Netflix aprovecha la llegada a cines de 'La bola negra' para estrenar la serie de Los Javis que dio el salto a EEUU

Este viernes 25 de septiembre será recordado por ser el día en el que se estrenó 'La bola negra', la nueva película de Los Javis que está llamada a triunfar en todo el mundo y en la próxima ceremonia de los Premios Oscar. Tras su estreno en el Festival de Cannes, la cinta creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi suena en todas las quinielas para conquistar los Oscar el próximo año. Y coincidiendo con este estreno, Netflix incorpora a su catálogo una de las producciones que llevó a Los Javis a cruzar el charco por primera vez.

A falta de confirmarse las cifras de recaudación de 'La bola negra' y de ver su recorrido en los diferentes festivales y galas de premios, así como la llegada de la cinta a Netflix en EEUU, este viernes la plataforma ha incorporado a su catálogo la serie 'Veneno', la ficción de los Javis basada en la biografía de Cristina Ortiz, La Veneno escrita por Valeria Vegas ('Y ahora Sonsoles', 'D Corazón').

'Veneno' es la segunda ficción creada por Los Javis después de la también reconocida 'Paquita Salas', que tras su estreno en Flooxer dio el salto a Netflix. La miniserie biográfica sobre Cristina Ortiz se estrenó en Atresplayer en otoño de 2020. Poco después, la ficción cruzó el charco y se pudo ver en EEUU y Latinoamérica a través de HBO que adquirió sus derechos.

Ahora, seis años después, esta producción llega a la plataforma coincidiendo con el estreno de 'La bola negra' en los cines de toda España. Un buen momento para el que quiera revisitar esta ficción de ocho episodios sobre la vida de Cristina Ortiz o para el que quiera ampliar el universo de Los Javis tras ver la cinta protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, entre otros.

La serie está protagonizada por tres actrices que se meten en la piel de La Veneno en las distintas etapas de su vida: Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet. Además, en la ficción tendrá un peso fundamental la historia de Valeria Vegas, la joven periodista que escribió su biografía y que está interpretada por Lola Rodríguez.

En el elenco de 'Veneno', con una duración 8 episodios de 50 minutos, se encuentran nombres como: Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca La Piraña, Sophia Lamar, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell, el joven Marcos Sotkovszki, Ciro Petrone, Pepón Nieto, Jordi Vilches, Ángel Garó, Mona Martínez y Desirée Rodríguez.

Así es 'Veneno'

La serie es una ficción inspirada en ‘¡Digo! Ni puta ni santa’, las memorias oficiales de La Veneno escritas por la periodista Valeria Vegas, también una de las mejores amigas de la protagonista y parte del equipo de escritura de la serie. Adorada por su carisma y su forma de expresarse libre, deslenguada y divertida, La Veneno alcanzó la popularidad gracias a sus apariciones televisivas en los 90. Sin embargo, su vida y sobre todo su muerte siguen siendo un enigma.