'La Promesa', avance capítulo del martes 29 de septiembre: El primer gran revés para la boda de Curro y Ángela en la serie de RTVE

'La Promesa' vivirá esta próxima semana uno de los acontecimientos del año y uno de los momentos más esperados por los fans con la boda de Curro y Ángela. Y por ello, La 1 ha decidido que dicho episodio dé el salto al prime time de La 1 el próximo miércoles 30 de septiembre justo después de 'La Revuelta'.

Pero, antes, en el capítulo de este martes 29, que TVE ofrecerá en su horario habitual en la tarde, Martina comparte con Adriano su malestar al no poder ayudar a Jacobo después de todo el daño que le han hecho y cómo no pueden remediarlo.

Máximo advierte a Leocadia que si consigue que Ángela acceda a que le lleve al altar se convertirá en la duquesa de Buenaventura, y ella asegura que cuando sean marido y mujer le va a tener que cubrir de oro de arriba a abajo.

Se produce el primer revés de cara a la boda de Curro y Ángela: Pellicer avisa a Simona y Candela de que ha ido a pagar y a recoger los vinos que tenían apalabrados para el convite de la boda de Curro y Ángela, pero no ha podido traérselos porque ya los habían vendido. Al parecer, había llegado a la bodega un comunicado del palacio para cancelar el pedido y por eso se lo han vendido a un comprador extranjero.

Ballesteros le deja claro a Petra que su deber es informar al señor de lo que ha ocurrido y ella le responde que su obligación es resolver el problema antes de que él llegue a enterarse del contratiempo y que, una vez se celebre la boda, ya darán todas las explicaciones necesarias.

Tras ello, Ballesteros asegura a Leocadia que todo está en marcha para la boda sin ningún problema tanto en la cocina como en los jardines y que todo el servicio está organizado. Y Alonso no duda en preguntar por los vinos poniendo en un compromiso al mayordomo, que le oculta este imprevisto.

Curro habla con Ángela y le hace ver que tiene más cosas en común con Máximo de las que cree y que tiene la oportunidad de no humillarle públicamente si no le invita a su boda. Ella trata de saber si es algo que le ha salido decir a él o si se ha visto presionado por Leocadia.

Manuel le pide a Julieta poderse ver a escondidas en el hangar por la noche; quiere pasar la noche con ella. La muchacha le advierte de que Ciro está en casa y será difícil escaparse sin que se entere, pero le promete que lo intentará. Finalmente, lo consigue y mantienen un encuentro en el que ambos se entregan al amor y la pasión contenida en una noche que recordarán para siempre.

Manuel y Julieta en 'La Promesa'

Entretanto, María Fernández le reconoce a Samuel que no tiene ningún sentido hablar sobre sus sentimientos porque siempre que lo hacen llegan al mismo punto. El cura le dice que no puede dejar de pensar en sus besos y de pensar en ella porque es superior a sus fuerzas: está completamente enamorado.

Resumen del capítulo 915 de 'La Promesa' emitido este lunes 28 de septiembre

Carlo advierte a Pía de que Leocadia se ha llevado a Janita a su habitación en dos ocasiones. Tras ello, el ama de llaves le confiesa su temor a Ricardo sobre lo que podría hacer la mujer con la bebé después de haber sido la encargada de acabar con la vida de Jana pues es alguien sin escrúpulos.

Tras ello, Pía no duda en encararse con Leocadia y le deja claro que no tiene derecho a tocar a Janita y que lo mejor es que no la ponga a prueba por su conveniencia.

Por su parte, Leocadia le hace ver a Máximo que es deplorable que se rebaje de ese modo para ganarse el favor de Ángela y él le reconoce que no hay nada malo en ello y que no la necesita para nada. Mientras, Tomasa y Julio celebran tener toda la información que necesitan para echar a perder la boda de Curro y Ángela y que ahora es cuando empieza el espectáculo.

Lorenzo insiste a Ciro que no les van a pillar pero el joven insiste en ser cautos e ir sin urgencias y que deben ser prudentes. Por otro lado, Ciro le muestra a Julieta su malestar porque pasa mucho tiempo con Manuel con el asunto de las clases para los más necesitados.

Jacobo se marcha para siempre de La Promesa tras comunicarle su decisión a Adriano pues cree que quedándose en el palacio solo empeorará la situación.