Los espectadores dictan sentencia a 'La bola negra' con una crítica en la que existe un consenso absoluto

El cine español vuelve a estar de enhorabuena. 'La bola negra' ha llegado por fin a la gran pantalla tras su recorrido por diferentes festivales y no ha podido arrancar mejor. La película creada por Los Javis se ha convertido en todo un fenómeno social y ha debutado con casi 400 mil espectadores en sus dos primeros días, apuntando a un récord en su primer fin de semana.

El largometraje, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau ('Querer', 'Élite’'), Carlos González ('La vida breve', 'Veneno'), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por 'La Mesías'), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).

Además, forman parte del elenco Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Julio Torres (nominado en cinco ocasiones a los premios Emmy), Lorenzo Zurzolo ('Baby', 'Prisma'), Albert Pla ('La Mesías'), Mona Martínez ('Veneno'), Yenesi ('Mariliendre'), Nuria Mencía ('Yakarta'), Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), María Morales ('Honor'), Antonio Dechent (‘A puerta fría’), Daniel Ibáñez (‘Segundo premio’) y Alberto Cortés (‘One Night at the Golden Bar’).

Javier Butler, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Valentín Martínez, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva se estrenan en el cine con esta producción al igual que Judeline, que interpreta una versión de 'Soldadito español' como parte de la banda sonora.

'La bola negra' aspira a ser una de las películas del año y a arrasar en todos los certámenes de premios. Desde su estreno en Cannes, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi consiguieron la distinción a Mejor Dirección, no ha parado de conquistar al público y a la crítica allí donde ya se ha podido ver. De hecho, este sábado ha recibido también el galardón del público tras haber sido la cinta mejor valorada por los espectadores de la sección Perlak y cerrar las votaciones con una puntuación de 9,40 sobre 10.

Ya se da por hecho que 'La bola negra' se llevará el Oscar a Mejor Película Internacional. Pero es que además en las últimas semanas no han dejado de crecer las expectativas y se habla de que podría ser la película española con más nominaciones, pues se augura una horquilla entre 8 y 13, incluyendo las categorías de mejor película, dirección y guion. Incluso se pronostica un enfrentamiento entre la película de Los Javis y 'La Odisea' de Christopher Nolan.

Sinopsis y tráiler de 'La bola negra'

'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

Los espectadores emiten un veredicto masivo a 'La bola negra'

En sus primeras 48 horas en las salas, 'La bola negra' está provocando una oleada de comentarios y reseñas señalando con unanimidad que asistimos a una de las mejores películas de la historia del cine español.

"Apabullante, superlativa y de una sensibilidad extraordinaria, #LaBolaNegra es una apisonadora que, por su riqueza formal, narrativa y estilística, exige un segundo visionado nada más acabar el primero. Obra maestra inabarcable", sentencia el crítico de cine Pablo Sánchez.

"Es majestuosa. Cada plano es una obra de arte. Cada intérprete da la tecla exacta. El guion es formidable. Los Javis son unos directores exquisitos. Una joya imperecedera", apunta el actor Diego Cabrales.

Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente en 'La bola negra'

"No me la puedo quitar de la cabeza. No tengo palabras", reconoce Otto Más. Un sentir muy generalizado. "Es lo más fuerte que he visto nunca", llega a decir la periodista Alba Medina. 'La bola negra' es un "vendaval audiovisual" y un "dardo emocional del que es imposible salir indemne" para el crítico de televisión David Vidal.

"Es de las experiencias más bestias que he vivido en un cine", afirma Asier Manrique. "Es una catarsis; los Javis han hecho algo impotantísimo e inmenso en estos tiempos que corren", valora el periodista Javier Ruiz.

"Cualquier crítica grandilocuente se queda corta. La Bola Negra es monumental y necesaria. Cada fotografía es un regalo, cada diálogo penetra. Simplemente perfecta", comparte otro usuario en X. "Es la mejor película española de la historia, sin competencia ninguna"; "te deja sin respiración"; "su ambición visual es apabullante" o "tiene secuencias memorables y un final que se te queda en el pecho" son otras de las reacciones más destacadas y repetidas.

Apabullante, superlativa y de una sensibilidad extraordinaria, #LaBolaNegra es una apisonadora que, por su riqueza formal, narrativa y estilística, exige un segundo visionado nada más acabar el primero. Obra maestra inabarcable. Y lo de Penélope Cruz aquí es Historia del Cine. pic.twitter.com/WKvVKBrBKF — Pablo Sánchez (@PabloSMartinez) September 25, 2026

#LaBolaNegra es MAJESTUOSA. De una belleza, poesía y sensibilidad DESGARRADORAS. Una película IMPORTANTÍSIMA. Cada plano es una obra de arte. Cada intérprete da la tecla exacta. El guión es FORMIDABLE. Los Javis son unos directores EXQUISITOS. Una joya imperecedera. OBRA MAESTRA. pic.twitter.com/1lJJDX60OT — Diego Cabrales (@diegales96) September 25, 2026

Ayer fui a ver La Bola Negra sin prejuicios y ahí estaba, disfrutando de una historia que, de repente, te lleva a un lugar que te rompe en mil pedazos y no sé cómo empecé a llorar con un desconsuelo que aún llevo dentro. No me la puedo quitar de la cabeza. No tengo palabras. pic.twitter.com/iMYcFMBPEy — Otto Más 🎙️ (@Otto_Mas) September 26, 2026

Salgo impactada del cine tras ver La bola negra, una de las mejores películas que he visto en muchísimos años.

