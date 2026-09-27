Los espectadores dictan sentencia a 'La bola negra' con una crítica en la que existe un consenso absoluto

El cine español vuelve a estar de enhorabuena. 'La bola negra' ha llegado por fin a la gran pantalla tras su recorrido por diferentes festivales y no ha podido arrancar mejor. La película creada por Los Javis se ha convertido en todo un fenómeno social y ha debutado con casi 400 mil espectadores en sus dos primeros días, apuntando a un récord en su primer fin de semana.
El largometraje, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau ('Querer', 'Élite’'), Carlos González ('La vida breve', 'Veneno'), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por 'La Mesías'), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).
Además, forman parte del elenco Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Julio Torres (nominado en cinco ocasiones a los premios Emmy), Lorenzo Zurzolo ('Baby', 'Prisma'), Albert Pla ('La Mesías'), Mona Martínez ('Veneno'), Yenesi ('Mariliendre'), Nuria Mencía ('Yakarta'), Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), María Morales ('Honor'), Antonio Dechent (‘A puerta fría’), Daniel Ibáñez (‘Segundo premio’) y Alberto Cortés (‘One Night at the Golden Bar’).
Javier Butler, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Valentín Martínez, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva se estrenan en el cine con esta producción al igual que Judeline, que interpreta una versión de 'Soldadito español' como parte de la banda sonora.
'La bola negra' aspira a ser una de las películas del año y a arrasar en todos los certámenes de premios. Desde su estreno en Cannes, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi consiguieron la distinción a Mejor Dirección, no ha parado de conquistar al público y a la crítica allí donde ya se ha podido ver. De hecho, este sábado ha recibido también el galardón del público tras haber sido la cinta mejor valorada por los espectadores de la sección Perlak y cerrar las votaciones con una puntuación de 9,40 sobre 10.
Ya se da por hecho que 'La bola negra' se llevará el Oscar a Mejor Película Internacional. Pero es que además en las últimas semanas no han dejado de crecer las expectativas y se habla de que podría ser la película española con más nominaciones, pues se augura una horquilla entre 8 y 13, incluyendo las categorías de mejor película, dirección y guion. Incluso se pronostica un enfrentamiento entre la película de Los Javis y 'La Odisea' de Christopher Nolan.
Sinopsis y tráiler de 'La bola negra'
'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.
Los espectadores emiten un veredicto masivo a 'La bola negra'
En sus primeras 48 horas en las salas, 'La bola negra' está provocando una oleada de comentarios y reseñas señalando con unanimidad que asistimos a una de las mejores películas de la historia del cine español.
"Apabullante, superlativa y de una sensibilidad extraordinaria, #LaBolaNegra es una apisonadora que, por su riqueza formal, narrativa y estilística, exige un segundo visionado nada más acabar el primero. Obra maestra inabarcable", sentencia el crítico de cine Pablo Sánchez.
"Es majestuosa. Cada plano es una obra de arte. Cada intérprete da la tecla exacta. El guion es formidable. Los Javis son unos directores exquisitos. Una joya imperecedera", apunta el actor Diego Cabrales.
"No me la puedo quitar de la cabeza. No tengo palabras", reconoce Otto Más. Un sentir muy generalizado. "Es lo más fuerte que he visto nunca", llega a decir la periodista Alba Medina. 'La bola negra' es un "vendaval audiovisual" y un "dardo emocional del que es imposible salir indemne" para el crítico de televisión David Vidal.
"Es de las experiencias más bestias que he vivido en un cine", afirma Asier Manrique. "Es una catarsis; los Javis han hecho algo impotantísimo e inmenso en estos tiempos que corren", valora el periodista Javier Ruiz.
"Cualquier crítica grandilocuente se queda corta. La Bola Negra es monumental y necesaria. Cada fotografía es un regalo, cada diálogo penetra. Simplemente perfecta", comparte otro usuario en X. "Es la mejor película española de la historia, sin competencia ninguna"; "te deja sin respiración"; "su ambición visual es apabullante" o "tiene secuencias memorables y un final que se te queda en el pecho" son otras de las reacciones más destacadas y repetidas.
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