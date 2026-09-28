¿Quién es Alejandro Castillo, el concursante revelación de 'Cifras y Letras' que aspira a su mayor bote histórico con 22 años?

Solo tiene 22 años y ya está haciendo historia en 'Cifras y Letras'. Se llama Alejandro Castillo y ya lleva siete programas luchando por el bote de 277.000 euros. Una cifra que ya es la más alta de la historia del concurso que presenta Aitor Albizua en el access prime time de La 2 de RTVE.

Este joven de 22 años es de Zaragoza y está cursando el último año del Grado en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Y es que sin duda los números son su pasión. Le gusta mucho resolver problemas desafiantes, analizar estructuras, encontrar patrones, demostrar resultados y explorar ideas abstractas.

Además, antes de concursar en 'Cifras y letras', Alejandro también ha participado en olimpiadas matemáticas tanto nacionales como internacionales, competiciones muy apropiadas para resolver este tipo de problemas exigentes y conocer gente con las mismas aficiones tanto en la secundaria como en la universidad. Tuvo la suerte de participar en la Olimpiada Matemática Nacional de 2022 y la Vojtěch Jarník International Mathematical Competition el año pasado.

Ahora, tras haber pasado por todas estas competiciones matemáticas y haber compartido experiencia con gente de su edad, Alejandro Castillo tiene otro objetivo: poderse llevar el bote más alto de 'Cifras y letras'. Y en el caso de conseguirlo, el zaragozano tiene claro en que destinaría el dinero. Y es que quiere seguir con sus estudios pues usaría el premio en financiar la doble titulación de máster ALGANT (especializado en Álgebra, Geometría y Teoría de números) en el extranjero y su formación posterior como estudiante de doctorado.

Alejandro Castillo, concursante de 'Cifras y letras'

Pese a que le gustan las matemáticas también le gusta bastante la lectura. Y si tuviera que destacar a un autor se queda sin dudarlo con Charles Lutwidge Dodgson (conocido por su pseudónimo Lewis Carroll) que, además de las conocidas obras 'Alicia en el País de las Maravillas' y 'Alicia a través del espejo', escribió una serie de relatos cortos sobre matemáticas muy entretenidos así como diez acertijos o problemas cortos enmarcados también en breves narraciones (compendiados y traducidos al español por Leopoldo María Panero en Matemática demente).

Una de sus mayores aficiones es la numismática. Y aunque el tiempo y el presupuesto no juegan a su favor, trata de coleccionar el mayor número de monedas de territorios curiosos o bastante remotos o desconocidos como Guernsey, Transnistria, Malvinas, Timor Leste, Vanuatu, Santa Helena y Ascensión o Tristán de Acuña (la isla habitada más remota de todo el mundo). Y para ampliar su muestrario también recopular monedas de otros países y las más antiguas que tiene son europeas desde el siglo XVIII o XIX.

¿Conseguirá Alejandro Castillo seguir superando los duelos con sus contrincantes y terminar de completar la prueba final respondiendo a las doce palabras y llevarse el bote más alto de la historia de 'Cifras y letras'? Por lo pronto, en sus siete programas tiene acumulados 5.200 euros en su particular bote.