'La Promesa', avance semanal del 28 de septiembre al 2 de octubre con varios cambios de horario de emisión en RTVE

'La Promesa' vivirá esta próxima semana uno de los acontecimientos del año y uno de los momentos más esperados por los fans con la boda de Curro y Ángela. Y por ello, RTVE ha decidido llevar dicho capítulo al prime time del miércoles 30 de septiembre a partir de las 23:00 horas, justo después de 'La Revuelta'.

Sin embargo, son varios los contratiempos que pueden poner en jaque el enlace. Para empezar, un descubrimiento de Curro sobre el pasado y la muerte de Jana provocará que todo cambie para siempre. Además, los problemas con el banquete podrían echarlo todo al traste.

Pero también será una semana especial para la ficción, pues, más allá de la boda de Curro y Ángela en prime time, La 1 ha decidido que el próximo jueves y viernes recortará la emisión de 'La Promesa' para lanzar justo después de 'Valle Salvaje' la serie británica 'Toda una mujer', antes de que esta se instale en la noche de los sábados junto a 'La amiga estupenda'. Ello conllevará a que la serie de Bambú Producciones sufra algunos cambios. Y a decir por el avance que ha enviado TVE sobre los próximos capítulos, todo apunta a que el jueves y el viernes la ficción podría ofrecer episodios especiales.

Así, a diferencia de lo que es habitual, RTVE ha optado por no compartir el avance de cada capítulo de esta próxima semana por días, sino ofrecer un adelanto de algunas de las tramas que serán las grandes protagonistas de los nuevos episodios que emitirá La 1 tanto en su horario original como en el prime time del miércoles esta semana del 28 de septiembre al 2 de octubre:

El descubrimiento de Curro que lo cambiará todo

Alonso, Manuel y Curro comparten un emotivo momento en el que regalan al novio el escudo de armas del condado de Linaja. ¡Están muy emocionados por la gran boda! Antes de dormir, Curro entra en la habitación de Pía para dejarle un regalo y encuentra un sobre a su nombre: ¡es la carta en la que confiesa que Leocadia mató a Jana! Curro descubre la dolorosa verdad de una forma totalmente inesperada.

Es el gran día y Curro no ha dormido en palacio… ¡nadie sabe dónde está! Ángela, presa de los nervios, no puede creer que Curro haya desaparecido la noche antes de su boda. ¡No entiende nada! Manuel y Alonso deciden que toda la familia parta hacia la iglesia con la esperanza de que Curro regrese a tiempo.

Finalmente, el muchacho aparece en el último momento, pero antes de entrar necesita tener unas palabras con Pía. Le cuenta que ha encontrado la carta. ¿Cómo ha sido capaz de ocultarle durante tanto tiempo ese secreto? La doncella arranca a llorar. El joven no duda y echa a Pía de La Promesa: "Eres la mayor decepción de mi vida".

Tras esta gran discusión, entra en la iglesia y espera ansioso la llegada de Ángela. Samuel oficia una emotiva homilía que llega al corazón no solo de los novios, sino de toda la familia Luján. Cuando llega el momento del "sí, quiero", la mirada de Curro, llena de odio, choca con la de Leocadia y el joven se bloquea. Permanece callado, sin responder a la gran pregunta. Ángela no entiende qué le está ocurriendo. Manuel, ajeno totalmente a lo que está pasando en la cabeza de Curro, no comprende su silencio. El tiempo se suspende. Parece que Curro no puede aceptar casarse con la hija de la asesina de Jana. ¿Cómo reaccionará? ¿Se enfrentará a la señora de Figueroa? ¿Se casará con Ángela? ¿Le confesará toda la verdad?

Máximo, el padrino de Ángela

El duque de Buenaventura no perdía la esperanza: creía que conseguiría ganarse a Ángela, pero la joven no estaba dispuesta a ceder. A tan solo un día de la boda, Máximo, totalmente desesperado, termina negociando con Leocadia: si consigue que Ángela lo acepte como padrino, el matrimonio sigue en pie. La señora se afana y habla con su hija. Pero cuando Curro le pide que se lo replantee, algo hace mella en ella… Sorprendentemente, ¡Ángela termina aceptando que Máximo la lleve al altar!

El momento más íntimo de Manuel y Julieta

Los sentimientos de Manuel y Julieta cada vez son más fuertes. Él termina proponiendo a la joven verse a solas en el hangar esa misma noche. Parece que ella no va a acudir, pero, finalmente, consigue librarse de Ciro y asistir a la cita. Un encuentro en el que ambos se entregan al amor y la pasión contenida en una noche que recordarán siempre.

La propuesta de Jacobo: ¿una nueva boda?

Jacobo, dispuesto a marcharse de La Promesa, pide a Adriano que se despida de la familia de su parte. Afortunadamente, Martina lo intercepta en el hall del palacio: ha llamado a su hermano y ha confirmado la historia… Ahora que sabe que es cierto, ¡le pide que se quede! El joven, finalmente, acepta: es hora de que Martina, Adriano y él se sienten para arreglar su complicada situación.

A las puertas de la iglesia, Jacobo confiesa a Martina la única solución para arreglar el entuerto en el que se encuentran: ¡deben casarse! Convertirse en marido y mujer le liberaría de tener que casarse con una mujer a la que no ama solo por salvar a su hermano. ¿Aceptará Martina esta propuesta?

María y Samuel, un amor imposible

Samuel se preocupa por Janita tras lo ocurrido con Leocadia. Cuando va a confortar a María, no puede evitar sentir todo lo que haría por ella, incluso… cometer un pecado. La tensión se dispara y… ¡se besan apasionadamente! Samuel y María saben que su amor es imposible, pero por la noche, la pasión termina por desatarse. ¡María quita la sotana al cura en un arrebato imposible de parar!

El mismo día del enlace, el cura confiesa a María que no puede oficiar la boda, se siente indigno por lo ocurrido. La doncella le intenta convencer: solo tiene que hablar con el corazón. Samuel termina confesando todos sus sentimientos a María Fernández: la ama y está dispuesto a renunciar a todo para pasar el resto de su vida con ella.

El banquete de boda, en peligro

Cristóbal felicita al servicio: la cata ha sido un éxito; pero Tomasa escucha desde la puerta. Ya tiene toda la información en su mano para hundir la boda… ¡Y se pone manos a la obra! Llega la comida para el banquete, pero los vinos para la ceremonia han sido vendidos a otro cliente. Es una catástrofe... ¡no tienen qué servir! Detrás de este infortunio están, lógicamente, Julio y Tomasa, decididos a hundir el enlace.

Finalmente, Ricardo consigue unos vinos de sustitución que superan a los anteriores: ¡están salvados! Simona y Candela guardan con recelo la comida de la boda, pero la noche previa al gran evento ocurre una desgracia en las cocinas de palacio. Simona y Candela se enfrentarán al mayor reto de su vida: sacar adelante un nuevo menú en apenas unas horas. ¿Lo conseguirán?