Todos los premios serán pocos. pic.twitter.com/VjHFG3uaoj — Isabella Soprano (@Fourty35) September 25, 2026

Es lo más fuerte que he visto nunca. Es que no tengo palabras, ¡qué barbaridad! https://t.co/iSKF3D4isg — Alba Medina (@albammmedina) September 25, 2026

La bola negra es un vendaval audiovisual que dialoga con Lorca en ese pulso constante entre amor y muerte. Un dardo emocional del que es imposible salir indemne.



Qué alegría ver salas llenas antes de su estreno. Un ejercicio de memoria en un país empeñado en repetir su historia. pic.twitter.com/ZvaqOD65mr — David Vidal (@davidalsol) September 23, 2026

La bola negra es una obra maestra. La película épica que el cine LGTBIQ+ y español necesitaban. Una locura, tan bien hilada, escrita, dirigida y actuada que merece todos los reconocimientos. Qué grandes son Los Javis. De las experiencias más bestias que he vivido en un cine. pic.twitter.com/OCgvZbn7wo — Asier Manrique (@AsierManri) September 25, 2026

#LaBolaNegra es una catarsis. Salgo del cine exhausto de llorar. Los Javis han hecho algo inmenso e importantísimo en estos tiempos que corren. Y todo ello envuelto en una belleza extrema.



"Nos acechan todavía". 💔 pic.twitter.com/yKgjuynnTW — Javier Ruiz (@rsjavi) September 25, 2026

'La bola negra' es preciosa. Grandilocuente, a ratos sobreexplicada y con intención obvia de ser universal. De heridas abiertas, de lo que Lorca dejó escrito y de lo que no. De un miedo pasado todavía presente. «¡Mira que nos acechan todavía!». pic.twitter.com/vDbyJN7WWN — Pablo Collantes (@pablocollan) September 26, 2026

Acabo de salir del cine de ver ‘La Bola Negra’ y no sé ni qué decir.



Es la mejor película española de la historia, sin competencia ninguna.



Menuda obra de arte han hecho los Javis. ¿El papelón que ha hecho Guitarricadelafuente? Pelos de punta. #LaBolaNegra pic.twitter.com/S9PSbSvFfk — Alex (@Alex7GL) September 25, 2026

Acabo de salir de ver la bola negra...y creo que ninguna película me ha dejado así.

Mitad en shock, mitad mudo...no sé. Es la primera vez que veo que una sala de cine aplaude.

Va a arrasar, y con razón. — Dani ۞🏳️‍🌈 (@Dani_ecijano) September 25, 2026

Acabo de ver “La bola negra”. Había leído que era una obra maestra, pero no pensaba que fuera de una belleza tan extrema que te deja sin respiración. Qué maravillosa sensibilidad la de sus directores y actores. — Terry Gragera (@terrygragera) September 25, 2026

Uno, a veces, ve cosas en un cine, en la televisión, que le llegan. Que le mueven y le dejan tocado.



Lo que acabo de ver en ‘La bola negra’ es algo que jamás había experimentado. Es algo más allá.



Un 10 absoluto. pic.twitter.com/KX1d9FvCUg — Fernando Alcázar (@feralcazar_) September 25, 2026

Sí, #LaBolaNegra es EXTRAORDINARIA. Una cascada de emociones desmesuradamente grandes, una obra descomunal sobre una época, un país, el amor, la libertad. Tiene fuerza, pasión. Me ha emocionado. pic.twitter.com/jKMiTFYzT2 — EL PELICULITAS (@MrPeliculitas) September 25, 2026

Cualquier crítica grandilocuente se queda corta. La Bola Negra es monumental y necesaria. Apela a sentimientos animales, puros y complejos. Cada fotografía es un regalo, cada diálogo penetra. Simplemente perfecta.



Qué orgullo. Esta sí es mi España. pic.twitter.com/hV1XQd8LLN — Josito (@jositorudeboy) September 25, 2026

La bola negra es una película gargantuesca que en los imposibles del pasado encuentra una vitalidad necesaria para el presente.



Un homenaje emocionante (y un ejercicio de memoria) a quienes no pudieron vivir. Sí, vivir.



Su ambición visual es apabullante. A veces demasiado. — Borja Nández (@borjanandez) September 26, 2026

Inmensa, grande. Va de la guerra, va de Lorca, del amor, del odio. De todo lo humano. Dejó un cine en silencio, sin querer marcharse. Un cine que no sabía si aplaudir después de llorar. Lleno. Bravos! #LaBolaNegra pic.twitter.com/GYzAaaD07v — Nacho Martín Negrín (@naxomar) September 26, 2026

Original. Magnífica. Emotiva. No se pierdan "La bola negra". pic.twitter.com/aGsdXXTPxT — José Luis Ordóñez (@jlordonez237) September 25, 2026