque los jueces informaban de que el juego de los 'Lobos' seguía activo y en este caso los lobos tenían que fastidiar a su propio equipo. En esta ocasión han sido los jueces quienes han formado los dos equipos seleccionando a David Bustamante y María Escoté como capitanes. Y la diseñadora al ser la mejor de la prueba anterior podía elegir los platos de su equipo.

En un momento dado del cocinado, David Bustamante se ha desesperado al ver que en su equipo no paraban de hacer maldades viendo a lobos por todos lados. El cantante se ha atrevido a desafiar a Mala Rodríguez y al fallar se llevaba el delantal negro directamente. Posteriormente, Juan Betancourt ha acertado al señalar a Paz Vega como la lobo haciendo que la actriz se llevara el delantal negro mientras él se ha puesto el blanco. Por su parte, María Escoté ha acusado a Marina Rivers y al acertar ha conseguido también un delantal blanco frente al negro que se ha llevado la influencer.

Pero paz lo ha hecho súper bien, la verdad #MCCLegends pic.twitter.com/IXrXN3V5PH — MasterChef (@MasterChef_es) September 28, 2026

Con el juego de los "Lobos" y los intentos de boicot de Paz Vega a su equipo, el resultado del equipo rojo ha sido un auténtico fiasco llevando a David Bustamante a la desesperación al ver que no era capaz de sacar adelante los platos en su propia tierra. Finalmente, tras la cata, los jueces no lo han dudado al sentenciar que el equipo ganador de la prueba era el azul y por ende el equipo rojo liderado por David Bustamante tenía que ir a eliminación. Además, para completar la noche de gracia María Escoté ha sido la elegida como la mejor de la prueba y se ha llevado los 4.000 euros que ha donado a la Fundación del Niño Jesús.

Ruth Lorenzo, cuarta expulsada de 'MasterChef Celebrity Legends'

Los seis delantales negros han vuelto a las cocinas de 'MasterChef Celebrity Legends' y se han encontrado con una prueba de eliminación centrada de nuevo en la temida repostería. En concreto, han tenido que replicar las pequeñas obras comestibles que había traído Edwin Garpa, creador y propietario de Maison Brûlée, y que aunaban amor, técnica y mucho talento. Ha sido María Escoté como la mejor de la prueba por equipos la que se ha encargado de entregar cada postre a uno de los aspirantes.

Pero además, los delantales negros han tenido que seguir jugando y para conseguir algunos de los ingredientes fundamentales así como utensilios para elaborar su postre han tenido que jugar al Strip poker con Santiago Segura quedándose solo con el delantal y Paz Vega con solo una prenda y el propio delantal. En el caso de no conseguirlo todo tenían que sustituir esos ingredientes por otros en el supermercado.

Después de la cata, los jueces han asegurado que había dos aspirantes que habían hecho dos muy buenas réplicas de los postres del chef invitado: Marina Rivers y Paz Vega. También Santiago Segura conseguía librarse de la eliminación y subir a la galería. Y finalmente, Pepe Rodríguez ha anunciado que el cuarto expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends' era Ruth Lorenzo.

"Era un reto difícil pero es muy bonito. Y lo más bonito es volver a esta casa, trabajar con el equipo, estar con vosotros y ver a unos compañeros que tienen unos corazones brillantes. Me lo ha pasado tan bien. He disfrutado más esta edición, no tenía tanto miedo. Yo soy muy pudorosa y por eso durante el poker no me he querido quitar la ropa, yo soy muy tímida aunque parezca lo contrario pero me lo he pasado muy bien", ha reconocido. Tras ello, ha dejado claro que ha encontrado una amiga de por vida que es Mala Rodríguez pero se ha emocionado al decir que su ganadora es Paz Vega. "Entre mujeres nos entendemos y sabemos los océanos revueltos que hay sobre esa calma y por eso quiero que gane Paz", ha añadido provocando que la actriz se rompiera.